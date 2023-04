Wie die Jugend ihren Lesestoff besorgt

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Beliebte Werbeaktion an ungeliebtem Termin: Der Welttag des Buches, stets der 23. April, fällt heuer auf einen Sonntag. Aber zumindest im Vorfeld wollen Buchhändler wie Susanne Trenkle von der Planegger Kinderbuchhandlung Phantasia zur Bindung junger Kunden die Aufmerksamkeit durch den Aktionstag nutzen. © Dagmar Rutt

Der Welttag des Buches fällt heuer auf einen Sonntag. Für den Buchhandel im Würmtal ist das nicht gerade toll. Gerne hätte man den Aktionstag genutzt, um auch Jugendliche in die Läden zu locken.

Würmtal – „Man kann darüber streiten, ob es für alles einen Welttag geben muss“, sagt Klaus Stadler. Dass der für Bücher am 23. April sinnvoll ist, davon ist der Gräfelfinger aber überzeugt. „Der Welttag stößt die Leute darauf, wie wichtig Bücher sind“, sagt er.

Stadler arbeitete über 30 Jahre lang beim Piper-Verlag, er ist der Vorsitzende der Literarischen Gesellschaft Gräfelfing. Neben seinem Bett liegen stets sechs bis sieben Bücher, meist lese er diese parallel, erzählt er. Die Jugend im Würmtal scheint Büchern nicht derart zugetan – zumindest besucht sie keine Buchhandlungen. Deswegen findet Jutta Pfundstein von der Gräfelfinger Buchhandlung Kohler: „Der Tag tut gut.“ Er sei ein wichtiger Impuls.

Mit 14 flaut Interesse ab

Ihre Kollegin Andrea Schroeder von der Gräfelfinger Buchhandlung Wortschatz erklärt: „Kinderbücher werden gerne gekauft.“ Dafür sorgten Eltern und Großeltern. Spätestens wenn die Kinder 14 Jahre alt seien, wählten sie ihren Lesestoff selbst und dann flaue ihr Interesse, eine Buchhandlung zu besuchen, enorm ab. Mädchen könne man für Liebesgeschichten begeistern. „Gerade mit Jungen tut man sich schwer“, so Schroeder.

Um Kinder kurz vor ihrem Verschwinden an Buchhandlungen und das Lesen heranzuführen, laden beispielsweise die Buchhandlungen Kohler in Planegg und Gräfelfing sowie Phantasia in Planegg anlässlich des Welttags des Buches Viert- und Fünftklässler ein. Sie erklären ihnen, wie ein Buch veröffentlicht wird und wie man es in der Buchhandlung findet. Sie veranstalten Schnitzeljagden und verschenken Bücher.

TikTok oder BookTok

Susanne Trenkle von der Kinderbuchhandlung Phantasia in Planegg geht nicht davon aus, dass die Jugend sich komplett von Büchern abgewandt hat. „Die liest auch“, ist sie überzeugt. Die Jugendlichen informierten sich im Internet auf TikTok oder BookTok und bestellten sich die dort empfohlenen Bücher direkt online, vermutet Trenkle. Der erste Band der Romantasy-Trilogie „Meeresglühen“ von Anna Fleck sei ausverkauft gewesen, bevor er erschienen war, weil er online beworben worden sei. Auch Pfundstein meint, die Jugend lese noch: „Dass sie gar nicht mehr liest, glaube ich nicht.“ Sie geht davon aus, dass die Jugend sich Bücher in der Bücherei ausleihe oder online herunterlade.

Buchhändler im Würmtal würden sich über Besuche der Jugend in ihren Läden freuen. Trenkle bedauert daher sehr, dass der Welttag des Buches heuer auf einen Sonntag fällt, sonst hätte sie der Jugend noch mehr geboten, als Schulklassen zu sich einzuladen. „Der Tag ist ein wichtiges und tolles Instrument“, sagt sie. Kundenbindung ist das Stichwort. Am Datum ist jedoch nicht zu rütteln. Der Welttag des Buches fällt stets auf den 23. April, den Namenstag des Heiligen Georg. Nach katalanischem Brauch werden an diesem Tag Bücher und Rosen verschenkt.