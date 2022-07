Gegenwind zum Windkraft-Vorstoß

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Das Positionspapier des Grünzug-Netzwerks Würmtal, in dem der Vorstand Windkraft im Forst Kasten begrüßt, stößt im Würmtal auf Kritik. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Windkraft weckt Emotionen. Der Vorschlag, im Forst Kasten Windräder aufzustellen, stammt von Naturschützern. Jetzt kommt Kritik auch aus den eigenen Reihen.

Würmtal – Das Grünzug-Netzwerk Würmtal hat eine Diskussion angestoßen. Genauer: Der Vorstand des Vereins. Er veröffentlichte ein Positionspapier, in dem er Windkraft in den Würmtaler Wäldern, insbesondere im Forst Kasten, befürwortete. Der Münchner Merkur berichtete. Jetzt wird im Würmtal diskutiert. Gestritten wird über dreierlei Dinge: über die Wege der Entscheidungsfindung in dem Verein, über Windkraftanlagen und ihre Folgen sowie über Windkraft im Forst Kasten im Speziellen.

Der Vorschlag, Windräder im Forst Kasten aufzustellem, stößt im Würmtal auf Kritik

Der Vorsitzende des Grünzug-Netzwerk Würmtal, Herbert Stepp, hatte Diskussionen befürchtet und sie sich auch gewünscht. „Es war klar, dass man da bissl Gegenwind erwarten muss“, sagt er. Offiziell sieht der Verein die Windkraft im Forst Kasten als eine Möglichkeit, den dort geplanten Kiesabbau verhindern zu können. Außerdem müsse der Landkreis München einen Beitrag zur Energieerzeugung leisten.

Nicht alle Mitglieder sehen das so. Der Kiesabbau sei damit nicht zu stoppen. „Aus der Bemühung heraus, den Kiesabbau zu verhindern, sind die Zugeständnisse gegenüber dem Naturschutz zu groß“, findet ein Mitglied aus Gräfelfing, das namentlich nicht genannt werden will. „Ich bin sehr aufgeschlossen gegenüber Erneuerbaren Energien, aber nicht, wenn ein für München sehr relevantes Naturschutzgebiet auf dem Spiel steht.“

Vorstand des Grünzug-Netzwerks Würmtal begrüßt Windkraft in Würmtaler Wäldern

Ein Gutachten, das der Vorstand in Auftrag gegeben hatte, interpretiert Stepp so, dass die Kaltluftströme Richtung München ungehindert fließen können, auch wenn im Forst Kasten Windräder stehen. Das Gräfelfinger Mitglied fragt sich, woher Stepp diese Information nimmt. Aus dem Gutachten „geht eindeutig hervor, dass es keine Studien und keine Kenntnisse über die Störung des Kaltluftstroms gibt, wenn WKAs in solchen Gebieten gebaut werden“. Jetzt werde nach dem Motto gehandelt: „Es gibt zwar keine Erkenntnisse, aber davon lassen wir uns nicht abhalten.“

Auch auf der Internetseite des Münchner Merkur debattieren Leser intensiv. „Ziel war es, eine Diskussion zu eröffnen“, sagt Stepp. Dieses Ziel hat er erreicht. Doch es gibt auch Kritik seitens der Mitglieder, die sich gegen die Arbeitsweise des Vorstands richtet. Die Mitglieder hätten die Stellungnahme erst zwei Tage vor dem Bericht im Münchner Merkur erhalten, die meisten hätten den Inhalt nicht gekannt. Und: „Die Mitglieder des Grünzugs wurden nicht gefragt, ob sie hinter der vom Vorstand beschlossenen Aussage stehen“, so das Gräfelfinger Mitglied.

Kritiker befürchten, dass der Kiesabbau im Forst Kasten mit Windkraft nicht zu stoppen ist

Herbert Stepp räumt ein: „Es war tatsächlich bissl kurzfristig.“ Doch im Vorfeld der Veröffentlichung habe ein demokratischer Prozess stattgefunden. Seit November sei über Windkraft diskutiert worden. „Jeder wusste das.“ Man treffe sich einmal monatlich, und online habe es die Möglichkeit gegeben, abzustimmen, ob eine der Windkraft positiv gesinnte Stellungnahme abgegeben werden soll und wie die Bedingungen für den Bau von Windkraftanlagen formuliert werden sollen. 16 der rund 70 Mitglieder hätten sich bei der Abstimmung zugeschaltet, ein Mitglied habe sich gegen Windkraft im Forst Kasten ausgesprochen. Entsprechend habe der Verein das Papier veröffentlicht.