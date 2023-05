Würmtal-Grüne gegen Tanklager-Pläne

Diskutierten über die Zukunft des Tanklagers (v.l.): Herbert Stepp, Joachim Bender, Jakob Rindermann, Günter Schorn, Andrea Schulte-Krauss, Benjamin Adjei, Gerhard Blahusch, Werner Engl und Ricarda Weimar. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Die Würmtaler Grünen haben einen gut besuchten Diskussionsabend zur Zukunft des Kraillinger Tanklagers veranstaltet. Auch ein Landtagsabgeordneter ergriff das Wort.

Stockdorf/Krailling – Seit Pläne der Firma Metrans bekannt wurden, im Tanklager Krailling einen Güterverladebahnhof zu errichten, sind die Kommunalpolitiker im Würmtal alarmiert. Neue Entwicklungen lassen darauf schließen, dass das rund 250 Hektar große Areal zum Verkauf steht. Das nahmen die Grünen im Würmtal zum Anlass, am Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung ins „Bambus“ im ehemaligen Treffpunkt Stockdorf einzuladen.

Der Grünen-Abgeordnete Benjamin Adjei berichtete aus dem Wirtschaftsausschuss des Landtags und kritisierte einen Vorstoß von Benjamin Miskowitsch und weiteren Abgeordneten aus Reihen der CSU und Freien Wähler. Diese hatten dort erfolgreich beantragt, die Staatsregierung solle sich dafür einsetzen, dass der Bund das Tanklager erwirbt. Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage könne die Anlage, die zum Verkauf stehe, zur Resilienz der Bundesrepublik in Krisenzeiten beitragen, hieß es. Adjei bezeichnete dies als „geheuchelten Aktionismus“ und Rückfall in alte Zeiten, wenn weiter auf fossile Brennstoffe gesetzt werde. Die Behauptung, die Ölspeicher könnten umgerüstet und auch für Wasserstoff genutzt werden, sei falsch.

„Wenn der Bund plant, sind wir außen vor“, sagte die Kraillinger Gemeinderätin und Landtagskandidatin Andrea Schulte-Krauss, die die Veranstaltung moderierte. Auch Günter Schorn, Vorsitzender der Kreisgruppe Starnberg des Bund Naturschutz, warnte davor, die Planungshoheit für das ökologisch höchst wertvolle Gebiet mit zahlreichen geschützten Tier- und Pflanzenarten zu verlieren. Wenn ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werde, habe die Regierung von Oberbayern das Heft in der Hand, die Gemeinden würden nur noch als Verfahrensbeteiligte gehört. Vertreter der Regierung waren im Vorjahr bereits zu einem Ortstermin im Tanklager eingeladen, als das Großprojekt vorgestellt wurde.

Wie berichtet, will die Metrans, ein Tochterunternehmen der Hamburger Hafen und Logistik AG, in einen Verladebahnhof investieren. Dadurch sollen Güter in Krailling von der nahen A 96 auf die Schiene gebracht werden. Fernziel ist es, in Zukunft einen Anschluss an den Brenner-Basistunnel herzustellen. Es fehle bislang aber an einer Grobplanung, wie die Verbindung vom Tanklager dorthin überhaupt aussehen solle, monierte Joachim Bender von den Gräfelfinger Grünen. Erst dann könne man überhaupt abschätzen, was das Projekt Staat und Bahn kosten würde.

Die Anbindung des Tanklagers an Bahn und Schiene sei problematisch, betonten die Grünen. Es gebe zahlreiche Engpässe, etwa die eingleisige Spur in Freiham. In Gauting gebe es für den Lkw-Verkehr zahlreiche Nadelöhre, erklärte Jakob Rindermann vom Vorstand der Gautinger Grünen. Andrea Schulte-Krauss befürchtete, dass bei einer Realisierung des Großprojekts wieder Pläne für einen Südring aus der Schublade geholt werden.

Seitens der Metrans gibt es Überlegungen, ein schon lange stillgelegtes Gleis nach Gauting-Stockdorf wieder zu aktivieren – drei Kilometer durch den Bannwald. Laut Rindermann würde dies einen wichtigen Schulweg von Stockdorfer Kindern zerschneiden. Die Alternative, das Gleis Richtung Freiham intensiver zu nutzen, ginge zu Lasten Germerings. Ebenso eine Verlagerung der Trasse nach Osten, um den Lärm speziell für den Ortsteil Harthaus zu reduzieren. Auch hierfür müsse Bannwald gerodet werden, sagte Stadtrat Gerhard Blahusch. „Der Lkw-Verkehr würde wieder mitten durch die Wohnbebauung laufen.“

Herbert Stepp, Vorsitzender des Grünzugnetzwerks Würmtal, betonte, dass das Gebiet des Tanklagers im Regionalplan als regionaler Grünzug, als Landschaftsschutzgebiet und als Bann- und Klimaschutzwald ausgewiesen sei. Deshalb verbiete es sich eigentlich, darüber nachzudenken, weitere Flächen zu versiegeln. „Das ist eigentlich unvorstellbar.“