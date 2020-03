Viele Helfer sichern Krötenwanderung

Hochzeit ist angesagt. Die Kröten machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Damit sie dort auch ankommen, ist auf den Straßen im Würmtal jetzt Vorsicht geboten.

Würmtal– Gummistiefel, Handschuhe, Warnweste und Taschenlampe liegen bereit. Die Helfer des Kraillinger Bund Naturschutz sind darauf vorbereitet, den Kröten bei ihrer Wanderung über die Römerstraße bei Gut Hüll zu helfen. Diese Woche sollen die Temperaturen im Würmtal nachts über acht Grad Celsius steigen, dazu soll es regnen. Die Bedingungen für die Kröten sind damit optimal, um sich auf ihre Wanderschaft zu den Laichgewässern zu begeben.

Sabine Schmid-Zeller vom Kraillinger Bund Naturschutz freut sich bereits auf ihren Einsatz. Im vergangenen Jahr war sie erstmals dabei. „Das ist ein sehr nettes Erlebnis“, sagt sie. Und weil es ihr so gut gefiel, übernahm sie heuer gleich die Organisation der Kraillinger Helfer. Anders als in der jüngsten Vergangenheit, hätten sich heuer viele Freiwillige gemeldet. „Viele denken wahrscheinlich grüner“, mutmaßt sie. „Wir sind positiv überrascht.“ Die Helfer seien bereits alle eingeteilt. Jeden Morgen und jeden Abend rücken zwei aus, um die Kröten entlang eines Zaunes einzusammeln und über die Römerstraße zu tragen. „Wir haben den Plan schon voll“, sagt sie erfreut.

In der Gemeinde Planegg sind die Vorbereitungen ebenfalls abgeschlossen. Am Klopferspitz in Martinsried im Bereich der Max-Planck-Institute sollen seit vergangenem Jahr vermehrt Amphibien wandern. Also stellte die Gemeinde dort am Dienstag Warnschilder auf, die die Autofahrer auf die Tiere aufmerksam machen sollen. Außerdem wird wie seit 1999 jedes Jahr auch heuer wieder die Jörg-Tömlinger-Straße in Planegg nachts für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Schilder stellte der Bauhof bereits am Montag auf. Die halbseitigen Sperren mit den Hinweisschildern seien wieder aufgestellt worden, weil der Leiter des Planegger Umweltamtes Richard Richter davon ausgeht, dass Erdkröte, Grasfrosch und Molch sich jetzt sehr wahrscheinlich wieder auf Wanderschaft aus dem Wald zu den Gartenteichen begeben, um für den Fortbestand ihrer lokalen Populationen zu sorgen.

Auf die Hauptverkehrswege der Amphibien im Würmtal ist damit hingewiesen. Doch die Tiere können auch andernorts versuchen, Straßen zu queren. Vor vier Jahren starben etliche Kröten auf der Verbindungsstraße zwischen Gauting und Unterpfaffenhofen. Das Landratsamt München bittet alle Verkehrsteilnehmer, Warnschilder zu beachten und die Geschwindigkeit vor allem während der Hauptwanderzeit zwischen 19 und 7 Uhr in den ausgeschilderten Abschnitten deutlich zu reduzieren.

Sabine Schmid-Zeller schließt sich dieser Bitte an. Ab Mittwoch, nachdem der Kraillinger Bauhof an der Römerstraße die Zäune aufgestellt hat, begeben sie und ihre Helfer sich dort zweimal täglich persönlich in Gefahr. „Das ist eine oft zu schnell befahrene Straße“, sagt die Naturschützerin. Ihren neuen Helfern gebe sie daher eine Einweisung bei Tageslicht. Die Amphibien werden in der Dunkelheit gerettet, ab 21 Uhr abends und morgens in der Dämmerung. „Da gibt es viel zu tun.“ Rund 800 Amphibien konnten die Naturschützer im vergangenen Jahr bei Gut Hüll über die Straße tragen.