Vor Praxisbesuch telefonisch anmelden

„Seit Jahren versuchen wir, das den Menschen beizubringen“, sagt Hausarzt Dr. Juri Gewitsch aus Planegg. Jetzt hat das Coronavirus dafür gesorgt, dass seiner Bitte weitgehend entsprochen wird: Bevor die Menschen seine Praxis aufsuchen, rufen sie in der Regel vorher an. Aktuell besuchen nur sechs bis acht Personen täglich ohne Termin seine Sprechstunde. „Die Erziehungsmaßnahmen greifen“, sagt der Arzt.

Planegg– Aktuell will Juri Gewitsch verhindern, dass Patienten im Wartezimmer sitzen und ihn und andere mit dem Coronavirus anstecken. „Menschen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnten, versuchen wir, nicht in die Praxis zu bekommen.“ Vergangene Woche habe er im Durchschnitt zwei bis fünf Personen täglich telefonisch beraten. Wobei ihn am Montag, dem ersten Tag nach den Faschingsferien, die meisten besorgten Menschen angerufen hätten. Inzwischen seien die Anrufe deutlich zurückgegangen.

„Ganz harte Verdachtsfälle hatten wir noch keine“, sagt Gewitsch. Und damit meint er, dass keiner seiner Anrufer mit einem Infizierten Kontakt gehabt habe. Wer ihm telefonisch einen der folgenden vier Verdachtsmomente schildere, verweise er an den ärztlichen Bereitschaftsdienst: Wer grippale Symptome zeige und sich in einem Risikogebiet aufgehalten habe, wer Kontakt zu Infizierten hatte, wer grippale Symptome zeige und Kontakt zu Verdachtspersonen hatte und wer Anzeichen einer Lungenentzündung schildere, werde vom ärztlichen Bereitschaftsdienst zu Hause besucht. Dieser mache dann einen Abstrich. Anschließend solle der Patient zu Hause bleiben, bis das Ergebnis vorliege. Der Bereitschaftsdienst scheine aktuell keine Kapazitätsengpässe zu haben. „Es scheint genug Ärzte zu geben, die Bereitschaftsdienst übernehmen. Ich hatte noch keine Anfrage, ob ich bereit wäre, Dienst zu machen“, erzählt der Planegger Arzt.

Überhaupt sollten die Menschen nicht in Panik verfallen. „Momentan haben ganz viele diese Symptome.“ Die Influenza hat Hochsaison. Er trage in seiner Praxis nicht durchgehend eine Atemschutzmaske, sagt Gewitsch. Nur wenn er jemandem in den Rachen schaue, trage er sowohl Maske als auch Schutzbrille.