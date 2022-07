Schmerzmittel werden knapp

Von: Victoria Strachwitz

Leere Schublade für Schmerzmittel: Florian Max von der Rosen-Apotheke und Würmtal-Apotheke in Planegg kann einige Medikamente nicht anbieten. So ist das beliebte Fieber- und Schmerzmittel Nurofen für Kinder zur Zeit nicht lieferbar. © Dagmar Rutt

Schmerzmittel sind knapp – vor allem die für Kinder. Apotheker im Würmtal finden es nicht mehr abwegig, sie selbst anzurühren. Darauf wurden sie vorbereitet.

Würmtal – Als Florian Max seinen Professor an der Universität fragte, warum er lernen müsse, wie er selbst Medikamente zubereite, habe dieser geantwortet: Für den Fall, dass der dritte Weltkrieg ausbricht. Heute führt Max in Planegg zwei Apotheken, und in Anbetracht der aktuellen Lage findet er das Wissen, das ihm damals vermittelt wurde, nicht mehr unbrauchbar. Schmerzmittel sind gerade Mangelware. „Blöderweise hauptsächlich die Schmerzmittel für Kinder“, sagt Max, Inhaber der Würmtal- und der Rosen-Apotheke.

Er erinnert sich an Zeiten, da gab es Schmerzmittel günstig und im Überfluss. Da hätten Leute eine Packung Paracetamol für den Urlaub gekauft und hinterher weggeschmissen. Ein Paracetamol-Zäpfchen koste auch heute weniger als eine Tasse Espresso. Der Preis ist nicht gestiegen, aber Max muss gerade dabei zusehen, „wie der Apotheke langsam das Paracetamol ausgeht“.

Der Großhändler Sanacorp aus Planegg bestätigt das Problem. „Unsere Lager sind leer“, sagt Sprecher Norman Keil. „Gerade bei Fiebersäften“ gebe es Lieferschwierigkeiten. „Woran es liegt, können wir nicht sagen“, erklärt er. Auch die Apotheker im Würmtal können nur Mutmaßungen anstellen. Und wann sich die Lage ändern soll, weiß keiner zu sagen.

Die Inhaberin von Mary’s Apotheke in Neuried, Brigitte Haas, kann sich glücklich schätzen. Sie erklärt: „Wir sind noch gut bevorratet.“ Wenn sie in ihren Computer blickt, sieht auch sie, dass momentan vieles nicht lieferbar ist. „Wir haben noch“, stellt sie erleichtert fest. Aber auch ihre Vorräte schwinden: „Die Leute kommen von überall her und holen es sich.“

So bekommt sie wie Max und die Inhaberin der Gräfelfinger Löwen-Apotheke, Katrin Thon, die Auswirkungen der Knappheit zu spüren. „Die ganzen Dinge, die wir jeden Tag brauchen“, sind aktuell nicht verfügbar, beschreibt Thon die Lage. Die Schmerzmittel-Knappheit kommt zur Unzeit. „Im Moment sind viele erkältet.“ Die Zahl der Corona-Infizierten steige ebenfalls. Zäpfchen seien nicht mehr in allen Stärken verfügbar. „Tabletten werden auch schon rar. Langsam wird es eng.“

Und für die, die keine Tabletten schlucken können oder eine angepasste Dosierung brauchen, also für alle, die einen Ibuprofen-Saft brauchen, schaut es besonders übel aus. Nurofen habe sie eigentlich immer vorrätig gehabt, so Thon. Jetzt nicht mehr. „Das können die Kunden kaum glauben. Und das ist für uns auch schwierig.“

Katrin Thon hat ebenfalls gelernt, wie Medikamente angerührt werden. Und sie ist kurz davor, Schmerzmittel selbst zuzubereiten. „Wir sind in der Vorbereitung“, erklärt die Apothekerin. Der erste Schritt ist getan: „Wir haben uns schon die entsprechende Rezeptur angeschaut.“

Ob es ausreichend Rohstoffe gibt, wenn jetzt alle Apotheker anfangen, selbst Schmerzmittel herzustellen, können weder Thon noch der Großhändler sagen. Und die Gräfelfingerin sieht noch eine weitere Schwierigkeit: „Da müssen sich dann auch die Kunden umstellen.“ Sie bestätigt damit, was ihr Planegger Kollege Florian Max sagt: „Es gibt viele Patienten, die genau von einer Firma ihr Medikament haben wollen. Das ist ein Problem.“