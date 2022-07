100 Jahre Naturfreunde Würmtal

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Franz Weißner aus Martinsried kletterte 2017 am Kletterturm der Naturfreunde in Planegg. © DAGMAR RUTT

Die Naturfreunde Würmtal sind einfach toll, davon sind die Mitglieder überzeugt. Jetzt wird der Verein 100 Jahre alt. Am Sonntag feiern die rund 600 Mitglieder in Planegg.

Würmtal – Das Programm bietet Kultur, jede Menge Sport im Freien, in der Halle, im Sommer, im Winter, für Alt und für Jung: „Wir sind wahnsinnig vielseitig“, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Naturfreunde Würmtal, Erika Harder. Heuer gibt es den Verein seit 100 Jahren. Und bei allen sportlichen Aktivitäten steht immer noch nicht der Leistungsgedanke, sondern die Freude an der Aktivität im Vordergrund.

Die Naturfreunde Würmtal feiern ihr 100-jähriges Bestehen

Seit 30 Jahren ist Erika Harder Mitglied bei den Naturfreunden. Sie war begeisterte Kajakfahrerin. Jetzt geht sie mittwochs immer zum Stockschießen. Der Verein bietet ihr eine Heimat – und nicht nur ihr. „Neue werden immer herzlich aufgenommen“, sagt sie. Es verwundert also nicht, dass die Naturfreunde aktuell fast 600 Mitglieder zählen. Und: „Die Mitglieder haben eine Verbundenheit mit dem Verein“, bewundert Harder.

Auch der ehemalige langjährige Vorsitzende Roman Brugger ist seit über 30 Jahren dabei. Wie Harder kam er über die Kajakgruppe zum Verein. Dabei reichen die Aktivitäten der Naturfreunde vom Skifahren, Langlaufen und Rodeln im Winter über Bergsteigen, Wandern und Spaziergänge bis zum Klettern. „Daneben haben wir auch noch eine Gymnastik- und Badmintongruppe und bieten im Vereinsheim Yoga für unsere Mitglieder an“, so Brugger.

Würmtaler Naturfreunde gehen Skifahren, Rodeln, Bergsteigen, Wandern, Spazieren und Klettern

Auch im Bereich Inklusion sei der Verein engagiert. „Wir organisieren zweimal im Jahr Wanderungen mit Blinden und Sehbehinderten sowie das inklusive Klettern am Turm und inklusive Kanufahrten auf dem Ammersee.“ Geboten wird also viel. Harder ist es aber wichtig, zu erwähnen: „Da sind Freundschaften entstanden, das ist von unschätzbarem Wert.“

Wenn die Naturfreunde am Sonntag in Planegg ihr 100. Jubiläum feiern, dann nicht im kleinen Kreis. Sie sind im Würmtal fest verwurzelt. Drei amtierende Bürgermeister und eine Bürgermeisterin aus dem Würmtal wissen um die Qualitäten des Vereins und verfassten Grußworte für eine Sonderausgabe der Vereinszeitschrift. Um mit den Worten des Planegger Rathauschefs zu sprechen: „100 Jahre Naturfreunde Würmtal: Das sagt eigentlich schon alles.“

„Da sind Freundschaften entstanden, das ist von unschätzbarem Wert“

Dass es den Verein schon so lange gibt, liegt nicht nur an seinem herausragenden Angebot, sondern auch an Würmtalern, die sich für die Naturfreunde stark machten. 1922 in Stockdorf als Teil der Wiener Arbeiterbewegung „Naturfreunde“ gegründet, verboten die Nationalsozialisten 1933 die Bewegung in Deutschland. Das bedeutete auch das Aus der „Naturfreunde Würmtal“. Als die ersten Sportvereine nach 1945 wieder ihren Betrieb aufnahmen, fanden sich die früheren Planegger und Kraillinger Naturfreunde-Mitglieder beim Sportverein Planegg/Krailling in der Sparte „Bergsteigen und Wintersport“ wieder. Und am 6. November 1946 gründeten sie die Naturfreunde noch einmal neu. Ernst Albl war damals die treibende Kraft. Dieser war aus dem Sudetenland gekommen, wo die Naturfreunde erst nach dem Einmarsch der Deutschen 1939 verboten worden waren, und so hatte er deren Wirken gut in Erinnerung. Erster Vorsitzender im Würmtal wurde Albl aber nicht, das übernahm der Einheimische Max Friedl.

Bald war der Verein im ganzen Würmtal bekannt. Obwohl für die Mitglieder im Sport bis heute Freude und nicht Leistung zählt, zeigt die Geschichte, dass sich dies gut verbinden lässt. Bereits drei Monate nach der Wiedergründung veranstalteten die Naturfreunde in Planegg (Start und Ziel: Planegg Schule) im Februar 1947 ein Langlaufrennen. Alle Bürger des Würmtals waren eingeladen. Und gewonnen hat im ersten Lauf auch kein Naturfreunde-Mitglied, sondern Alfred Pfeiffer, der spätere Planegger Bürgermeister.

Vereinsheim der Naturfreune Würmtal soll eine Photovoltaikanlage und eine Bpulderwand bekommen

Im Laufe der Jahre steigerte der Verein immer weiter seine Attraktivität. Anfang der 1950er Jahre pachtete er zwei Berghütten in der Jachenau. Die Kothalm und die Bergl-Alm. Für Erika Harder ist die Bergl-Alm auch heute noch unglaublich wichtig. „Da bin ich so gern“, sagt sie. „Das ist eine andere Welt.“ Die Alm liege mitten in der Natur ohne den gewohnten Komfort. Da gebe es kein fließendes Wasser, kochen könne man erst, wenn der Ofen eingeheizt sei. „Da fühle ich mich immer geerdet.“

Heute wirkt nicht nur die Bergl-Alm als Magnet. Auch der Kletterturm in Planegg hat eine solche Wirkung entfalten können. Mittlerweile verfügt der Verein außerdem über ein eigenes Heim in Planegg. Dort finden die Monatsversammlungen statt, Angebote für Jugend und Senioren und Kulturveranstaltungen. Von den Mitgliedern wird das Haus auch gerne für private Feiern genutzt. Und weil der Verein sich ständig weiterentwickelt, soll auf dem Dach des Hauses demnächst eine Photovoltaikanlage installiert werden, um unter anderem die Luftwärmepumpe zu betreiben und unabhängiger vom Stromnetz zu werden. Außerdem soll im Inneren des Hauses eine Boulderwand montiert werden, damit auch bei schlechtem Wetter geklettert werden kann. Die Naturfreunde bleiben auch künftig gerne in Bewegung. Und für den Natur- und Klimaschutz setzen sie sich weiter auch im Verband auf Bundes- und auf internationaler Ebene ein. „Die Naturfreunde sind einfach ein toller Verein“, findet Roman Brugger.