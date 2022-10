Weniger Lichterglanz in Vorweihnachtszeit

Von: Victoria Strachwitz

In Planegg möchte man auch heuer die Bahnhofstraße weihnachtlich beleuchten. Der Mehrverbrauch sei gering, heißt es aus dem Rathaus. © Jürgen Sauer

Vor Weihnachten wird es in Neuried und Gauting heuer dunkler bleiben als üblich. Andere Gemeinden im Würmtal planen nicht, an der festlichen Beleuchtung zu sparen.

Würmtal – Die Deutsche Umwelthilfe regt an, angesichts der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verursachten Energiekrise dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Krailling scheint diesem Wunsch zu entsprechen. In der Kommune wird es keine festliche Straßenbeleuchtung geben. Tatsächlich erklärte die Gemeinde ihren Verzicht bereits vor einem Jahr. Aus Kostengründen schaffte Krailling für seine Straßen gar nicht erst eine Weihnachtsbeleuchtung an. „Die einzige Beleuchtung ist unser Weihnachtsbaum auf der ehemaligen Maibaumwiese, dieser wird mit LEDs beleuchtet, ebenso der Baum im Rathaus“, erklärt der Sprecher der Gemeinde, Alexander Broschell. Dabei soll es auch heuer bleiben.

Christbäume mit Zeitschaltlösung beleuchtet

Andere Gemeinden im Würmtal haben mehr Sparpotenzial. Gauting will dieses weitgehend ausschöpfen. Am Donnerstag beschloss der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss, „dass es in Gauting in diesem Jahr keine Straßenbeleuchtung zu Weihnachten geben wird, um Energie zu sparen“, so der Sprecher der Gemeinde, Andreas Röming. Ganz ohne festliche Lichter müssen die Gautinger aber nicht auskommen. „Die Christbäume in der Gemeinde sollen beleuchtet werden, jedoch mit einer Zeitschaltlösung.“

Auch in Neuried wird es in der Advents- und Weihnachtszeit heuer dunkler sein als gewohnt. „Im Moment sieht es so aus, dass nur ein Weihnachtsbaum und die Bäume am Marktplatz beleuchtet werden, jedoch wird es keine Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen geben“, sagt Sprecherin Inke Franzen.

Weitestgehend auf LEDs umgestellt

Gräfelfing und Planegg setzen heuer wie gewohnt auf Lichter, um ihre Bürger in festliche Stimmung zu versetzen. „Wir werden höchstwahrscheinlich nicht auf eine Weihnachtsbeleuchtung verzichten“, sagt der Geschäftsleiter der Gemeinde Planegg, Stefan Schaudig. Sie sei bereits weitestgehend auf energiesparsame LED umgestellt und werde überwiegend von der Straßenbeleuchtung gespeist. „Das bedeutet, dass teilweise die Straßenbeleuchtung in diesen Abschnitten reduziert wird und mit den frei werdenden Stromkapazitäten die Lichterketten der Weihnachtsbeleuchtung gespeist werden.“ Aufgrund der Netzstruktur seien Einzelabschaltungen von Straßenlampen oder zeitliche Begrenzungen der Leuchtdauer nicht möglich. „Daher wird die Straßenbeleuchtung, so wie sie ist, brennen, ob mit oder ohne dazwischengeschalteter Weihnachtsbeleuchtung.“ Ein Mehrverbrauch sei durch die festlichen Lichter nur in geringem Umfang gegeben.

In Gräfelfing bleibt es erst mal ebenfalls wie gewohnt. „Wir haben die Weihnachtsbeleuchtung relativ neu angeschafft, das läuft alles mit LED, ich denke, das ist vertretbar“, so Bürgermeister Peter Köstler. In Gräfelfing habe es lange Diskussionen gegeben, weil früher nur ein Teil der Bahnhofstraße beleuchtet gewesen sei. Schließlich habe die Gemeinde dafür gesorgt, dass die gesamte Bahnhofstraße in den Genuss der Beleuchtung kam. „Dieser Diskussion entnehme ich, dass die Leute das sehr gerne haben“, so Köstler. „Ich würde sagen, das können wir schon machen.“