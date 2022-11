Würmesia-Prinzenpaar: Max und Vanessa

Von: Victoria Strachwitz

Polizist Max Hauer und Sonderschullehrerin Vanessa Scholl sind das Würmesia-Prinzenpaar in dieser Faschingssaison. Am Freitag stellte die Faschingsgesellschaft die beiden auf dem Münchner Marienplatz vor. © Oliver Bodmer

Der Fasching ist eingeläutet. Max und Vanessa heißt das neue Prinzenpaar der Würmesia. Die Faschingsgesellschaft stellte die beiden am Freitag, 11. November, um 11.11 Uhr am Marienplatz Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl und der Öffentlichkeit vor.

Würmtal/München - Maximilian Hauer (37) und Vanessa Scholl (33) sind alte Hasen, was den Fasching betrifft. „Wir sind damit aufgewachsen“, so Scholl. Teil der Würmesia sind sie allerdings erst seit Donnerstag. Vom Stammtisch im „Donisl“ kannten die beiden Münchner Mitglieder der Stadtwache der Würmesia. „Vor einer Woche haben wir tiefere Gespräche geführt, die uns in diese Situation gebracht haben“, so Polizist Max Hauer. Die Präsidentin der Faschingsgesellschaft, Pia Serve, erklärt, Interessenten aus den Reihen der Würmesia seien aus beruflichen Gründen abgesprungen. „Deshalb sind wir umso glücklicher, dass wir so ein tolles Prinzenpaar bekommen haben.“

In die Fußstapfen der Mutter getreten

Was es bedeutet, Faschingsprinzessin zu sein, weiß die Sonderschullehrerin Vanessa Scholl aus Erzählungen: Ihre Mutter war 1981 Faschingsprinzessin. „Ich bin froh, dass ich in ihre Fußstapfen treten darf.“ Nachdem am Freitag am Marienplatz gefeiert wurde, beginnt nun die Arbeit. Jetzt müssen Kostüme angepasst, die Choreografie einstudiert und der Auftritt der beiden in die Show eingebunden werden. „Das muss natürlich schneller erfolgen als sonst“, so Serve. Die beiden sind hoch motiviert. „Wir arbeiten beide mit Menschen zusammen und lieben es, Freude zu verbreiten und miteinander zu feiern“, so Scholl. Nach einer entbehrungsreichen Corona-Zeit freuen sie sich auf eine tolle Faschingssaison.