Erdbeeren zum Selberpflücken

Von Lara Listl schließen

Die Erdbeersaison auf Würmtaler Selbstpflückfeldern könnte kaum besser starten: Die Ernte ist gut, die Nachfrage da und das Wetter optimal. Überdies locken die Eberle-Gärten mit einer „Challenge“. Erdbeeren von den Storz-Feldern in Neuried und Martinsried gibt es heuer jedoch zum letzten Mal.

Würmtal – Wer die größte Erdbeere findet, gewinnt ein iPhone, eine Xbox oder eine Reise nach Paris: Um Jugendliche weg vom Bildschirm und in die Natur aufs Erdbeerfeld zu locken, startet Siegfried Eberle, Betreiber zweier Erdbeerfelder zum Selberpflücken in Buchendorf und Frohnloh eine, wie er sagt, „verrückte Erdbeer-Challenge“ für jedermann. Bis Sonntag, 26. Juni, kann sich jeder in den Eberle-Gärten auf die Suche nach der größten Erdbeere machen, diese vor dem Gehen auf einer Goldwaage wiegen und in eine Liste eintragen lassen. Fünf Preise gibt es für die Finder der größten Beeren zu gewinnen: Der Sieger hat die Wahl zwischen einem iPhone 13 Pro Max oder einem Samsung S22 Ultra – Farbe je nach Wunsch. Als zweiten Preis gibt es eine PlayStation 5 oder Xbox, für den dritten Platz eine Nintendo Switch Oled, für den vierten Platz eine zweitägige Reise für zwei Personen nach Paris und für den fünfter Platz eine Familien-Tages-Eintrittskarte für vier Personen in den Europa-Park in Rust.

Neue Erdbeersorte mit Walderdbeeraroma wächst auf Feldern in Buchendorf und Frohnloh

Doch nicht nur für den Spaß an der Challenge und die Chance auf einen der Preise, sondern vor allem wegen der diesjährigen Ernte lohne ein Abstecher aufs Feld, sagt Eberle. Dank warmer Temperaturen, viel Sonnenschein, einem guten Boden, genug Regen und kaum Frosttagen seien die diesjährigen Erdbeeren „riesig und sehr aromatisch“. Von Kunden habe er bereits mehrfach gehört, dass dies „die beste Ernte seit Jahren“ sei. Neben der altbekannten „Asia“, die Eberle jährlich pflanzt, habe sich auch die im vergangenen Jahr zum ersten Mal getestete Sorte „Dehli“ bewährt. „Eine Köstlichkeit“ mit Walderdbeeraroma, die zwar nicht allzu große Früchte trage, dafür aber mit ihrem besonderen Aroma überzeuge.

Bis zum Ende der Erdbeersaison Mitte Juli haben die Eberle-Gärten in Buchendorf und Frohnloh täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. „Nur wenn es in Strömen regnet“, bleiben die Felder zeitweise geschlossen. Wer sich unsicher ist, kann unter Telefon 202 18 18 nachfragen, ob geöffnet ist. Ein Kilo Erdbeeren kostet heuer 5,80 Euro und ist damit laut Eberle günstiger als vergangenes Jahr. Für ein Schälchen mit bereits gepflückten Erdbeeren direkt zum Mitnehmen zahlen Kunden pro 300 Gramm 4,90 Euro. Johannisbeeren und Himbeeren zum Selberpflücken sind ab Ende Juni bis Anfang Juli reif.

Mitte Juli endet die Erdbeersaison

Auch Wilhelm Storz, Betreiber mehrerer Erdbeerfelder im und außerhalb des Würmtals, ist bisher „sehr zufrieden“. Die Ernte sei gut, die Nachfrage an Selbstpflückern nach wie vor da und das Wetter bisher ebenfalls günstig. Gefährlich für die süßen Früchte sei in der Regel der gesamte Monat Mai, doch heuer habe es kaum Frostprobleme gegeben. Auf den Feldern in Neuried und Martinsried können voraussichtlich aber nur noch diese Saison bis etwa Mitte Juli Erdbeeren genascht und gepflückt werden. Kommendes Jahr wird das Selbstpflückfeld in Martinsried den Bauarbeiten für die U-Bahn-Haltestelle weichen müssen. „Da verliere ich dann den Pachtplatz“, erklärt Wilhelm Storz. Und auch in Neuried pachtet er das Feld voraussichtlich zum letzten Mal. Im Würmtal erhalten bleibt dann noch das Storz-Feld in Buchendorf.

Heuer können die drei Früh-, Mittel- und Spätsorten „Allegro“, „Verdi“ und „Renaissance“ noch auf allen drei Storz-Feldern täglich von 8.30 bis 19.30 Uhr zum Kilo-Preis von 4,90 Euro gepflückt werden. Ein Tipp von Wilhelm Storz: Bei sehr sonnig angesagten Tagen mit Temperaturen ab 28 Grad ist die beste Zeit zum Pflücken morgens, an kühleren Tagen lohnt es sich auf den Feierabend zu warten.