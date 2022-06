Widerstand gegen Recyclinganlage

Die Anwohner im Planegger Enzianweg und Im Grund wehren sich gegen die von der Firma Glück geplante Recyclinganlage für Bauschutt und haben eine Bürgerinitiative gegründet. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Planegger Bürger setzen sich gegen die geplante Bauschutt-Recyclinganlage des Kiesunternehmens Glück zur Wehr. Die neu gegründete Bürgerinitiative „Wir sind Grund genug“ befürchtet neben noch mehr Lärm und Dreck die Entstehung eines Industrieparks.

Planegg – Ende April zeigte sich der gesamte Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr der Gemeinde Planegg nicht abgeneigt von der Errichtung einer mobilen Bauschutt-Recyclinganlage südlich der Fürstenrieder Straße auf dem Gelände der Bernhard Glück Kies-Sand-Hartsteinsplitt GmbH – allerdings geknüpft an die Auflage einer zeitlichen Befristung und dass man den Flächennutzungsplan nicht ändern muss (wir berichteten). Die Anwohner im Planegger Enzianweg und Im Grund – in einer Entfernung von rund 250 Metern zur geplanten Anlage – wehren sich und haben nun die Bürgerinitiative „Wir sind Grund genug“ gegen dieses Vorhaben ins Leben gerufen. Sie befürchten, bei einer Anlage mit einer Recycling-Kapazität von 200 m³ Material täglich deutlich mehr Lastwagen auf den Straßen, erhöhte Emissionen und damit eine Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität.

„Vom bestehenden Asphaltmisch- und Kieswerk, sowie von der Kompostieranlage gehen bereits deutlich erhöhte Lärm-, Staub- und Geruchsbelastungen aus“, sagt Ute Bouvain, Anwohnerin und Mitinitiatorin. Gerade die Kompostieranlage würde bei entsprechender Wetterlage stinken. Das hätte auch Bürgermeister Hermann Nafziger bestätigt, so Bouvain. Neben dem Verteilen von Info-Broschüren und einer Unterschriftenaktion in den letzten Tagen gab es in dieser Woche auch ein Gespräch mit dem Bürgermeister. Die Anwohner fordern von der Gemeinde ein Emissions-Gutachten für alle Glück-Betriebe. Die Bauschutt-Recyclinganlage des Kiesunternehmens würde ihrer Ansicht nach die Belastungen durch die bereits genehmigten Anlagen auf dem Areal noch einmal drastisch erhöhen.

„Wir haben nichts gegen Recycling“, stellte Initiator Wolfgang Cebulla klar. „Nur etwas gegen den Standort.“ Wer sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ansehe, erkenne mit dieser neuen Anlage einen weiteren Schritt in Richtung Industriegebiet. Der Flächennutzungsplan weise hier jedoch lediglich Flächen für landwirtschaftliche Zwecke aus. Handele es sich tatsächlich um ein Industriegebiet mit hoher Umweltbelastung, dann, so argumentieren die Anwohner, sei eine Genehmigung in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung überhaupt nicht erlaubt.

Gegen den Beschluss des Umweltausschusses habe man bereits eine Rechtsaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt eingereicht, so Cebulla. Denn die Sache „mit der Befristung der mobilen Anlage“ erscheine ihnen als „Trick“. Eine Anlage könne schließlich immer wieder kurzfristig verlängert werden, um so die Auffüllung der Glück-Kiesgruben weiter zu betreiben.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag verteidigte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger seine Entscheidung, Glück-Geschäftsführer Markus Wahl Ende April in den Ausschuss für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr eingeladen zu haben, um die beantragte Recyclinganlage vorzustellen. Dies sei im Sinne der Information und Transparenz geschehen, da sich manche Gemeinderäte überfordert gefühlt hätten. „Ich versuche immer, alle mitzunehmen.“ Dies werde er auch in Zukunft tun, so Nafziger. Am Freitag, 28. Juni, sei deshalb um 19 Uhr im Kupferhaus ein Informationsabend zum Thema Recyclinganlage geplant. Die Firma Glück habe bereits ihr Kommen zugesagt und werde dort dieselbe Präsentation zeigen wie im Ausschuss und Bürgern für Fragen zur Verfügung stehen. Die Verwaltung werde außerdem Kontakt zum Landratsamt München aufnehmen, um zu eruieren, wie die Kreisbehörde zu dem Antrag der Firma Glück stehe.

Carolin Högel und Andreas Deny