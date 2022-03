VHS Würmtal unter neuer Leitung

Julika Bake tritt die Nachfolge von Veronika Wagner an

Von Lara Listl schließen

Mit neuem Schwung startet die Volkshochschule (VHS) im Würmtal in das Sommersemester: Nach „neun tollen Jahren“ übergibt Geschäftsleitung Veronika Wagner ihre Stelle an Julika Bake. Die bastelt schon an neuen Kursideen für Flüchtlinge. Ein Deutschkurs läuft bereits.

Würmtal – Am Freitag ist es so weit: Nach neun Jahren als Geschäftsleiterin verlässt Veronika Wagner (40) die VHS im Würmtal. „Ich war sehr geschockt, als sie mir telefonisch ihre Entscheidung mitteilte“, erzählte der erste Vorstandsvorsitzende Klaus Tonte (51) bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Hinter ihrer Entscheidung, in Zukunft nur noch als Teilnehmerin von VHS-Angeboten wie den Schwedisch-Sprachkursen teilzunehmen, stecke aber „keine dramatische Geschichte“, versichert Wagner. Im Gegenteil: „Es waren neun tolle Jahre in einer schönen Stelle mitten im Würmtal.“ Doch nun sei es „Zeit für eine Veränderung“.

In Göttingen geboren

Am Freitag ist ihr letzter Arbeitstag, an dem sie ihr Amt an ihre ebenfalls 40-jährige Nachfolgerin Julika Bake übergibt. „Ich freue mich, hier an der Volkshochschule zu starten“, sagte Bake. Im niedersächsischen Göttingen geboren und in Hamburg aufgewachsen, näherte sie sich erst nach und nach dem bayerischen Würmtal. Im schwedischen Malmö sowie im hessischen Marburg studierte sie Friedens- und Konfliktforschung, bis sie nach Bayern in den Münchner Stadtbezirk Laim zog. Von dort aus pendelte die heute 40-Jährige nach Augsburg, studierte weiter an der dortigen Universität und arbeitete zeitgleich in der Forschung und der Lehre. 2015 übernahm sie eine Stelle als Fortbildungsreferentin und Dozentin am Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal. Hier bot sie bereits Seminare mit Themenschwerpunkten in der Friedensbildung an, welche sie auch gerne im Würmtal miteinbringen möchte.

Stellenanzeige gesehen

Auf die Idee, sich bei der VHS als Geschäftsführerin zu bewerben, kam sie durch eine Stellenanzeige. „Volkshochschulen lagen mir schon immer sehr am Herzen“, sagt Bake. Sie halte sie für „wunderbare Institutionen“, welche allen Interessierten Bildung und kreative Impulse abseits vom Pauken in der Schule bieten.

Nach einem „größeren Bewerbungsverfahren“, wie es der Vorsitzende Tonte ausdrückte, sei sie die richtige Wahl für die Stelle. Von ihrer Vorgängerin Veronika Wagner übernimmt Bake ab sofort rund 70 Kurse. Darunter das Ressort Verbraucherbildung und den Sprachenbereich. Hier plant Julika Bake künftig vermehrt Deutschkurse für Flüchtlinge aus der Ukraine anzubieten. „Am Montag startete bereits der erste Kurs, und die Nachfrage war so groß, dass wir noch drei weitere eröffnen könnten“, erzählt Bake. Coronabedingt sind derzeit allerdings nur 14 Teilnehmer zulässig, und die Frage nach der Finanzierung muss sie auch erst noch klären. Zudem überlegt die neue Geschäftsleiterin, informative Kurse zu politischen Themen des Kriegs in der Ukraine anzubieten.