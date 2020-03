Das Würmtal braucht neue Brunnen

Damit das Wasser im Würmtal nicht knapp wird, plant der Würmtal-Zweckverband (WZV) zwei Erkundungsbohrungen. Der Kampf um die bestehenden Brunnen in Königswiesen geht derweil weiter.

Würmtal –Während im Würmtal immer neuer Wohnraum entsteht, signalisiert der Würmtal-Zweckverband Schwierigkeiten, dafür ausreichend Trinkwasser bereitstellen zu können.

Wasser ist im Würmtal zwar reichlich vorhanden. Doch für den Zweckverband ist es genehmigungstechnisch schwierig, dieses zu fördern. Seit zehn Jahren läuft ein Streit um bestehende Brunnen in Königswiesen. Rund 60 Jahre lange nutzte der Verband diese für die Gewinnung von Trinkwasser für die Bevölkerung. Doch 2022 soll die entsprechende Genehmigung enden – nicht, weil die Brunnen versiegen, sondern weil das Landratsamt Starnberg jetzt der Auffassung ist, dass das Wasser dort nicht richtig geschützt werden könne.

Die Mitgliedsgemeinden des Verbandes, also Gauting, Krailling, Planegg und Gräfelfing, wollen die Entscheidung der Genehmigungsbehörde nicht hinnehmen. Ihre Klage gegen den Freistaat Bayern läuft seit Sommer 2017. Ein Termin vor Gericht steht noch aus.

Derweil lässt Verbandsleiter Klaus Krüger Alternativen prüfen. „Das wird mittlerweile generell von den Genehmigungsbehörden verlangt.“ Bei der Sitzung des Werkausschusses des Verbandes am vergangenen Dienstag vergaben die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden daher den Auftrag für zwei Erkundungsbohrungen. Kosten: 80 000 Euro. Ein Hydrogeologe hatte im Vorfeld geophysikalische Messungen im gesamten Einzugsgebiet des Zweckverbandes durchgeführt, um Wasseradern im Boden zu finden. Drei Gebiete zwischen Starnberg und der Stadtgrenze zu München habe er identifizieren können, in einem davon werde der Zweckverband nun aktiv, erklärt Krüger. Die beiden geplanten Bohrungen sollen wieder im Bereich von Königswiesen stattfinden. Es soll dort erkundet werden, ob Wasser in ausreichender Menge und Qualität vorhanden ist. Sollte dem so sein, besteht laut Krüger aber auch dort noch eine Hürde: „Die geplanten Bohrungen werden in einem Gebiet durchgeführt, in dem erstmals ein Schutzgebiet für das Trinkwasser ausgewiesen werden müsste.“ Und wie sich an den bereits vorhandenen Brunnen in Königswiesen zeigt, kann dies mit Schwierigkeiten einher gehen. „Konkurrenz gibt es überall, weil der Platz so begrenzt ist“, sagt Krüger. Wenn aber alles glatt läuft und die beiden Erkundungsbohrungen zu einer Lösung führen, ist dann alles gut? Nein, meint Krüger. Die Alternative könne nicht bis 2022 stehen. „Diese Fristsetzung ist nicht realistisch“, sagt er. „Wir brauchen in jedem Fall eine Verlängerung für die Nutzung der bestehenden Brunnen.“