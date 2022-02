VHS setzt auf Nachhaltigkeit

Teilen

Stellten das neue Programm vor: (v.li.) VHS-Vorsitzender Klaus Tonte, Susanne Reicheneder, Geschäftsführerin Veronika Wagner und ihre Stellvertreterin Karola Albrecht. © Dagmar Rutt

Nachhaltigkeit steht im Sommersemester im Fokus der Volkshochschule Würmtal. Das Programm mit 644 Veranstaltungen startet am 7. März.

Planegg – Wie funktioniert eigentlich verpackungsfreier Einkauf? Der Frage spürt Chrissi Holzmann am 2. Juni 2022 mit ihren Kursteilnehmern nach. Und das ist nur eine Veranstaltung, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im neuen Semester der Volkshochschule Würmtal beschäftigt. Am 26. März und 2. April bietet Dozentin Andrea Fleer-Raith „Häkellust statt Umweltfrust“. Interessierte lernen, wie man sein Einkaufsnetz selbst herstellt und damit Plastiktüten überflüssig macht.

E-Bike-Kurs in Kooperation mit dem ADFC

Auch neu im Programm unter anderem „Rund ums Pedelec (E-Bike) – Tipps und Tricks zu Technik und Auswahl“ am 21. Mai, ein Angebot der Planegger ADFC-Ortsgruppe. Sicherlich begehrt der Spaziergang „Mercury in Munich“ durch München auf den Lebensspuren des weltberühmten Queen-Frontmanns Freddie Mercury am 2. Juli. Der Sänger lebte von 1979 bis 1985 in der bayerischen Hauptstadt. Der Vortrag „Die eigene Immobilie im Alter“ am 15. Mai gibt Tipps im Umgang mit dem Eigenheim und den Möglichkeiten wie Teilvermietung, Teilverkauf oder staatlich geförderte Maßnahmen zum altersgerechten Umbau.

Neben Themen aus der VHS-Rubrik „Mensch und Umwelt“ sind wie immer die „Sprachen“ mit 130 Veranstaltungen und die „Gesundheit“ mit 226 stark vertreten. „Hier, sagt Karola Albrecht, stellvertretende VHS-Geschäftsführerin, haben wir neben Englisch oder Französisch seit drei Semestern auch einen Exoten, der sehr nachgefragt ist: Kroatisch.

Viele Angebote auch online

„Wir bieten viele Kurse, gerade bei den Sprachen, Vorträgen und Gesundheitsthemen, auch online an“, informiert Albrecht. Oft auch im Wechsel zwischen Präsenz und von zu Hause aus. Das ermöglicht eine flexiblere Teilnahme. Das sei auch der Grund, warum die bayernweite VHS seit letztes Jahr November auf ihrer Plattform „onlinevhs.bayern“ Online-Kurse von sämtlichen Schulen in Bayern für alle anbietet. Die Anmeldung für das Frühjahr-/Sommersemester hat begonnen. Programmhefte liegen in den VHS-Boxen, in Banken und Würmtaler Geschäften zum Mitnehmen bereit.