Würmtal-Card mit Stolperstart

Von: Martin Schullerus

Teilen

Freude über den ersten Preis: Gewinnerin Krista Kepler mit (v.li.) Dieter Deninger (Trolley Maker), Sabine Strack (Wirtschaftsförderin Gräfelfing), Bärbel Zeller (Wirtschaftsförderin Planegg) und Susanne Trenkle (Buchhandlung Phantásia). © Dagmar Rutt

Drei Monate nach Einführung der Würmtal-Card, die den Würmtal-Gutschein im Einzelhandel ersetzt, haben die Gemeinden Gräfelfing und Planegg eine positive Bilanz gezogen. In der Geschäftswelt indes lehnen viele die digitale Würmtal-Card ab.

Würmtal – Es war ein positiver Termin mit strahlenden Gesichtern: Am Dienstag nahm Krista Kepler als Gewinnerin des „Würmtal-Card Gewinnspiels“ in Planegg ihren ersten Preis entgegen – in Höhe von 600 Euro. „Ich finde die Idee einfach toll, dass Gemeinden zusammenhalten und sich von innen stärken“, sagte Kepler begeistert. „Das Gewinnspiel haben wir zum Pushen der Würmtal-Card gestartet“, erklärte Bärbel Zeller, Wirtschaftsförderin in Planegg. An dem Spiel konnten alle neuen Karteninhaber teilnehmen, die sich bis Ende Januar registriert hatten. Es gab über 500 Gewinner.

Schon in der Gräfelfinger Gemeinderatssitzung Ende Februar hatte Wirtschaftsförderin Sabine Strack die ersten zwei Monate (Dezember und Januar) seit Einführung der Würmtal-Card mit Zahlen hinterlegt: Gutscheine im Wert von 30 000 Euro seien damit erworben worden – ein „bemerkenswertes“ Volumen, wie Strack sagte, auch wenn der umsatzstärkste Monat des Jahres dabei gewesen sei. 2200 Karten seien inzwischen aktiv beziehungsweise registriert und 1100 Transaktionen getätigt worden. Die Möglichkeit, online Gutscheine zu erwerben, generiere ein „zusätzliches Volumen“ zum abgeschafften Würmtal-Gutschein, der nicht mehr ausgegeben, jedoch noch eingelöst werde kann. Allerdings brauche die Würmtal-Card „immer wieder ein Werben unter Bürgern und Unternehmen“, um sie breiter zu etablieren, bekannte Strack. Bürgermeister Peter Köstler lobte: „Das sind überraschend gute und erfreuliche Zahlen.“

Wer auf die Homepage der Würmtal-Card geht, stellt allerdings auch andere Zahlen fest: Gerade mal 39 aktive Partner, also Gewerbetreibende, listet die Seite auf – darunter auch die beiden betreibenden Gemeinden selbst oder Firmen wie der Entsorger Wittmann, bei denen sich die Nutzung der Würmtal-Card nicht auf den ersten Blick erschließt. Hinzu kommen elf weitere Unternehmen, die den Vermerk „demnächst“ tragen. Hier gebe es „Gespräche und Verträge“, erklärt Sabine Strack auf Merkur-Anfrage – und ungelöste technische Probleme mit der Kassenanbindung. Denn viele der bestehenden Geschäftskassen bräuchten zusätzliche Terminals, um die Würmtal-Card bespielen zu können. Und die seien schwer lieferbar.

Davon kann Andreas Haindl vom Intersport-Geschäft in Planegg ein Lied singen. „Wir wollen mitmachen, aber es funktioniert gar nichts“, sagt er frustriert. „Erst funktionierten die Terminals nicht, jetzt sollen wir neue kriegen, die aber nicht geliefert werden. Wir warten auf eine Lösung.“ Haindl trauert schon dem Würmtal-Gutschein nach, der in seinem Geschäft vielfach eingelöst wurde. Haindl: „Nichts gegen Digitales, aber es muss dann auch laufen. Wir sind bis heute nicht angebunden. Es ist ein denkbar ungünstiger Start für die Würmtal-Card.“

Grundsätzliche Kritik an dem System äußert ein Insider der Würmtaler Geschäftswelt, der nicht namentlich genannt werden will. „Hier wurde mit dem Würmtal-Gutschein ein etabliertes, hervorragend funktionierendes System kaputtgemacht“, sagt er im Merkur-Gespräch. Die Gutscheine hätten gerade auch der älteren Generation das Mitmachen erleichtert. „Eine Oma konnte für 500 Euro für jeden ihrer fünf Enkel zu Weihnachten einen Gutschein kaufen, der der Würmtaler Wirtschaft zugutekam.“ Die Wolfart-Klinik habe noch vor einem Jahr zu Weihnachten im Wert von 10 000 Euro Gutscheine für alle Mitarbeiter gekauft – jetzt nicht mehr. „Das ist Geld und Kaufkraft, die wegfallen“, sagt der Geschäftsmann. Zudem habe die Würmtal-Card den Nachteil, nur noch von den Gemeinden Gräfelfing und Planegg getragen zu sein. Darauf kontert Sabine Strack: „Das System ist für alle Geschäfte im ganzen Würmtal offen.“

Die Würmtaler Bäckerei Sickinger sieht von der Einführung der Würmtal-Card in ihren Filialen vorerst ab. „Die Einführung wäre für uns technisch so aufwendig, dass die Kosten bei Weitem nicht abgedeckt würden“, sagt Personalleiter Adam Blumenfelder. Der Würmtal-Gutschein sei in der Bäckerei zuverlässig gelaufen. Beim digitalen Nachfolger sei eine Anbindung an das EC-Terminal bei Sickinger nicht möglich, und die direkte Anbindung an die Kasse erfordere hohen Programmieraufwand. Blumenfelder: „Wenn die technischen Probleme nicht wären, würden wir mitmachen.“

Auch viele kleine Läden wie „Käse Sturm“ scheuen die technischen Aufwände. Ute Sturm: „Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, es ist uns einfach viel zu kompliziert.“ Einzahlen, Auszahlen, Aufbuchen, neue Geräte, Mitarbeiter schulen – das sei zu viel. Mit dem Würmtal-Gutschein habe sie 2500 Euro Umsatz im Jahr gemacht. Ute Sturm: „Ich dachte, die Kunden rennen mir mit der neuen Karte den Laden ein und wollen damit bezahlen. Es kam noch kein einziger. Es fällt einfach nur viel weg.“