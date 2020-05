Würmtal: Erfolgsmodell Bücherschrank

Das Würmtal bekommt drei neue Bücherschränke. In Planegg sollen zwei, in Krailling nächstes Jahr ein weiterer errichtet werden. Die Bücherschränke in anderen Gemeinden werden gut angenommen.

Würmtal – Am Neurieder Marktplatz, dem Gräfelfinger Bahnhofsplatz, bei der Planegger Wallfahrtskirche Maria Eich, vor der Gautinger Insel und im Sommerbad, vor der Geschäftsstelle des Eltern-Kind-Programms in Stockdorf sowie am Pasinger Rathausplatz: Im Würmtal stehen bereits einige Bücherschränke, -boxen und -kühlschränke. Dazu kommt in der Lochhamer Jahnstraße 44 eine Vitrine auf Privatgrund. Zusätzlich möchte die Gemeinde Planegg zwei weitere bei der Tiefgarage am Marktplatz sowie vor der Martinsrieder Grundschule aufstellen. „Die beiden Telefonzellen sollten ursprünglich frühestens im ersten Quartal geliefert werden, was sich coronabedingt verzögert hat“, erklärt Rathaus-Sprecherin Martina Sohn. Nun sei unklar, wann die Lieferung komme.

Standort in der neuen Ortsmitte in Krailling geplant

Die Gemeinde Krailling wird im Rahmen der Schaffung der neuen Ortsmitte im nächsten Jahr dort einen Bücherschrank installieren. Insbesondere FBK-Gemeinderätin Dietlind Freyer-Zacherl hatte sich seit Langem für die Errichtung des Schranks eingesetzt, worauf dieser im zweiten Entwurf der Ortsmitte eingeplant wurde. „Auch das Design des Schranks wird passend zur Ortsmitte gestaltet“, sagt Rathaus-Sprecher Alexander Broschell. Die Gemeinde finanziert den Schrank.

Das Bücherschrank-Konzept ist einfach: Bürger können dort Bücher einstellen und kostenlos andere herausnehmen. Ehrenamtliche Helfer schauen regelmäßig nach dem Rechten. „Insgesamt läuft das bei uns gut“, sagt Ralph Krommes, der zusammen mit rund einem halben Dutzend anderer Ehrenamtlicher die Bücherbox am Gräfelfinger Bahnhofsplatz betreut und auch die Idee dazu hatte. Die Box in der Nische, in der früher eine Telefonzelle war, „ist immer gut gefüllt und wird sehr stark angenommen. Der anfängliche Gedanke, dass die Gräfelfinger viele Bücher zu Hause haben, hat sich bewahrheitet“, sagt Krommes. Ein Problem sei, dass einige keine Ordnung hielten und etwa ganze Kisten vor dem Schrank abstellten, Bücher auf den Schrank legten oder auf andere Bücher drauf. Krommes: „Das ist für mich ein No-Go, weswegen ich noch ein weiteres Hinweisschild dort angebracht habe.“ Zuletzt musste Krommes die Box ausmisten, weil sie überfüllt war. Dies sei aber die Ausnahme gewesen.

Bunte Mischung in den Regalen

Insgesamt seien die Bücher bunt gemischt: Neben Romanen und Sachbüchern stehen häufig auch Kinder- und englische Bücher in den Regalen. „Vor drei Monaten hat mich etwa eine Dame angesprochen, warum ich ihre Bücher aus dem Schrank entfernt habe. Das hatte ich natürlich nicht, sondern die Bücher waren so begehrt, dass sie jemand innerhalb eines Tages mitgenommen hat“, erzählt Krommes schmunzelnd.

Den Bücherschrank am Neurieder Marktplatz, der eine umgestaltete Telefonzelle ist, hatte vor zwei Jahren der Ortsverband der Grünen gespendet. „Normalerweise schaue ich einmal die Woche, in den letzten beiden Monaten alle zwei Tage nach dem Schrank“, erzählt Uta Hirschberg, die sich darum kümmert. Denn auch die Neurieder hatten während der strengen Ausgangsbeschränkung offensichtlich viel Zeit zum Aussortieren, der Schrank war öfter übervoll. „Wenn das so ist, nehme ich Bücher mit nach Hause und fülle mit diesen dann den Schrank auf, wenn er mal leerer ist. Im Moment habe ich zwei Umzugskartons in meinem Lager“, erzählt Hirschberg.

Neben allen Genres und fremdsprachigen Büchern „standen in den letzten Wochen etwa viele Kinderbücher in dem Schrank“, berichtet Hirschberg. CDs, DVDs und andere Sachen, die keine Bücher sind, nimmt Hirschberg stets raus, damit dieser nicht irgendwann zu einem DVD-Schrank wird und außerdem solche Sachen erfahrungsgemäß kaum genommen würden. „Insgesamt sind immer viele Leute an dem Schrank, das finden wir schön.“