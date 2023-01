Verfüllung im Martinsrieder Feld angelaufen

Umweltschützer geben Widerstand auf

Von Martin Schullerus schließen

Die Kiesgrube im Martinsrieder Feld wird seit Montag wieder verfüllt. 50 bis 60 Lastwagen pro Tag passieren derzeit laut Markus Wahl, Geschäftsführer der Firma Glück, täglich die Waage an der Werkszufahrt Würmtalstraße, fahren geradeaus durch zu der ausgebeuteten Kiesgrube und kippen Bauschutt und Aushubmaterial ab – täglich etwa 700 Tonnen.

Gräfelfing/Planegg - Die Verfüllung der Kiesgrube im Martinsrieder Feld ist angelaufen. Ab März werden sich die Zahlen , 50 bis 60 Lkw und 700 Tonnen täglich, mehr als verdoppeln. Damit ist das vorläufige, wohl endgültige Ende der Vision eines Erdbecken-Wärmespeichers an dieser Stelle besiegelt. In zwei Jahren soll die Kiesgrube komplett verfüllt sein.

Im November noch hatten die Grünen angekündigt, wenn sie die Verfüllung schon nicht stoppen könnten, zumindest am Tag ihres Beginns an der Werkszufahrt des Gräfelfinger Unternehmens mit Plakaten dagegen zu protestieren. Daraus wurde nichts. Auf Merkur-Anfrage erklärte Martin Feldner, Grünen-Gemeinderat in Gräfelfing und Vorstandsmitglied im Bund Naturschutz Würmtal Nord: „Dort wird jetzt zügig verfüllt, und das wird kein Mensch aufhalten.“ Die Umweltschützer hätten alles dafür getan, dies zu verhindern – „bis an den Punkt zur Überreizung“.

„Wir haben alle Fehler gemacht“

Daran, dass die Bemühungen nicht fruchteten, trägt nach Feldners Ansicht vor allem „die Kommunalpolitik“ Schuld, wie er es ausdrückt. Und ja, das sei auch selbstkritisch gemeint. „Wir alle haben Fehler gemacht“, so Feldner. Nun wollen die Grünen und der Bund Naturschutz in dieser Sache „drei Jahre gar nichts machen“, so Feldner. Danach sei mit einer neuen Konstellation zu rechnen: Frischen Gesichtern in Gemeinderäten und Bürgermeisterämtern nach der Kommunalwahl, Erkenntnissen über die Temperatur des Tiefengeothermie-Wassers in Gräfelfing, und auch Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler könnte dann bereit sein, das Projekt noch einmal in Augenschein zu nehmen. Dieser habe vielleicht Recht damit, dass jetzt die Zeit dafür noch nicht reif gewesen sei.

Als vergeblich sieht Martin Feldner die Bemühungen seiner Mitstreiter keineswegs an, im Gegenteil: „Wir haben unser Ziel erreicht“, findet er. „Wir haben dieses Projekt als richtig, durchdacht und machbar öffentlich verankert.“ Das sei die Voraussetzung dafür, nach besagten drei Jahren vielleicht just diese Grube für drei Millionen Euro wieder auszubaggern, um doch noch den Erdbecken-Wärmespeicher zu verwirklichen. Über die Realitätsnähe dieses Gedankens gehen die Meinungen auseinander.