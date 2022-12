Viele Ersatzfahrpläne enden

Von: Victoria Strachwitz

Eine der betroffenen Linien: Der Bus 259 von Pasing nach Martinsried fährt noch nicht regulär. © Dagmar Rutt

Am Wochenende steht der jährliche Fahrplanwechsel des MVV an. Mit ihm gehen einige Buslinien im Würmtal wieder zum Regelbetrieb über. Für andere gelten weiter die ausgedünnten Ersatzfahrpläne.

Würmtal – Alle Jahre wieder steht im Dezember der Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn und damit auch beim MVV an. Am kommenden Sonntag, 11. Dezember, ist es wieder so weit, dann gilt der neue Fahrplan. Im Würmtal sind die Buslinien 267, 906, 949, 966 und die S 6 von Änderungen betroffen.

Fahrplanwechsel beim MVV und der DB: Im Würmtal sind die S 6 und vier Buslinien betroffen

Der MVV möchte das Angebot im Würmtal nicht grundsätzlich ausdünnen. In jüngster Zeit kam es immer wieder zu kurzfristigen Fahrplanänderungen und Ausfällen, da der MVV mit einem akuten Busfahrermangel zu kämpfen hatte. Die Lage hat sich auch jetzt noch nicht beruhigt. „Der Fahrermangel ist ein branchenweites Problem, das weiterhin anhält“, so eine Sprecherin des MVV. Auf einigen Linien gelten deswegen weiter Ersatzfahrpläne, beispielsweise auf der 259 und der 265. Die Ersatzfahrpläne für die Linien 936, 949, 965 und 968 laufen dagegen mit Samstag, 10. Dezember, aus.

Daneben gibt es Änderungen, die nichts mit dem aktuellen Fahrermangel zu tun haben: Die Linie 267 von der Altenburgstraße über Lochham und Martinsried nach Fürstenried West wurde bereits im September umgestellt. Die Busse fahren seit dem auch die neue Haltestelle „Trimburgstraße“ an, welche sich an der Brunhamstraße befindet.

MVV kämpft weiterhin mit akutem Busfahrermangel

Die Linie 906 von Gauting über die KIM nach Planegg West fährt künftig nicht mehr nach Unterbrunn. Die bisherige Fahrt an Schultagen um 11.35 Uhr von Gauting nach Unterbrunn wird nicht ersatzlos gestrichen, sie wird künftig von der Linie 966 übernommen. Und noch etwas wird dort neu: An Samstagen wird das Fahrtenangebot zwischen 11 und 16 Uhr neu geordnet. Somit entsteht zwischen Planegg und Waldsanatorium/KIM ein einheitlicher Takt, so der MVV.

Die Linie 949 von Gilching-Argelsried nach Gauting fährt künftig sonntags und an Feiertagen fünf Minuten später. Alle Abfahrten an diesen Tagen verschieben sich um fünf Minuten. Dadurch wird in Gilching-Argelsried eine Umsteigemöglichkeit von der Expressbus-Linie X900 aus Fürstenfeldbruck zum Regionalbus 949 geschaffen. Die bereits erwähnte Linie 966 von Oberbrunn über Gauting und Krailling nach Planegg bietet künftig vormittags ein neu geordnetes Angebot. „Somit entsteht zwischen Planegg und Waldsanatorium/KIM ein besser getaktetes Angebot“, heißt es vonseiten des MVV.

Linie 906 von Gauting über die KIM nach Planegg West fährt künftig nicht mehr nach Unterbrunn

Auch bei der S-Bahn gibt es eine Änderung: Die S 6 fährt künftig montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr zwischen Tutzing und Grafing Bahnhof durchgehend im 20-Minuten-Takt. Was den weiteren Verlauf der Linie betrifft: Der Abschnitt zwischen Grafing Bahnhof und Ebersberg wird ebenfalls im 20-Minuten-Takt befahren, allerdings zwei Mal pro Stunde von der S 6, einmal von der Regionalbahn-Linie RB 48.