Würmesia verspricht tollen Fasching

Von: Victoria Strachwitz

Auch die Kindergarde der Würmesia (hier das Funkenmariechen von 2019) ist in dieser Faschingssaison wieder am Start – und zwar personell verstärkt. © DAGMAR RUTT

Dieser Fasching soll was werden. Die vergangene Saison fiel Corona zum Opfer. Jetzt will die Faschingsgesellschaft Würmesia voll durchstarten.

Würmtal – Prinz Maximilian I. und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Lisa I. waren angetreten, um das Prinzenpaar der Würmesia darzustellen. Corona kam dazwischen – und die beiden wurden nie gekrönt; alle Veranstaltungen der Faschingsgesellschaft wurden abgesagt. Heuer nimmt die Würmesia einen neuen Anlauf – mit einem neuem Prinzenpaar und extra viel Elan.

Die Planung für den Kinderfaschingsball steht bereits, die für den Inthronisationsball des Prinzenpaares ebenfalls, und für den Faschingsauftakt am Freitag, 11. November, am Münchner Marienplatz ist die Einladung schon raus. Die Faschingsgesellschaft will den kommenden Fasching wieder richtig feiern. Dass sie am 11. November um 11.11 Uhr ihr Prinzenpaar vorstellt, um nur wenig später die komplette Saison abzusagen, soll ihr nicht noch einmal passieren. Heuer will sie das Programm durchziehen. „Wir machen keinen Rückzieher mehr“, erklärt die Präsidentin der Würmesia Pia Serve.

Das Prinzenpaar vom vergangenen Jahr tritt heuer nicht noch einmal an. „Die schaffen es zeitlich nicht“, erklärt Serve. „Schule geht immer vor.“ Die beiden tanzen heuer insgesamt nicht mehr mit. Schon im vergangenen Jahr sei es schwierig gewesen, Schule und Fasching zu verbinden. So begann der 11. November für Prinz Maximilian I. mit einer Mathe-Schulaufgabe, erst danach konnte er zu seiner Proklamation zum Marienplatz eilen. Einen Trost für den verhinderten Prinzen gibt es aber: Er hat bereits einmal auf dem Thron gesessen, denn eine Saison lang regierte er als Kinderprinz.

Pia Serve musste jetzt ein neues Prinzenpaar finden – das hat sich in den vergangenen Jahren nicht immer als einfache Aufgabe erwiesen. Doch heuer ist es gelungen. Ein Prinzenpaar für die kommende Saison sei gefunden, erzählt die Präsidentin erfreut. „Wir haben eine Zusage und besprechen diese Woche die letzten Schritte.“ Vor dem 11. November verrät die Würmesia traditionell nicht, wer das neue Prinzenpaar gibt. Aber eines macht sie deutlich: Das neue Prinzenpaar sei älter als das verhinderte vom vergangenen Jahr – Schule sei damit kein Thema mehr.

Für die kommende Saison ist die Würmesia also besser gewappnet. Und die Show, die für das vergangene Jahr geplant war, wird heuer nachgeholt. „Der Großteil stand“, sagt Serve. Kostüme, Programm, alles sei damals bereit gewesen – und ist es jetzt wieder.

Die Kinder proben bereits seit den Pfingstferien, die Erwachsenen seit September. „Wir haben das Programm ausgeschmückt und verbessert“, so Serve. Kostüme der Kinder mussten zum Teil angepasst werden – schließlich ist die Zeit nicht insgesamt stehen geblieben. Und zur Freude Serves hat die Würmesia auch noch Zuwachs bekommen, also durften zusätzliche Kinder eingekleidet werden.

Die fünfte Jahreszeit im Würmtal kann also beginnen. Für den Inthronisationsball steht die Örtlichkeit fest, und eine Band sei gebucht. Auch was den Kinderfaschingsball betrifft, sagt Serve: „Das Drumherum steht schon alles.“ Aktuell will sie aber noch nicht mehr verraten. Nur so viel: Vorgestellt wird das Prinzenpaar, wie gewohnt, am Freitag, 11. November, um 11.11 Uhr am Münchner Marienplatz.