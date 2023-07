Vorsorgen für heiße Sommer

Schattenspender für die Zukunft: Im vergangenen Jahr wurden am Paulhanplatz in Krailling neue Bäumegepflanzt. Sie sollen besonders hoch wachsen und viel Schatten spenden.

Hitzeschutz-Planung

Von Victoria Strachwitz schließen

Ein Hitzeschutzplan wird aktuell auf Bundesebene entwickelt. Die Gemeinden im Würmtal haben selbst noch kein Konzept. Krailling hat aber schon erste Maßnahmen ergriffen.

Würmtal – Dem Bundesgesundheitsminister schwebt ein nationaler Hitzeschutzplan vor. „Wir müssen feststellen, dass wir in Deutschland gegen den Hitzetod nicht gut aufgestellt sind“, erklärt Karl Lauterbach. Ob die Hitze im Würmtal zur Übersterblichkeit führt, kann das Landratsamt München nicht beziffern. „Bei Todesfällen, die infolge von Hitze eintreten, besteht keine Meldepflicht an das örtliche Gesundheitsamt“, sagt Franziska Herr, Sprecherin des Landratsamtes. Doch sicher ist: Einen eigenen Hitzeschutzplan haben die Gemeinden im Würmtal alle nicht.

Die Sprecherin der Gemeinde Neuried, Inke Franzen, sagt kurz und knapp: „Das ist momentan kein Thema.“ Neuried ist damit in großer Gesellschaft. „Wir rechnen auch nicht damit, dass wir ein eigenes Konzept bräuchten“, erzählt die Sprecherin der Gemeinde Planegg, Kiki Xander. Das könne sich zwar ändern. Aber Stand heute stehe Planegg im Vergleich zu dicht bebauten, urbanen Räumen besser da. Zur Abkühlung gebe es die Würm und viele Grüninseln. Gräfelfing sieht aus den gleichen Gründen keinen Handlungsbedarf. Laut Sabine Strack, Sprecherin der Gemeinde, gebe es aber Überlegungen zu öffentlichen Trinkwasserstellen. In Gauting fließen Überlegungen zum Hitzeschutz in die städtebauliche Planung mit ein. Grünflächen, Baumpflanzungen und die Bereitstellung von schattigen Plätzen nennt Rathaussprecher Andreas Röming als Beispiele. Aber auch er sagt: „Gauting hat derzeit noch keinen eigenen Hitzeschutzplan erstellt.“

Die Gemeinde Krailling ist da etwas weiter. Sprecherin Solveig Butzert berichtet, dass bislang zwar kein Konzept erstellt wurde, aber: „Als Gemeinde informieren wir die Bürgerinnen und Bürger und insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen aktiv über Präventionsmaßnahmen.“ Auf der Website der Gemeinde sei eine Postkarte mit Tipps zum Verhalten bei Hitze veröffentlicht worden. „Diese Postkarte liegt im Rathaus auch zur Mitnahme bereit“, so Butzert. Weitere Veröffentlichungen über Social-Media-Kanäle und andere Medien seien geplant. „Das Thema Hitzeprävention spielt ebenso bei der kommunalen Planung eine Rolle“, sagt Butzert. Künftige Projekte würden unter diesem Aspekt betrachtet und geplant.

„In der Ortsmitte wurden großwachsende Bäume angepflanzt. Diese müssen natürlich noch wachsen, zielen aber langfristig auf einen guten Schattenwurf und Schutz vor Hitze in der Ortsmitte ab“, erzählt Butzert. Das Gewerbegebiet KIM verfüge über einen Trinkwasserbrunnen, der direkt am Radweg liege. Und die Gemeinde prüfe derzeit, welche Möglichkeiten zur Verschattung es für die örtliche Grundschule gebe. Hierzu sei das Angebot eines entsprechenden Anbieters eingeholt worden.

Auch das Landratsamt Starnberg hat das Thema auf dem Schirm. Erste Vorarbeiten würden laufen, sagt Sprecher Stefan Diebl. „Wir werden das Thema im aktuell laufenden Prozess der Blackoutplanung, in dem wir ohnehin mit allen Beteiligten im Kontakt und Austausch stehen, weiter voranbringen“, so Diebl. Um eine Hitzeschutzplanung zum Abschluss zu bringen, müssten aber die Rahmenvorgaben des Bundesgesundheitsministeriums abgewartet werden.

Der Landkreis München plant derweil die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes. „Im Rahmen dessen wird voraussichtlich auch ein Hitzeaktionsplan erarbeitet werden, da Hitze einer der wesentlichen Einflussfaktoren auf Städte und Menschen im Klimawandel ist“, so Sprecherin Franziska Herr. Was die Gemeinden betrifft, verweist Herr auf das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Dieses hat ein spezielles Angebot für Kommunen entwickelt, um sie bei der Etablierung von Maßnahmen zur Hitzeanpassung zu unterstützen.