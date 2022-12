Unser Christbaum

Teilen

Florian Ernstberger © Michael Schönwälder

VON FLORIAN ERNSTBERGER

Alle Jahre wieder traditionell (zumindest für mich) werde ich am 23. Dezember unseren Christbaum aufstellen und schmücken. Früher fuhr ich mit meinem Vater am letzten Sonntag vor Weihnachten zu dessen Freund und Lehrerkollegen, der neben unendlichem Wissen auch noch ein Schloss und Wald besaß, um den „extra für Leo“ vom Förster ausgesuchten Baum zu holen.

Nach Kaffee und, naja, selbstgemachten Plätzchen (fremde mag ich grundsätzlich nicht!) wurde der Baum unter Beteuerung „der ist aber dieses Jahr besonders schön“ im oder auf dem Auto nach Hause gebracht. Dort wurde der Baum auf Größe, Wuchs, Dichte, Nadeln, Spitze untersucht und je nach Ergebnis der Untersuchung behalten oder durch einen anderen Baum ersetzt, freilich ohne es dem Schlossherrn zu verraten.

Da habe ich es einfacher. Ich fahre zu irgendeinem nahen Händler und sage nach kurzem Rundblick (die Bäume sind ja eh fast alle gleich) zum Verkäufer, der immer eine Pudelmütze trägt und sich mit seinen Handschuhen wärmend klopft, „den nehme ich“, worauf er auch immer sagt: „Der ist aber auch sehr schön.“ Ich kenne mich aus, ich habe in der Studentenzeit selbst am Rotkreuzplatz Christbäume verkauft. Zuhause schneide ich das an den Nadeln angefrorene Netz mühsam auf. Wo ist der Ständer, im Keller oder im Speicher? In der Garage gefunden, drehe ich liegend (vorher den Stamm unten zurecht gehackt) und mehrfach aufstehend die drei fürchterlichen Schrauben, bis der Baum einigermaßen gerade steht.

Ich nehme mir vor, den Baum dieses Jahr ganz anders zu schmücken und hänge dann doch alles, was in den Schachteln ist – von allen Seiten streng auf Symmetrie achtend – wieder hin. Einmischungsversuche meiner Frau („häng doch die blaue Kugel weiter rechts“) lehne ich barsch kategorisch ab, auch wenn ich es später unbeobachtet so mache. Die angebrochene (aber an der hänge ich) Spitze befestige ich mit einem Küchenmesser schnitzend, wackelig auf einem Stuhl stehend schlussendlich (gegen Mitternacht). Dabei fällt mindestens eine Kugel runter und zerschellt.

Endlich fertig und erschöpft betrachte ich stolz unseren (oh - sehr den Vorjahren ähnlichen) Christbaum. Ich weiß natürlich, dass die beiden Hunde mit wedelndem Schwanz die unteren Bereiche abräumen werden, aber mei!

Ich wünsche Ihnen, geneigte Leser, frohe und endlos friedliche Weihnachten!