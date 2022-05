Wertstoffinseln im Würmtal zugemüllt

Nur Krailling kennt das Problem nicht

Von Victoria Strachwitz schließen

Rund um Wertstoffinseln sieht es im Würmtal immer wieder wüst aus. Nur in Krailling scheint es keine Probleme zu geben.

Würmtal – Die Gräfelfinger haben zahlreiche Möglichkeiten, ihr Papier zu entsorgen. Dennoch quellen immer wieder Container über. Ein Großteil des Würmtals kennt das Problem mit unschönen Wertstoffinseln. Nur in Krailling ist die heile Welt zu Hause. „Wir haben ganz tolle Bürger“, lobt Verena Texier-Ast, die Leiterin des dortigen Umweltamtes. Rund um die Wertstoffinseln in der Gemeinde sehe es ordentlich aus. Ihr lägen keine Beschwerden vor. Die Bürger würden sich sonst schon melden. Das begrüßt Texier-Ast auch: „Nur durch den Austausch kann man etwas bewegen.“ Sollte rund um die Mülleimer in der Gemeinde Abfall herumliegen, trügen meist Raben die Schuld. Aber: „Wir haben einen sehr gut funktionierenden Bauhof.“ Der kümmere sich regelmäßig um die Mülleimer.

Mit Papier und Pappe zugeschüttet

In den anderen Würmtal-Gemeinden ist die Welt nicht ganz so heil wie in Krailling. Dass an der Gräfelfinger Ruffiniallee die Unterflurcontainer mit Papier überschüttet werden, sei eher selten, sagt Lydia Brooks, Leiterin des dortigen Umweltamtes. Doch es komme immer wieder vor, dass Wertstoffinseln unschön aussehen. In Neuried ist das nicht anders. „Wir kennen das Problem. Mal haben wir es besser im Griff, mal schlechter“, sagt die dortige Sprecherin Inke Franzen. Sobald die Container voll seien, stellten die Menschen ihren Müll davor ab. „Wir stellen keine Kameras auf“, sagt sie. Aber die Gemeinde habe bereits einige Container eingezäunt, damit der Unrat wenigstens nicht vom Wind verstreut werde.

Dies ist in Gräfelfing nicht geplant. Dort habe eine Hecke um die Rollcontainer die Situation gar verschlechtert. „Das hat dafür gesorgt, dass Menschen alles dort abgeladen haben“, so Brooks. „Die Unterflurcontainer sind schon besser als die Rollcontainer.“

Besserung in Planegg

In Planegg hat sich die Situation durch einen Kniff verbessert. „Seit wir die Behälter für Kunststoffe abgeschafft haben, ist es weniger geworden“, so Günther Riermeier, zuständig für den Planegger Wertstoffhof. Kunststoffe können in der Gemeinde nun über den gelben Sack oder am Wertstoffhof entsorgt werden. Dennoch bestätigt Riermeier, dass auch Planegg an den Wertstoffinseln mit Verschmutzung zu kämpfen hat.

Brooks: „Es ist schwierig, die Bürger zu erziehen.“ Dabei bekämen sie gelegentlich auch Abmahnungen vonseiten der Gemeinde. Wer zweimal dabei erwischt werde, dass er sein Zeug vor einem Container ablade, müsse mit einer Strafe in Höhe von 2500 Euro rechnen. Schließlich hätten die Gräfelfinger beispielsweise vier verschiedene Möglichkeiten ihr Papier und ihre Kartonagen zu entsorgen. Sie können sich eine Papiertonne bestellen und diese regelmäßig leeren lassen, an den Papier-Abholtagen können sie große Kartonagen einfach vor ihre Haustüre stellen und der Entsorger nehme diese mit. „Das ist viel bequemer, als wenn ich sie vor den Container stelle“, findet Brooks. Und als letzte Möglichkeit neben der Entsorgung auf den Wertstoffinseln, gebe es auch noch die, das Papier zum Wertstoffhof zu bringen. „Denen wird es in Gräfelfing ganz schön leicht gemacht, ihr Papier loszuwerden.“

Brooks kann nicht nachvollziehen, warum die Menschen den Müll dann trotzdem vor die Container legen. Sie sagt: „Man muss nicht alles verstehen.“ Franzen meint: „Man kann nur versuchen zu appellieren, dass es die eigene Gemeinde ist.“