Viel Arbeit für Würmtaler Gartenbesitzer

Von: Victoria Strachwitz

Abholservice: In vier der fünf Würmtal-Gemeinden kann man das Laub zu bestimmten Terminen beim Grundstück deponieren, um es mitnehmen zu lassen. © Jonas Walzberg

Haufenweise türmt sich Herbstlaub in den Gärten. Die Neurieder kommen nicht umhin, es wegzufahren. Für die anderen Würmtaler gibt es eine bequemere Lösung.

Würmtal – Der Herbst bringt für Gartenbesitzer jede Menge Arbeit und Abfall mit sich. Wohin nur mit dem ganzen Laub und Grüngut? Alle Gemeinden im Würmtal bieten Lösungen an. Doch manche Wege erscheinen bequemer als andere.

In Planegg gibt es im Herbst zweimal eine Laubsammlung. Dazu können die Bürger im Rathaus und am Wertstoffhof Laubsäcke aus Kraftpapier kaufen. Dort füllen sie ihr Laub hinein, und am Mittwoch, 9., sowie am Mittwoch, 30. November, wird es dann zu Hause abgeholt.

Bigbags für 39 Euro

Zuständig für die Entsorgung von Abfall in Gauting und Krailling ist der AWISTA, das Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft im Landkreis Starnberg. Und dieser bietet für Grüngut ebenfalls einen besonderen Service an: Gautinger und Kraillinger können sogenannte Bigbags kaufen. In diese füllen sie ihr überschüssiges Laub und Grüngut ein, und wenn sie damit fertig sind, melden sie sich beim AWISTA und lassen es abholen. Die ein Kubikmeter großen Säcke fassen bis zu 1,25 Tonnen Grüngut. Die einzige Bedingung, die an diese Dienstleistung geknüpft ist: Der Abholort muss mit einem Lastwagen erreichbar sein und sich nicht weiter als sechs Meter vom Fahrbahnrand entfernt befinden. „Man muss nicht zu Hause sein“, wenn der Lastwagen kommt, so der AWISTA-Sprecher Sebastian Roth. Rund eine Woche vor der gewünschten Abholung sollte man aber Bescheid geben. Das Angebot gilt bis Anfang Dezember. Die Bigbags gibt es für 39 Euro in den Wertstoffhöfen der beiden Gemeinden zu kaufen, die Abholung ist im Preis enthalten. Wem die Säcke zu groß scheinen: „Die kann man sich auch mit dem Nachbarn teilen“, meint Roth. Ansonsten wird man sein Laub auch an den Wertstoffhöfen los. In Buchendorf und Krailling sind die Grüngutsammelstellen ebenerdig.

In Gräfelfing gibt es ebenfalls eine Laubsammlung. Das in offenen Säcken gesammelte Laub wird bei den Grundstücken abgeholt. Die geleerten Säcke verbleiben auf den Grundstücken. Einen Hinweis erlaubt sich die Gemeinde: „Laub in den Gelben Säcken des Dualen Systems wird nicht abgeholt, da diese nur für Verpackungen bestimmt sind.“ Eingesammelt wird das Laub in der Gemeinde entweder am Samstag, 19. November, oder am Samstag, 3. Dezember, je nach Straßenliste, beziehungsweise Gelber-Sack-Tour.

Neuried ist die einzige Gemeinde im Würmtal ohne Laubsammlung. Dort kommen Gartenbesitzer nicht darum herum, einen Wertstoffhof oder eine Grüngutannahme anzufahren, wenn der Biomüll nicht reicht.