Wärmespeicher-Aus: Kritik an Nafziger

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Bagger in der Kiesgrube Martinsrieder Feld: Ab Januar 2023 setzt die Firma Glück die Verfüllung fort. © Dagmar Rutt

Nach dem Aus für den Erdbecken-Wärmespeicher im Martinsrieder Feld hofft Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger, „dass das Thema endlich abgefrühstückt ist“. Das Gegenteil ist der Fall: Die Initiativgruppe Wärmenetz Würmtal-Nord geht hart mit ihm ins Gericht.

Würmtal – Die Initiativgruppe Wärmenetz Würmtal-Nord hat ein Positionspapier zur Kiesgrube im Martinsrieder Feld veröffentlicht. Unterzeichnet ist es von den drei Gräfelfinger Grünen Joachim Bender, Martin Feldner und Professor Gerhard Mengedoht sowie den beiden Mitgliedern der Planegger grünen Gruppe 21 (gG21), Angelika Lawo und Herbert Stepp. Darin machen sie Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger verantwortlich für das Ende der Vision von Europas größtem Erdbecken-Wärmespeicher in der Kiesgrube im Martinsrieder Feld.

Strafzahlungen drohen

Die Bernhard Glück Kies-Sand-Hartsteinsplitt GmbH hat bis Herbst 2020 auf einer 5,84 Hektar großen Fläche zwischen Martinsried und Gräfelfing insgesamt 700 000 Tonnen Kies abgebaut. Den vom Landratsamt als Genehmigungsbehörde festgelegten Termin, bis zu dem die Grube wieder verfüllt sein muss, ließ sich die Gemeinde Planegg von der Firma Glück zusätzlich in einem privatrechtlichen Vertrag zusichern – bewehrt mit hohen Strafzahlungen im Falle der Verspätung.

Die Gräfelfinger Grünen und die Planegger grüne Gruppe 21 initiierten anschließend eine Machbarkeitsstudie für einen Erdbecken-Wärmespeicher in der Kiesgrube. Ende Oktober 2020 stieg Planegg aus dem gemeinsamen interkommunalen Projekt aus – legte den Vertrag mit Glück allerdings für zwei Jahre auf Eis. Gräfelfing entschied sich, die Machbarkeitsstudie allein durchführen zu lassen.

Die Firma Glück wird nun allerdings ab 9. Januar die Verfüllung der Kiesgrube fortsetzen, weil sie es nicht auf die Strafzahlung ankommen lassen möchte. Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler hatte sich zuvor vergebens bemüht, alle Beteiligten an einen runden Tisch zu bekommen. Er erklärte schließlich vergangene Woche auf Anfrage: „Das Desinteresse der Gemeinde Planegg an diesem Projekt war für das Scheitern mit ausschlaggebend.“

Nafziger möchte sich nicht mehr äußern

Nafziger betonte im Planegger Gemeinderat am vergangenen Donnerstag: „Planegg ist in keinster Weise für das Scheitern verantwortlich. Ich hoffe, dass das endlich in die Köpfe reingeht. Das ist das letzte Mal, dass ich mich zu diesem Thema äußere.“

Im Juli hatte Florian Großelfinger (CSU) in dem Gremium erklärt: „Das Entscheidende ist, dass wir Planegger kein Gräfelfinger Projekt sabotieren wollen.“ Damals stimmte der Gemeinderat mehrheitlich und gegen Bürgermeister Nafziger dafür, die Gräfelfinger Machbarkeitsstudie „Innovatives Wärmenetz-System mit Wärmespeicher“ um Planegger Variablen erweitern zu lassen. Es kam einem Wiedereinstieg ins Projekt gleich. Den Auftrag dazu hat Nafziger bis heute nicht erteilt.

Ende November, so das Positionspapier der Initiativgruppe, habe der Planegger Gemeinderat nicht öffentlich erneut „mit sehr großer Mehrheit beschlossen, dem Gräfelfinger Projekt nicht im Weg zu stehen“. Tags darauf habe der Gräfelfinger Gemeinderat einstimmig beschlossen, „die Gemeinde Planegg zu bitten, den durch privatrechtlichen Vertrag bestehenden Verfüllzwang für die Grube sehr zeitnah aufzuheben“.

„Verpasste Chance“

Im Positionspapier heißt es weiter: „Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger erhält trotz dieser beiden Beschlüsse den mit hohen Strafzahlungen bewehrten Zwangsvertrag zur Verfüllung dieser ausschließlich auf Gräfelfinger Gebiet liegenden Grube weiter aufrecht. Er kann hierzu keine Planegger Interessen mehr nachweisen, nachdem nach einer Teilverfüllung der Bau einer Planegger Westumfahrung Martinsried jederzeit möglich ist.“ Nafziger missachte mit seinem Verhalten „offensichtlich die Ziele der bayerischen Verfassung, die der Gemeinde Gräfelfing ein unbedingtes Selbstverwaltungsrecht für ihre kommunalen Belange garantiert“.

Angelika Lawo, gG21-Gemeinderätin in Planegg, sagte im Merkur-Gespräch: „Ich denke, wir verpassen eine Chance. Die Energie- und Wärmewende geht nicht ohne Speicher. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen. Aus meiner Sicht hat Herr Nafziger Planegg dadurch in eine ganz schlechte Situation gebracht. Wenn wir ein Wärmenetz wollen, werden wir nicht Partner sein, sondern nur Kunde von Gauting oder Gräfelfing.“