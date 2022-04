„Wir haushalten mit Bedacht“

Von: Peter Seybold

Teilen

Mit Speiseöl und Mehl muss Florian Egner, Pächter des „Alten Wirt“ in Krailling, haushalten. © Michael Schönwälder

Dass in Folge des Ukraine-Krieges Mehl und Öl knapper werden, merken auch Würmtaler Gastronomen und Geschäfte. Großhändler wie die Metro schränken zum Teil die Liefermengen ein. Die Preise schnellen in die Höhe. Der „Alte Wirt“ in Krailling investiert in eine Reinigungsanlage für Frittierfett.

Würmtal – Die Ukraine gilt als Kornkammer der Welt und mit rund 70 Millionen Tonnen alleine im Jahr 2021 als einer der größten Getreideexporteure. Wegen des russischen Angriffskriegs fällt das Land wohl dieses und kommendes Jahr als Exporteur aus, vermuten Experten. Das wirkt sich bereits jetzt aus.

Die Lage ist „sehr schwierig“, sagt Oliver Langemann, Betreiber der „Kantine im Glück Kies Sand Hartsteinsplitt“ in Gräfelfing. „Wir dürfen in der Metro nur noch eine 10-Liter-Flasche Öl pro Einkauf mitnehmen und das auch nur, wenn wir uns in einem eigenen Raum als Gastronomen ausweisen“, berichtet Langemann. Auch Mehl ist mit einem 25-Kilo-Sack pro Einkauf limitiert. „Wir fahren daher im Moment zwei- bis dreimal die Woche in die Metro, haushalten aber trotzdem sehr mit Bedacht. Wo wir früher zwei große Kellen Öl genommen haben, ist es jetzt nur eine“, berichtet Langemann, der mit seiner Frau Anja bis zur Schließung im vergangenen Sommer Wirt des Pschorrhofs war. „Wenn wir jetzt noch den Pschorrhof betreiben würden, hätten wir wirklich sehr massive Probleme, da wir da noch wesentlich mehr Gäste, Abend- und Wochenendgeschäft hatten“, sagt Langemann. Da die Kantine nur mittags geöffnet habe, hielten sich die Schwierigkeiten hier bisher noch in gewissen Grenzen. Langemanns mussten aber trotzdem die Preise um zunächst einen Euro erhöhen, „weil auch sonst alles massiv teurer wird, zum Beispiel Fleisch und Nudeln.“

Der Alte Wirt in Krailling hat aufgrund der aktuellen Situation eigens eine neue Reinigungsanlage für Frittierfett gekauft. Die Anlage ist so konstruiert, „dass sie 50 Prozent des Öls einspart“, berichtet Pächter Florian Egner. Trotzdem bereitet auch Egner der Mangel Probleme: Da er sich von der Metro beliefern lässt, kann er stets zwei Flaschen Öl oder Säcke Mehl bestellen, benötigt für jede Bestellung aber einen Mindesteinkaufswert von 500 Euro, der auch erst mal zusammen kommen muss. „Normalerweise brauchen wir 160 bis 180 Liter Öl pro Woche, weswegen wir seit mehr als sechs Wochen sehr sparsam sein müssen“, sagt Egner. Der Alte Wirt füllte vor Beginn der Krise sein Lager noch mal. Durch die stark steigenden Einkaufspreise musste aber auch das Kraillinger Gasthaus die Preise bereits anheben. „Einen Schweinsbraten für 25 Euro wollen aber weder wir noch die Gäste. Auch wollen wir nicht an der Qualität sparen“, so Egner, der teils die Portionsgrößen ein wenig verkleinert hat und nach weiteren Lösungsmöglichkeiten sucht.

Das Restaurant, Café und Bäckerei „Vorort“ kaufte rund zwei Wochen vor Beginn des Ukraine-Kriegs zwei Tonnen Öl. Getreide bezieht das Vorort generell einmal im Jahr als Jahresbestellung, „weil wir dies den Bauern gegenüber fairer finden“, sagt Co-Geschäftsführer Samuel Hrasky. Hrasky hat daher bisher keine Probleme mit dem Nachschub, was sich beim Öl aber in wenigen Monaten ändern könnte. „Wir werden nicht an der Qualität sparen. Öl und Mehl braucht man bei der Produktion so oder so“, sagt Hrasky.

Um die Steigerungen bei den Einkaufspreisen und einen eventuell späteren Mangel auszugleichen, könnte Hrasky sich vorstellen, neben Preiserhöhungen auch die Produktionsmengen neu zu kalkulieren, dass abends weniger übrig bleibt. „Es kann dann sein, dass es eine Stunde vor Geschäftsschluss nicht mehr restlos alles gibt.“

Im Planegger Reformhaus Mayr sind bisher „nur Sonnenblumen– und ein Bratöl von der Situation betroffen. Beim Mehl schaut es bis auf ein paar wenige Sorten noch ganz gut aus“, berichtet Michael Mayr. Das Reformhaus setzt auf eine langjährige Partnerschaft mit auch regionalen Getreidelieferanten wie Chiemgaukorn. „Der Nachschub ist daher gleich wieder gesichert, sobald unsere Partnerinnen erneut lieferfähig sind. Die ersten Liefertermine, was zum Beispiel das Sonnenblumenöl angeht, sind bereits wieder für Anfang Mai angekündigt“, sagt Mayr. Mehl sei bisher nicht teurer geworden, Sonnenblumenöl schon. Mit einem Ölhersteller wurde vereinbart, dass eine Preiserhöhung statt zum 1. Mai erst zum 1. Juni wirksam wird.