Spazieren, Radfahren und Wandern an der Würm und im Forst Kasten - Sechs Tipps

Von: Franziska Konrad

Beliebtes Ausflugsziel: Die Würm - mit einem besonders schönen Streckenabschnitt bei Gauting. © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Einmal tief durchatmen - und bei einem ausgiebigen Spaziergang die Seele baumeln lassen: An der Würm entlang und im Forst Kasten gibt es dazu zahlreiche Möglichkeiten.

Gauting/Würmtal - Ein idyllisches Ausflugsziel vor den Toren Münchens: Die Würm, teils umgeben von lichten Waldabschnitten des Forst Kasten. Ideal zum Radeln oder Spazieren gehen. Und vor allem eine willkommene Alternative, wenn sonntags mal wieder die Autobahnen total überfüllt sind - und Ausflügler in die Berge strömen. Hier eine Übersicht mit wichtigen Ausflugsinfos.

Die Würm: Gute Ausflugsalternative für Münchner - Familienfreundliche Spaziergänge

Spazieren: Unzählige schön Spazierstrecken führen durch den Forst und an der Würm entlang. Ein besonders idyllischer Abschnitt befindet sich jedoch südlich von Gauting. Am Ufer entlang befindet sich Entlang ein guter Kiesweg - damit ist der Weg auch optimal für eine Kinderwagen-Wanderung, ob bei Regen oder sonnigem Wetter. Ein Hingucker ist übrigens das alte Wasserrad bei Gauting. Wichtige Info für alle Tierfreunde: Seit ein paar Jahren haben sich wieder Biber an dem Fluss angesiedelt. Also Augen auf!

Anfahrt: Von München aus fährt man über die A95 bis zur Ausfahrt Forstenried/Fürstenried. Von dort aus geht es weiter auf der Gautinger Straße. Nach wenigen Kilometern kommt auf der rechten Seite der Parkplatz Forst Kasten.

Eine Anreise ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. Von München aus geht es mit der S6 in Richtung Tutzing Starnberg bis zum Bahnhof Stockdorf. Die Fahrzeit beträgt etwa 30 Minuten.

Wandern und Fahrrad fahren im Forst Kasten - mit Biergärten und Wirtshäusern auf dem Weg

Radtour: Wer es gern abwechslungsreich und naturbelassen mag, für den empfiehlt sich die etwa 50 Kilometer lange Radtour von Pasing an der Würm entlang zum Starnberger See und wieder zurück. Die Route startet vom Pasinger Bahnhof und führt nach Stockdorf, danach geht es weiter nach Gauting.

Besonders praktisch: Die Strecke kann nach belieben verkürzt werden, für Pausen und Stärkungen liegen zahlreiche Biergärten am Wegesrand. Pluspunkt für Wasserratten: Im Sommer Abstecher bietet sich ein Abstecher beim Badegelände Percha an. Möglicher Schlusspunkt der Tour: der Biergarten im Forsthaus Kasten. Im Anschluss geht es über Stockdorf wieder zurück nach Pasing.

Restaurants: Ob zu Fuß oder on Tour mit dem Rad: Im Forst Kasten und Gauting gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten in Biergärten und Restaurants.

Die Würm für Gscheithaferl

- Der kleine Bach Würm trägt den Namen der letzten großen Eiszeit, der Würm-Eiszeit.

- Sie ist der einzige Abfluss des Starnberger Sees. Dieser hieß bis 1962 übrigens Würmsee.

- Im Forst Kasten gibt es zahlreiche Hügelgräber. Diese stammen teilweise noch aus den Jahren um 800 v. Chr. - und sind Hinweise auf die frühe Besiedlung der Gegend.

Anfang des Jahres machten Angler bei Stockdorf einen Riesenfang: Sie zogen drei kapitale Waller aus der Würm. Einen größeren Polizeieinsatz gab es im Sommer im Forst Kasten: Dort holten Beamte mehrere Demonstranten aus Baumhäusern.

