3,4 Millionen für neue Leitungen und Kanäle

3,4 Millionen Euro will der Würmtal-Zweckverband im kommenden Jahr in die Erneuerung seines Netzes investieren. Rund 1,7 Kilometer Wasserleitungen sowie 1,5 Kilometer Abwasserkanäle sollen in drei Würmtal-Gemeinden saniert werden. Nur in Planegg stehen keine Arbeiten an.

Würmtal – Sowohl die Gebühren für Wasser als auch Abwasser sollen 2020 nicht steigen. Das hat der Werkausschuss des Würmtal-Zweckverbands für Wasser und Abwasser in seiner jüngsten Sitzung bestätigt. 266 Kilometer lang ist das Würmtaler Wassernetz insgesamt, mehr als 200 Kilometer die Kanalisation. Die ältesten Rohre sind bereits seit 1898 in Betrieb. Damit alles gut läuft und die Versorgung und Abwasserbeseitigung weiter gewährleistet ist, sollte das Netz ungefähr einmal alle 100 Jahre erneuert werden. Der Würmtal Zweckverband saniert daher jedes Jahr eine Reihe von Rohren – zum Beispiel, wenn in der betreffenden Straße ohnehin Bauarbeiten anstehen. Teilweise werden auch Anschlüsse komplett neu gebaut, etwa wenn neue Häuser dort errichtet werden, wo vorher keine waren.

Vor allem in Krailling und Gauting sind Arbeiten geplant

Vor allem in Krailling und Gauting lässt der Zweckverband im kommenden Jahr viel sanieren, unter anderem eben im Rahmen des jeweiligen Straßenbaus. So werden die Wasserleitungen im Kraillinger Mitterweg bis zum Harmsplatz in Gauting in einer Länge von insgesamt 700 Metern saniert. Auch den Kanal lässt der Zweckverband in Krailling an gleich einigen Straßen erneuern.

In Gräfelfing stehen Sanierungen der Wasserleitungen an der Ruffiniallee an. In Planegg sind hingegen überhaupt keine Arbeiten geplant, „da sich für das Jahr keine ergeben haben, das wechselt immer von Jahr zu Jahr“, sagt Zweckverbands-Geschäftsführer Klaus Krüger im Merkur-Gespräch. Zusätzlich zu den Sanierungen steht die Erneuerung von über 100 Hausanschlüssen in Gauting, Krailling und Gräfelfing an. Insgesamt plant der Zweckverband über das kommende Bauprogramm Investitionen in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro für die Sanierung der Wasserversorgung. 1,9 Millionen Euro für die Kanalerneuerungen zur Abwasserbeseitigung.

Erfahrungsgemäß kann der Würmtal-Zweckverband nicht alle Arbeiten in dem angedachten Jahr auch wirklich durchführen, weswegen der Verband bewusst mit mehr Investitionen plant, als haushaltlich eigentlich möglich sind.

„Denn mal verschiebt sich ein von der Gemeinde geplanter Straßenbau, mal kommt etwas anderes dazwischen. Außerdem muss man zurzeit gute Baufirmen auch erst mal bekommen“, sagt Krüger. Am Ende sollte in dem Haushalt des Zweckverbands dann eine schwarze Null stehen.

Auch interessant: Würmtal-Zweckverband sorgt vor, wenn‘s heiß und trocken ist.