Würmtaler Baubranche spürt die Krise: Die Zahl der Anträge sinkt

Von: Victoria Strachwitz

Baustelle in Krailling: Die Zahl der Bauanträge ist im Würmtal teilweise schon deutlich rückläufig. © Dagmar Rutt

Bauen wird zunehmend teurer, die Zinsen steigen außerdem. Im Würmtal bricht die Zahl der Bauanträge zum Teil deutlich ein.

Würmtal – Dass Zinsen und Baukosten steigen, schreckt manche Bauherren. Die Zahl der Bauanträge ist in Neuried heuer um 25 Prozent zurückgegangen. In Gauting geht das Bauamt für das laufende Jahr von einem Rückgang in Höhe von 20 Prozent aus. Doch im restlichen Würmtal ist die Lage vergleichsweise entspannt. Die gestiegenen Kosten haben dort bisher keinen Kurswechsel eingeläutet.

Zahl der Bauanträge sinkt in Neuried um 25 Prozent

„So richtig ist das noch nicht angekommen“, sagt Gräfelfings Bauamtsleiter Markus Ramsauer. „Im zweiten Halbjahr merkt man, dass es etwas weniger wird“, sagt er. Die Zahl der Bauanträge und der Vorkaufsrechtsanfragen der Notare sind für die Gemeinden Indikatoren, ob weiter gekauft und gebaut wird. Sein Kraillinger Kollege Sebastian Beel berichtet ebenfalls: „Ich kann nicht sagen, dass ich in letzter Zeit weniger Bauanträge und Vorkaufsrechtsanfragen in der Post hatte.“

In Planegg gingen heuer zwar elf Prozent mehr Bauanträge ein als noch vor einem Jahr, so die Sprecherin der Gemeinde Kiki Xander. Allerdings habe es bereits 2021 einen 25-prozentigen Einbruch bei der Zahl der Bauanträge im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Die Gründe dafür könne die Gemeinde nicht benennen.

In Gräfelfing und Planegg ist die Lage vergleichsweise entspannt

Auch der Sprecher der Gemeinde Gauting, Fred Rauscher, sagt, über die Gründe, weshalb die Zahl der Bauanträge in seiner Gemeinde heuer von 253 im Jahr 2021 zurückgeht, „kann nur spekuliert werden, es könnte an den Immobilienpreisen, den allgemeinen Lebenshaltungskosten oder an den fehlenden Handwerkern liegen“. Heuer seien in Gauting bislang 185 Anträge eingegangen. „Das Bauamt rechnet bis zum Jahresende mit rund 200 Anträgen“, so Rauscher.

Gerd Herrmann vom Neurieder Bauamt hat klarere Vorstellungen davon, warum in seiner Gemeinde sowohl die Vorkaufsrechtsanfragen als auch die Bauanträge um rund 25 Prozent eingebrochen sind: „Der Rückgang hängt vermutlich sowohl an aktuellen Parametern wie gestiegenen Bauzinsen und Baupreisen sowie steigenden Energiekosten als auch an der geringer gewordenen Zahl an bebaubaren Grundstücken.“ Er rechnet zum Jahreswechsel mit einem weiteren Rückgang an Bauanträgen.

Rückgang der Bauanträge hängt vermutlich mit steigenden Bau- und Energiekosten zusammen

Markus Ramsauer rechnet auch damit, dass die Lage in Gräfelfing sich noch ändert. „Ich denke, dass es sich spätestens ab 2023 bemerkbar machen wird. Aber natürlich ist das ein Blick in die Glaskugel.“ Schon jetzt erkennt er, dass auf dem Gräfelfinger Immobilienmarkt nicht mehr die Preise aufgerufen werden können, wie vor einem Dreivierteljahr. Die erhöhten Zinsen machten den Menschen zu schaffen, meint er. Was die Projekte von Bauträgern betreffe – „da ist schon bisschen ein Einbruch zu spüren“. Er stelle fest, dass geplante Vorhaben nicht mehr so schnell weggingen. „Es gibt weniger Nachfrage. Die sitzen auf fertigen Planungen.“ Über Umplanungen werde nachgedacht. Ein Einfamilienhaus für 2,6 Millionen Euro gehe schwerer weg als noch vor einem Jahr.