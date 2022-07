Sommerbad bald ganz ohne Heizung?

Von: Victoria Strachwitz

Wettkampf im Sommerbad: Die Gemeinde Gauting erwägt, die Heizung für die Becken komplett abzuschalten und diese nur über die Sonneneinstrahlung aufzuheizen. © AJ

Die Energiekrise ist im Würmtal angekommen. Kommunen machen sich intensiv Gedanken über Möglichkeiten des Strom- und Gassparens. Davon könnten das Gautinger Sommerbad und die Planegger Eislaufbahn betroffen sein.

Würmtal – Plakative Aktionen, wie die der Stadt Nürnberg, die beschloss ihre Hallenbäder zu schließen, um Energie zu sparen, gibt es im Würmtal bislang nicht. Das einzige Hallenbad der Region befindet sich in Lochham. Und dort wurde bislang nicht einmal die Temperatur gesenkt, um Energie zu sparen. In Gauting ist das Freibad hingegen aktuell etwas kühler als üblich, die Temperatur wurde um zwei Grad gesenkt. „Es wird außerdem überlegt, die Heizung im Sommerbad komplett abzuschalten und die Becken nur über die Sonneneinstrahlung aufzuheizen“, erklärt der Sprecher der Gemeinde Andreas Röming.

Gemeinde Gauting erwägt, die Heizung im Sommerbad komplett abzuschalten

Die meisten Gemeinden im Würmtal sammeln gerade Ideen, wie angesichts der aktuellen Krise Energie eingespart werden könnte. So ist im Gräfelfinger Rathaus wohl bekannt, dass die Temperatur des Schwimmbads einen Unterschied machen kann. „Wenn man um ein Grad senkt, bringt das zehn Prozent Energieersparnis“, erklärt die Sprecherin der Gemeinde Sabine Strack. Deshalb sagt sie: „Wir behalten das im Blick.“ Auch stünde in Gräfelfing die Heizungsoptimierung in den kommunalen Gebäuden an, dazu gehören die Schulen, die Kinderbetreuungsstätten und die Häuser der Gemeindebau Gräfelfing. Energiespartipps für die Bürger sollen ebenfalls veröffentlicht werden. Denn eins sei klar, sagt Strack: „Jeder und jede ist gefordert etwas zu tun.“

Gemeindemitarbeiter in Neuried sollen „stromfressende“ Geräte nur bei Bedarf nutzen

In Neuried sind die Mitarbeiter der Verwaltung daher bereits „dazu angehalten, sämtliche stromfressenden Geräte wie Klimaanlage nur bei Bedarf zu nutzen und ansonsten abzuschalten“, sagt die Sprecherin der Gemeinde, Inke Franzen. In Gauting ist es ebenso. „Das heißt, Geräte wie Drucker und PCs nicht im Stand-by-Modus lassen oder beim Verlassen des Zimmers die Lichter ausschalten“, erklärt Röming. Sollte sich die Situation weiter zuspitzen, seien in Gauting zusätzliche Maßnahmen in Planung. „Dazu zählt etwa, das Warmwasser in kommunalen Sportanlagen abzuschalten sowie in großen gemeindlichen Gebäuden wie Feuerwehren und Schulen die Temperaturen leicht abzusenken.“

In Planegg steht derweil das Eiswunder zur Disposition. „Das braucht viel Energie, weil es immer wärmer wird“, so die Sprecherin der Gemeinde, Kiki Xander. Es könnte also ein Winter ohne Eislaufbahn in Planegg werden. Ansonsten sehe die Gemeinde aktuell keine Möglichkeit, Energie einzusparen. „Wir machen schon so viel“, erklärt Xander.

Ziel Energie sparen: In Planegg könnte es einen Winter ohne Eislaufbahn geben

Andere Würmtal-Gemeinden sehen noch Spielraum. Einige widmen ihrer Straßenbeleuchtung verstärkte Aufmerksamkeit. In Neuried soll die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. In Gräfelfing ist bereits die Hälfte der Beleuchtung umgestellt, nachts werden die neuen Lichter zusätzlich gedimmt, so Strack. Und auch der Sprecher des Kraillinger Rathauses Alexander Broschell sagt: „Die Gemeinde stellt nach den finanziellen Möglichkeiten die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED um.“ An den gemeindlichen Gebäuden seien bereits die Beleuchtungszeiten deutlich gekürzt worden. Aufgrund der schlechten finanziellen Lage der Gemeinde könnten private Vorhaben wie Balkon-Photovoltaik-Anlagen oder Lastenräder nicht gefördert werden. Dafür sagt Broschell: „Krailling verfolgt weiterhin Planungen zur Windkraft und zu Photovoltaik.“ Und an mehreren gemeindlichen Gebäuden werde derzeit eine Solarunterstützung der Heizung geplant.

Gräfelfing investiert in ein neues Schachtkraftwerk für die Krämermühle. „Das neue Wasserkraftwerk werden wir im Winter noch nicht in Betrieb nehmen“, sagt Strack, aber Baubeginn soll noch heuer sein. Und: „Geothermie nimmt jetzt Fahrt auf.“ Aber das helfe auch noch nicht in diesem Winter.