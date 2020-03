Büchereien und Bürgerhäuser geschlossen

Das Coronavirus bringt das kulturelle Leben im Würmtal zum Erliegen. Veranstaltungen werden reihenweise abgesagt, Veranstaltungsorte und Büchereien geschlossen.

„Zu Schutz aller Personen“, schreibt Diana Widmann, Leiterin der Kraillinger Bibliothek in einer Pressemitteilung, wird ihre Einrichtung ab Montag, 16. März, bis einschließlich Samstag, 4. April, geschlossen. Auch der Rückgabekasten der Bibliothek ist geschlossen. „Alle Medien werden automatisch bis nach den Osterferien verlängert. In dieser Zeit fallen auch keine Versäumnisgebühren an“, heißt es weiter. Im Gegenzug wurde die maximale Ausleihmenge der Online-Bibliothek www.netBIB24.de von bisher 15 auf 50 Ausleihen pro Nutzer angehoben.

Krisenteam im Planegger Rathaus

Die Planegger Gemeindeverwaltung rief Mitte der Woche ein Krisenteam ins Leben, um jeden Morgen die aktuelle Situation zu besprechen. Dazu gehören neben Bürgermeister Heinrich Hofmann und Geschäftsleiter Stefan Schaudig weitere Amtsleiter. Am Freitag wurde die Entscheidung gefällt, die Bücherei, das Kupferhaus und die Turnhallen bis zum Ende der Osterferien zu schließen, um einer Verbreitung der neuartigen Erkrankung der Atemwegsorgane Covid-19 keinen Raum zu bieten. Auch das Kulturforum Planegg informiert auf seiner Website über den Ausfall der Veranstaltungen im Kupferhaus. Ob es Nachholtermine oder eine Rückerstattung für bereits gekaufte Eintrittskarten geben wird, soll sich bis Mitte der kommenden Woche klären.

Gräfelfinger Rückgabekasten bleibt offen

In Gräfelfing entschied man sich am Freitag ebenfalls dazu, die Gemeindebücherei ab Dienstag, 17. März, bis zum Ende der Osterferien dichtzumachen. Diesen Samstag, so Büchereileiterin Elke Naeve, sei noch von 11 bis 14.30 Uhr geöffnet. „Die Medien werden automatisch bis 25. April verlängert, der Rückgabekasten bleibt offen“, sagt Naeve. Am Dienstag wolle sich das Bücherei-Team zusammensetzen. „Die Kollegen denken über Urlaub oder den Abbau von Überstunden nach. Auch kann man lange aufgeschobene Arbeiten angehen.“ Mit der Bücherei begibt sich außerdem das Bürgerhaus für die nächsten fünf Wochen in eine Zwangspause, ebenso das Schwimmbad an der Volksschule Lochham und die Jugendmusikschule.

Die Mitarbeiter der Neurieder Gemeindebücherei erfuhren am Freitagnachmittag erst von Lesern, dass es der vorerst letzte Öffnungstag war. Die Gemeindeverwaltung hatte darüber auf ihre Website informiert unter dem Punkt „Schulen, Kindergärten und Bücherei ab Montag geschlossen“.

Weitgehend eingestellt ist auch der Betrieb im Gautinger Bürger- und Kulturzentrum Bosco. Das Team des Theaterforums habe entschieden, alle Veranstaltungen des Vereins bis einschließlich 19. April abzusagen oder wenn möglich zu verschieben. Die Gemeindebibliothek bleibt laut Website geöffnet, bittet aber Personen mit Erkältungssymptomen, nicht vorbeizukommen.

