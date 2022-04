Wärmepumpen heiß begehrt

Von: Victoria Strachwitz

Die Wärmepumpe gilt als die umweltfreundliche und zukunftssichere Alternative zur Öl- und Gasheizung. Die Nachfrage ist zuletzt stark gestiegen. © Silas Stein/dpa

Erst Klopapier, dann Mehl und Öl; jetzt erfreut sich die Wärmepumpe wachsender Beliebtheit. Installateure im Würmtal stellen eine deutlich erhöhte Nachfrage fest.

Würmtal – „Im Winter geht es richtig los“, meint Patrick Kohl, Heizungsbaumeister der Firma Six Haustechnik aus Martinsried. „Dann kommt das große Chaos.“ Immer, wenn der Winter vor der Türe stehe, steigt bei ihm die Nachfrage nach neuen Heizungsanlagen. Doch diesmal stellt er bereits im Frühjahr fest, dass die Menschen vermehrt bei ihm anrufen und sich nach Wärmepumpen erkundigen.

Abkehr von fossilen Energieträgern

Seit dem Krieg in der Ukraine überlegen sich zahlreiche Würmtaler, wie sie fossilen Energieträgern aus Russland den Rücken kehren können. Im Regionalwerk Würmtal fragen vermehrt Kunden nach Photovoltaik-Lösungen und Wärmekonzepten. Der Beratungsbedarf steigt. Das Regionalwerk bietet außer Erd- auch Ökogas an. In der Vergangenheit hätten die Kunden oft den Mehrpreis für das Ökogas gescheut, so Lena Gredler, Assistenz der Geschäftsführung. Jetzt nimmt das Regionalwerk viele Neukunden auf.

Heizungsbaumeister Kohl erzählt, früher haben sich zwei Kunden pro Jahr für eine Wärmepumpe interessiert, jetzt käme täglich eine Anfrage. Elias Ott vom gleichnamigen Meisterbetrieb in Planegg berichtet von einer ähnlichen Steigerungsrate. „Sie wollen alle Wärmepumpen. Es wird schwierig, das alles zu bedienen.“ Ott sagt: „Das ist wie die Hamsterkäufe.“ Die Anfragen, die ihn erreichen, kämen nicht nur aus dem Würmtal. „Vor dem Wochenende hatte ich sogar eine aus Anzing, in der Nähe von Markt-Schwaben.“ Das Problem sei: Klopapier sei schnell produziert, Wärmepumpen seien schon vor dem Ukrainekrieg knapp gewesen. Die Lieferzeiten seien entsprechend lang.

Alexander Heimrath von Heimrath Heizung & Sanitär in Neuried bestätigt die Beliebtheit der Wärmepumpe, spürt aber keine gesteigerte Nachfrage seit der russischen Invasion in der Ukraine. Doch: „Einige haben ihr Interesse damit begründet.“ Ölheizungen seien schon länger nicht mehr gefragt, Gaskessel hingegen schon.

Nicht für jedes Haus geeignet

Wärmepumpen sind nach Angabe der Experten nicht für jedes Haus geeignet. „Wer im Altbau Gas hat, der bleibt dabei“, erklärt Ouacim Rahmouni von R&S Heizung Sanitär Klima in Gräfelfing. Im Altbau sei die Installation einer Wärmepumpe ohne großen technischen Aufwand nicht möglich. Altbauten hätten in der Regel Heizkörper und undichte Fenster. „Eine Wärmepumpe ist da fehl am Platz, die schafft nur niedrige Temperaturen.“ Wer hingegen einen Neubau plane, für den komme der Einbau einer Wärmepumpe infrage. Ott erklärt, eine Wärmepumpe sei aufgrund der niedrigen Vorlauftemperatur mit einer Flächenheizung sinnvoll, beispielsweise einer Fußboden- oder einer Wandheizung. Manchmal sei eine Erweiterung zur Hybridanlage sinnvoll. „Der Gaskessel macht dann die Spitzenlast.“

Er würde aus der aktuellen Diskussion gerne die Panik herausfiltern. Er werde seine eigene Gasheizung nicht ausbauen oder aufrüsten. „Es ist die schwierigste Zeit, sich für eine neue Heizung zu entscheiden.“ Die Technik werde in zehn Jahren weiter sein als jetzt. Grundsätzlich stellt er auch die Frage: „Wo soll der ganze Strom herkommen, wenn jeder auf eine Wärmepumpe umsteigt.“