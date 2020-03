Großer Run auf günstiges Heizöl

Hamstern scheint das Gebot der Stunde. Jetzt hat es Heizölkunden gepackt. Nachdem am Anfang dieser Woche der Ölpreis einbrach, steht bei den Heizölhändlern im Würmtal das Telefon nicht mehr still.

Würmtal– Wer jetzt Heizöl bestellt, bekommt einen guten Preis, muss sich aber in Geduld üben. So günstig wie am Montag war Öl lange nicht. Das bringt Arbeit für die Heizölhändler im Würmtal, die nicht nur Freude macht. „Die Übersicht zu behalten ist mehr als schwierig“, erklärt Karsten Kahlert, Geschäftsführer der Firma Bauer aus Neuried. Preise, die morgens gelten, seien nachmittags bereits überholt.

Seit Beginn der Coronakrise sei der Preis für Heizöl verbraucherfreundlich, erzählt Konrad Amann, Geschäftsführer der Kreuzmayr Bayern GmbH, die ihre Kunden in der Region unter anderem vom Kraillinger Tanklager aus versorgt. Die Nachfrage sei daher entsprechend groß gewesen. Jetzt aber kommen die Fahrer der Heizölhändler nicht mehr zur Ruhe. „Am Montag hat es an Dynamik zugelegt“, sagt Amann. Da brach der Preis für Öl deutlich ein. „Man müsste lügen, wenn man die Kaufempfehlung jetzt nicht aussprechen würde.“

Zwei bis drei Wochen Wartezeit

Im Vergleich zum Vorjahr sei der Preis günstig. Doch die hohe Nachfrage schlägt sich auf die Lieferzeiten nieder. Bei der Firma Kreuzmayr lägen sie mittlerweile bei über drei Wochen. Bei der Firma Bauer aus Neuried seien es zwei bis drei Wochen – außer es handle sich um einen Notfall.

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, meint Amann: „Jetzt schieben wir wahrscheinlich die ein oder andere Tonne mehr ins Kraillinger Tanklager.“ Doch leicht sei dies nicht. „Wir können die Kapazitäten nicht von heute auf morgen verdoppeln.“ Schließlich sei die Zahl der Tankwagen begrenzt, die Zugverbindungen stünden ebenfalls fest. Beruhigend sagt er aber: „Bei uns ist das Öl noch nie ausgegangen.“

Zwei Raffinerien in Bayern stehen still

Im Würmtal ist zu spüren, dass zwei Raffinerien in Bayern stillstehen. Das Öl muss vom Norden Deutschlands in den Süden transportiert werden, und das kostet Geld. Kahlert sagt, in Hamburg sei der Preis für 100 Liter Heizöl aktuell sechs Euro günstiger als in München. Trotzdem: „Das Telefon steht nicht still.“ Die langen Lieferzeiten seien kein großes Problem. „Die meisten, die anrufen, sind Preiskäufer. Die brauchen nicht dringend Heizöl“, ist sich Kahlert sicher. Seit die Menschen gehört hätten, dass Öl nun 30 Prozent günstiger sei, riefen sie vermehrt an. Dabei beziehe sich diese Angabe auf den Preis des Rohöls, erklärt Kahlert. Das müsse er vielen Anrufern erst einmal erklären. Am vergangenen Montag sei der Preis pro Liter Heizöl um fünf Cent günstiger gewesen als am vergangenen Freitag, am Dienstag sei er drei Cent günstiger gewesen als am Freitag.

Neben Neubestellungen meldeten sich zahlreiche Kunden, um bereits getätigte Bestellungen wieder rückgängig zu machen, oder angesichts des Preisverfalls nachzuverhandeln. „Wir versuchen dann, einen Kompromiss zu finden“, sagt Kahlert. „Wir haben eine gute Kundschaft, mit der man reden kann.“

Anfang Januar sah alles noch anders aus.