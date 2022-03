Flüchtlingskinder besuchen Würmtaler Schulen

Von: Victoria Strachwitz

Schule jetzt in Deuschland: Bogdan Friga (li.) und Iwan Kravchuk sind zwei der vier ukrainischen Flüchtlingskinder, die Schulleiterin Anita Groß bislang am Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium begrüßen konnte. Sie gehen in die 7. Klasse. © Michael Schönwälder

Für Geflüchtete gilt drei Monate lang keine Schulpflicht. Doch im Würmtal nehmen Kinder aus der Ukraine bereits am Unterricht teil.mImprovisieren ist angesagt.

Würmtal – Vier Schüler aus der Ukraine besuchen seit dieser Woche das Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium (KHG). In der Lochhamer Grund- und Mittelschule gehen Anrufe ein, ob auch dort Schüler aus der Ukraine unterrichtet werden können. Aktuell improvisieren die Schulen im Würmtal.

Würmtaler Schulen kümmern sich um geflüchtete Kinder aus der Ukraine

An der Grundschule in Gräfelfing rechnet Rektorin Barbara Reif im Laufe dieser oder kommender Woche mit Kindern aus der Ukraine. Aber sie sagt klar: „Wenn, dann wäre eine Betreuung – noch keine Unterrichtung – in einzelnen Klassen möglich. Wir haben keine zusätzlichen Lehrkräfte dafür vom Schulamt zur Verfügung. Zur Zeit sind die Kollegien auch durch Covid-19 zum Teil stark reduziert.“ Über die vier Schüler aus der Ukraine, die derzeit das KHG besuchen sagt Direktorin Anita Groß: „Im Moment werden diese Kinder nicht gesondert beschult, sondern laufen sozusagen nur mit.“ Das Kultusministerium sei gerade dabei, Regelungen und Maßnahmen für die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen, die aus der Ukraine flüchten mussten, zu erarbeiten. „Solange hier nichts spruchreif ist, dürfen die oben erwähnten Gastkinder zu uns kommen, um ihnen ein bisschen Struktur im Tagesablauf und soziale Kontakte zu ermöglichen.“

Die Schulpflicht für Geflüchtete greift eigentlich erst, wenn Kinder im schulpflichtigen Alter drei Monate lang in Bayern sind. „Drei Monate ist eine wahnsinnig lange Zeit“, findet der Leiter der Planegger Grundschule, Sebastian Körber. Deshalb nimmt auch seine Schule ab heute einen siebenjährigen Buben auf. „Es ist Blödsinn, die Kinder drei Monate lang in ihren Wohnungen sitzen zu lassen“, findet er. „Die sollen das soziale Leben kennenlernen und mitgenommen werden.“ Kinder aufzunehmen, ist für die Schulen im Würmtal nicht einfach. „Die Klassen bei uns sind schon recht voll“, sagt Körber. Das Landratsamt in München weiß um diese Problematik und befasst sich seit vergangener Woche damit.

Kosten für das Mittagessen eines 7-Jährigen aus Kiew übernimmt die Gemeinde Planegg

Für das Kind, dass heute erstmals die Planegger Grundschule besuchen wird, ist gesorgt. Es hat sogar einen Platz in der Mittagsbetreuung bekommen. Die Kosten für das Mittagessen trage die Gemeinde, so Körber. Eine Sozialpädagogin der Schule, die lange in der Flüchtlingshilfe tätig war, wird sich dem Buben annehmen, eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung stamme aus der Ukraine und soll zu Rate gezogen werden. „Wir versuchen Lern-Apps ausfindig zu machen“, sagt Körber. Und Arbeitshefte aus der Ukraine versuche er auch zu bekommen, damit der Bub sie ausfüllen könne.

Der Siebenjährige aus Kiew wird nicht nur in der Schule gut umsorgt. Er lebt mit seinen beiden älteren Geschwistern und seiner Mutter seit rund zehn Tagen in der Einliegerwohnung einer Planegger Familie. Die Kinder der Familie aus dem Würmtal nehmen die Gastkinder aus der Ukraine an die Hand. Sie gehen mit ihnen zur Schule, sie nehmen sie mit zum Sport und zum Spielplatz. Die Planegger Gastmutter zieht die Fäden im Hintergrund, sie hat den Siebenjährigen in der Grundschule angemeldet. Der elfjährige Bruder des Grundschülers besucht jetzt mit der Tochter des Hauses die Gautinger Realschule.

Deutschkurse an der Volkshochschule im Würmtal vorerst ausgebucht

Nur für ihren 16-jährigen Gast hat sie noch keine Schule gefunden. Sie ist aber eine der Anruferinnen, von der das Sekretariat der Grund- und Mittelschule Lochham berichtet. Die Idee der Planeggerin, den Buben übergangsweise für einen Deutschkurs an der Vhs anzumelden, ging nicht auf. Der Kurs sei ausgebucht gewesen. „Der will unbedingt beschult werden“, sagt die Planegger Mutter. Die drei Kinder hätten Schulhefte aus Kiew mitgebracht, mit denen sie sich beschäftigen. Doch bis sie richtig unterrichtet werden, kann es noch ein wenig dauern.

