Abi 2020: Mehr Räume, mehr Personal

Am Montag kehren die Abschlussklassen nach acht Wochen in die Schulen zurück – und dort ist nichts, wie es vorher war.

Würmtal – Davon konnten die Schüler ihre gesamte Laufbahn träumen. Jetzt stehen sie vor dem Abschluss und dann ist es plötzlich so weit: Mehr als 15 Schüler werden ab Montag nicht in einer Klasse sein. Corona sei Dank. Die neuen Abstandsregeln verlangen kleinere Klassenstärken. Und nicht nur das. Seit der Grippewelle gibt es am Kurt-Huber-Gymnasium (KHG) in Gräfelfing bereits in jeder Toilette einen Desinfektionsmittelspender. Künftig steht auch noch einer am Eingang der Schule, erklärt die Direktorin Anita Groß. Damit die Schüler, die schon bald die Abschlussprüfungen an Mittel-, Realschule und Gymnasium ablegen, ab Montag wieder ihre Schulen besuchen können, musste viel vorbereitet werden. „Wir haben einen neuen Raum- und Stundenplan erstellt“, sagt Groß. Die Schüler sitzen nun an Einzeltischen mit 1,50 Meter Abstand zum Nachbarn. „Keiner will, dass jetzt ein Schüler krank wird und dann nicht das Abitur machen kann.“

Große Kurse werden geteilt

Für das neue Konzept braucht es mehr Räume und mehr Personal. Große Kurse werden geteilt. Die Kursleiter müssen mehr arbeiten. Groß will den Abiturienten nicht direkt vor dem Abitur neue Lehrer vorsetzen. „Wie wir die Mehrarbeit ausgleichen, wissen wir noch nicht.“ Über einen finanziellen oder einen Zeitausgleich müsse man sich Gedanken machen, sagt sie. Auf dem Gang und „immer dann, wenn Gefahr besteht, dass Menschen zu nah aneinander vorbeigehen, müssen alle eine Maske tragen“. Während des Unterrichts sei dies den Schülern selbst überlassen. „Vier bis sechs Stunden eine Maske zu tragen, kann man nicht erwarten“, meint Groß. Die Direktorin räumt ein, dass am KHG viele Lehrer unterrichten, die älter als 60 Jahre seien. „Die haben eine gewisse Befürchtung, sich anzustecken.“ Insofern könne es möglicherweise doch dazu kommen, dass im Unterricht zum Teil Masken getragen werden.

Keine Maskenpflicht, aber dringende Empfehlung

Manfred Jahreis, Direktor der Staatlichen Realschule Gauting, sagt, dass die Schüler, die mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen ohnehin eine Maske trügen. Aber auch er meint, dass es unwahrscheinlich sei, dass seine Schüler im Klassenzimmer eine Maske tragen müssen. „Eine Maskenpflicht gibt es nicht“, weiß auch die Leiterin des Planegger Feodor-Lynen-Gymnasiums (FLG), Brigitte Schmid-Breining. Aber: „Der Landkreis München will Masken zur Verfügung stellen, und die werden wir natürlich ausgeben und erklären, was sie bewirken können.“ Sie empfiehlt den Schülern dringend, diese zu tragen.

Die Schüler des FLG werden versetzt mit dem Unterricht beginnen, damit sich auf den Gängen möglichst niemand begegnet. Für die Abiturienten verfügt Schmid-Breining über ausreichend Räume und Lehrer. Doch: „Mit der nächsten Welle ab 11. Mai werden die Elftklässer wieder in die Schule kommen.“ Und dann wird die Lage an den Gymnasien im Würmtal schwieriger. Die Abiturienten sind erst am 19. Mai fertig. Eine Woche überschneiden sich beide Jahrgänge. „Da wird es richtig eng“, sagt Groß.

Welche Lehrer ab 11. Mai zum Einsatz kommen, bringt Schmid-Breining derzeit in Erfahrung. Denn Lehrkräfte, die zu den Risikogruppen gehören, müssen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Schwangere haben ein Beschäftigungsverbot. Die Zahl der in der Schule einsatzfähigen Lehrer könnte schrumpfen. „Aber das Abitur wird laufen“, versichert Brigitte Schmid-Breining.

Vor Kurzem waren die Lehrer im Würmtal noch in Sorge, das Abitur könne ausfallen.