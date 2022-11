Darum bleibt das Wild in den Wäldern

Jäger sind etwas verwundert

Von Victoria Strachwitz schließen

Wildunfälle sind im Würmtal aktuell kein Thema – dabei ist eigentlich Hochsaison. Für den Ausfall gibt es einige gute Gründe.

Würmtal – „Wir wollen es nicht verschreien“, sagt der Jäger Thomas Prell. Aber momentan sei es ruhig, was Wildunfälle betrifft. Er hat den Überblick, er ist der Hegeringleiter München-West. Auch Ingolf Ludwig, der als Jäger auf einer Fläche zwischen A96 und Würmtalstraße unterwegs ist, hat bereits festgestellt, dass diesbezüglich aktuell wenig los ist. „In den vergangenen Wochen war nichts.“

Das ist er anders gewohnt. Vor zwei Jahren wurde er so oft gerufen, weil in seinem Gebiet Wild angefahren worden war, dass er Reflektoren an den Leitpfosten entlang der Verbindungsstraße zwischen Hadern und Gräfelfing montierte. Heuer im Frühjahr war die Lage schon anders als üblich: Da war es zu zwei Wildunfällen gekommen. Doch beide Male stellte er fest, dass er am helllichten Tag alarmiert wurde. Das Wild muss aufgescheucht worden sein, meint er. Rehe und Wildschweine werden üblicherweise in der Dämmerung und in der Nacht angefahren.

Der Hegeringleiter nennt vier Gründe

So richtig außergewöhnlich ist die Lage aber jetzt. Hegeringleiter Prell hat dafür vier Gründe ausgemacht. Erstens, meint er, spielt das milde Wetter eine Rolle. Im Wohnzimmer des Wildes gebe es dadurch aktuell genug Nahrung. „Wenn es frostig ist, ist die Nahrung nicht mehr schmackhaft“, erklärt er. Dann fange das Wild an zu laufen, um Nahrung zu finden. Aktuell bleibe das Wild, wo es ist – und dann kann es auch nicht angefahren werden.

Zweitens: „Wir haben heuer ein Mastjahr.“ Das gebe es nur alle zwei bis drei Jahre. Buchen und Eichen trügen jetzt Früchte. Für Rehe und Wildschweine sei der Tisch im Wald damit gut gedeckt. Sie finden dort geradezu paradiesische Zustände vor, können sich unter die Bäume legen und müssten nur das Maul aufmachen. „Dadurch bleiben sie standorttreu.“

Sogar Corona spielt eine Rolle

Drittens hätten die Corona-Auswirkungen abgenommen. „Die Massen an Menschen sind nicht mehr so im Wald.“ Es herrsche mehr Ruhe. Und viertens sei das Wild schlicht weniger geworden. „Wildunfälle und Freilaufende Hunde, die Rehe reißen, minimieren das Wild“, sagt er. Der Lebensraum für das Wild werde außerdem immer kleiner.

Bei Sichtung eines Rehs: Immer auf die Bremse

Auch wenn die Lage bei den Wildunfällen im Würmtal aus den genannten Gründen also aktuell ruhig ist, sollten Autofahrer aber gewappnet sein. „In der Dämmerung sollte man generell besonders achtsam und vorausschauend fahren“, so Prell. Da die Rehe durch die intensive Freizeitnutzung der Wälder nachtaktiv geworden seien, sollten Autofahrer auch nachts aufmerksam sein und mit Wildwechsel rechnen. Und: „Wenn man ein Wild vor sich hat, gibt’s nur eins: Auf die Bremse“, sagt Prell. Auf keinen Fall sollten Autofahrer ausweichen. „Da kann viel Schlimmeres passieren.“ Wer ein Reh oder Wildschwein anfahre, müsse stehen bleiben, den Warnblinker anschalten und die Polizei anrufen. Wer die 110 wähle und seinen Standort mitteile, werde mit der richtigen Dienststelle verbunden, die dann auch den entsprechenden Jäger informiere, der sich dann um das angefahrene Tier kümmere.

Ludwig nennt noch einen weiteren guten Grund, die Polizei zu alarmieren: „In der Regel braucht man eine Wildunfallbescheinigung für die Haftpflichtversicherung.“ Die gebe es bei der Polizei. Abgesehen davon sagt Ludwig: „Es ist eigentlich jeder dazu verpflichtet, einen solchen Unfall zu melden.“

