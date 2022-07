Energiekrise: Diebe stehlen Brennholz

Von: Victoria Strachwitz

Heiß begehrtes Heizmaterial: Brennholz steigt massiv im Preis – falls es überhaupt zu kriegen ist. © Christin Klose/dpa

Die Nachfrage nach Brennholz ist aktuell groß – so groß, dass es gerne geklaut wird. Denn Brennholz ist im Würmtal rar geworden. Es gibt Wartelisten.

Würmtal – „Die Nachfrage steigt, aber das Angebot wird relativ gleich bleiben“, erklärt Stefan Ziermann, Revierförster der Bayerischen Staatsforsten im Kreuzlinger Forst, das Problem mit dem Brennholz. „Wir sind gesetzlich verpflichtet, nachhaltig zu wirtschaften.“ Zahlreiche Würmtaler wollen sich aktuell mit Holz eindecken, um im Winter notfalls damit heizen zu können. Dabei stellen sie fest: Es ist schwer zu bekommen. „Die Nachfrage ist enorm“, sagt Jan Staugaard, Forstverwalter des Baron von Hirsch in Planegg.

Nachfrage nach Brennholz steigt

Ziermann bekommt aktuell viele Mails von Menschen, die gerne bei ihm einkaufen möchten. Doch anders als Staugaard muss er dann sagen: „Fertiges Brennholz verkaufen wir nicht. Da muss ich viele enttäuschen.“ Nur wer über einen Motorsägenschein verfüge, könne im Gautinger Revier selber Holz machen, aus den Resten, die Waldarbeiter übrig lassen, wenn sie einen Hieb gemacht haben. Und das stehe erst wieder im Herbst oder Winter an – zu spät, um der drohenden Energiekrise in diesem Winter zu begegnen. „Das Holz ist dann viel zu nass“, sagt Ziermann.

„Das, was man heuer sägt oder sammelt, kann man erst in zwei Jahren benutzen, das ist nicht so interessant“, bestätigt Staugaard. Auch er bietet Holzlese- und Motorsägenscheine an. Die Nachfrage dafür sei entsprechend nicht gestiegen. Rudolf Gutjahr, Ausbildungsmeister der Bayerischen Staatsforsten im Kreuzlinger Forst, gibt Motorsägekurse. Er stellt heuer ebenfalls keine größere Nachfrage als üblich fest. Wer jetzt noch keinen Schein habe, müsse bei ihm bis Herbst warten, erst dann starten die nächsten Kurse. Vor Herbst also tut sich im Wald wenig.

Erste Holzdiebe erwischt

Ziermann hat ab Herbst rund vier Meter langes Holz im Angebot – aber auch dieses sei nicht abgelagert. Käufer brauchen Platz Zuhause, um es selbst zu lagern. Dieses Holz koste aktuell 80 Euro pro Festmeter. „Aber ich rechne damit, dass die Preise im Herbst/Winter anziehen werden“, so Ziermann. Im Forstbetrieb steigen die Kosten wie überall. Auch ein Harvester brauche Sprit, und der werde immer teurer. Dass die Preise für Holz steigen, stellt Jan Staugaard jetzt schon fest. „Wir richten uns nach den Öl- und Gaspreisen, danach wird unser Preis berechnet.“ Doch zum Jubeln ist ihm nicht zumute. „Ich finde es nicht angenehm.“ Potenzielle Kunden stört die aktuelle Preissteigerung jedoch nicht: „Unser Brennholz ist seit längerem ausverkauft.“

Staugaard kann sich vorstellen, dass sich auf seiner Warteliste für Brennholz etwas bewegt, wenn es wieder Holz gibt und die Preise weiter steigen. Schon jetzt seien einige nicht mehr bereit, für Brennholz zu bezahlen. „Wir haben leider die ersten Holzdiebe erwischt.“ Und seine Prognose für die kommende Zeit ist düster. „Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, ich vermute, es wird noch extremer.“ Staugaard hat jetzt die Schranken im Wald erneuert, damit die Diebe nicht mit dem Auto direkt vor den Holzstapel fahren können. Die Ertüchtigung der Schranken sei ohnehin notwendig gewesen, denn „viele benutzen unsere Wälder als Müllhalde“.