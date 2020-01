Würmesia krönt ihre neuen Herrscher

Die Faschingsgesellschaft Würmesia hat den Startschuss für die närrische Zeit im Würmtal gegeben. Mit einer Premiere an einem neuen Ort.

Neuried – Am Sonntag hat die Faschingsgesellschaft Würmesia anlässlich des 70-jährigen Bestehens ihr Jubiläums-Prinzenpaar Lukas I. und Nina I. inthronisiert. PräsidentinTanja Wisselkrönte die närrischen Hoheiten und überreichteihnen Zepter und Reichsapfel. Mit Maximilian I. und Celina II., beide 13 Jahre alt, gibt es in diesem Jahr auch wieder ein Kinderprinzenpaar.

Neue Heimstätte für die Würmesia

Die Krönungszeremonie fand erstmals in Neuried statt – aus gutem Grund: Bürgermeister Harald Zipfel ist seines Zeichens Vizepräsident der Würmtaler Faschingsgesellschaft. Nach der Gaststätte Heide-Volm in Planegg und dem Pasinger Prinzregent-Garten scheint die Würmesia somit in der dortigen Mehrzweckhalle eine neue Heimstätte gefunden zu haben. Was die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen stellt, wie Hofmarschall Peter Mergel erklärte. „Erstmals mussten wir alles selbst organisieren. Das ist unser Probelauf.“ Für die kulinarische Verpflegung sorgte dabei das Café Vorort.

Inthronisationsball ausverkauft

Die Premiere war mit 250 Besuchern ausverkauft. Womit das Fassungsvermögen der Halle aber nicht ausgeschöpft ist. „Das nächste Jahr machen wir das Doppelte“, kündigte Vizepräsident Zipfel forsch an. Zu den Ehrengästen zählten auch seine Amtskollegen aus Gräfelfing und Planegg, die Bürgermeister Uta Wüst und Heinrich Hofmann, die die gekrönten Häupter mit Präsenten aus dem Geschenkefundus der Gemeinden beglückten. Zur Inthronisationsfeier reisten auch zahlreiche befreundete Faschingsgesellschaften mit ihren Prinzenpaaren an, so unter anderem die Münchner Narhalla und die Perchalla aus Starnberg. Sie durften als Premierengäste das neue Showprogramm der Würmesia miterleben. Unter dem Motto „Würmesia rock’s“ begeisterten Kinder- und Prinzengarde und vor allem natürlich das Männerballett das Publikum.

Das neue Prinzenpaar ist fest in der Würmesia verankert. Ihre Lieblichkeit Nina I., mit bürgerlichem Namen Nina Maric, war bereits 2013 Prinzessin, Lukas Schreppel alias Lukas I. schon Kinderprinz. Für beide beginnt jetzt eine turbulente Zeit. Rund 30 Auftritte seien inzwischen gebucht, verriet Präsidentin Tanja Wissel. „Und jeden Tag kommen neue Anfragen.“