Bautätigkeit von Corona unbeeindruckt

Die Corona-Krise hat auf Würmtaler Baustellen bisher nur wenig Einfluss. Beim Neubau der Gräfelfinger Brauakademie Doemens gibt es bisher keine Verzögerungen. Baustellen im Auftrag der Gemeinden gibt es zurzeit ohnehin nur wenige.

Würmtal – Erst vor wenigen Wochen, Anfang Februar, wurde der Grundstein für das Neubau-Projekt der Brauakademie Doemens gelegt. Der Neubau an der Lohenstraße soll weitere Räume für die Aus- und Weiterbildung der Akademie beinhalten, da der Stammsitz an der Stefanusstraße aus allen Nähten platzt. Unter anderem wird es in dem Gebäude elf Seminar- und vier Praktikumsräume, ein modernes Abfüll- und Verpackungs-Technikum sowie eine eigene Mälzerei und Brauerei geben.

Der Bezug des Gebäudes ist für Mitte 2021 geplant. „Bisher gibt es bei den Arbeiten auch keine Verzögerung. Wir haben nur Bedenken, dass irgendwann Rohstoffe, Beton- und Fertigteile nicht mehr normal geliefert werden“, sagt Doemens-Geschäftsführer Werner Gloßner auf Merkur-Anfrage. So könnte es passieren, dass in der Lieferkette Corona-Fälle auftreten, was diese unterbrechen würde, oder sich einer der Mitarbeiter der Rosenheimer Baufirma mit dem Virus infiziert. Der derzeitige Bau des zweiten Obergeschosses des Rohbaus „läuft aber im Moment gut“, so Gloßner. Nach dem Rohbau sollen das Dach sowie der Innenausbau folgen. Bisher bleibt das Unternehmen daher bei seinem Zeitplan. Alle besonderen Hygiene-Vorschriften der aktuellen Situation würden selbstverständlich genau eingehalten.

Verdachtsfall bei Sanierung der Planegger Grundschule

In den anderen Würmtalgemeinden kommt es im Moment ebenfalls kaum zu Bauverzögerungen, da es neben privaten Arbeiten wie dem Bau von Einfamilienhäusern und kleineren Straßenbauarbeiten kaum von den Gemeinden beauftragte Arbeiten gibt. So kam es zwar bei den derzeitigen Sanierungsarbeiten in der Grundschule Planegg zu einem Corona-Verdachtsfall bei einem Bauarbeiter, der 14 Tage in Quarantäne musste. „Es gab deswegen aber keine nennenswerten Verzögerungen“, sagt Andreas Löbe, stellvertretender Leiter des Bau- und Umweltamtes. Die Grundschule ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Derzeit wird der zweite Teil saniert, etwa die Böden. Weitere Arbeiten in der Gemeinde wie am Friedhof und der Neubau einer Lagerhalle starten Ende April.

Das Kraillinger Rathaus bemerkt zwar, „dass es im Moment deutlich weniger Baustellen gibt, etwa für Kabel-Reparaturen, was wohl schon an der derzeitigen Corona-Situation liegt“, wie die zuständige Mitarbeiterin Hilde Mürl sagt. Verzögerungen bei richtig großen Baustellen der Gemeinde gibt es aber keine, da es an großen Baustellen fehlt.

Auch in Gräfelfing „gibt es im Hochbau derzeit keine großen Maßnahmen, im Tiefbau einige Straßenunterhaltsmaßnahmen“, sagt Bauamtsleiter Markus Ramsauer. Derzeit werden die Mozart-, Haydn-, Tassilo-, Saarburg-, Siedler- sowie Beethovenstraße erneuert. „Nur bei der Tassilostraße gibt es kleinere Verzögerungen, die aber nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben und wir aufgrund unseres Vorsprungs zuvor schon vorher eingearbeitet hatten“, sagt Tiefbauleiter Roland Stecker. Der Beginn der Arbeiten an der Scharnitzer Straße musste um eine Woche verschoben werden, da bei einer anderen Baustelle der Baufirma zuvor Verzögerungen angefallen waren.

In Neuried gibt es abseits des Hettlage-Gelände ebenfalls kaum Baumaßnahmen. Bei den Arbeiten an der Grundschule „gibt es kleine Verzögerungen, da die Firmen aktuell mit weniger Arbeitern auf den Baustellen tätig sind. Diese wirken sich aber nicht großartig aus. Es geht stetig weiter voran“, so Gemeinde-Sprecherin Meike Petro.