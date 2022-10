Hacker-Angriffe abgewehrt

Von: Victoria Strachwitz

Teilen

Auch im Würmtal nehmen Angriffe von Hackern zu. (Symbolbild) © IMAGO/Silas Stein

Erfolgreich haben Hacker das Landratsamt München angegriffen. Auch Gemeinden im Würmtal haben Attacken erlebt, konnten sie jedoch abwehren.

Würmtal – Die Angriffe von Hackern nehmen zu – auch im Würmtal. Seit geraumer Zeit erfährt die Gemeinde Gauting täglich Attacken auf ihre Computer-Systeme. „Seit Jahresbeginn konnte eine erhebliche Häufung festgestellt werden“, so Andreas Hecker, der den Fachbereich IT im Gautinger Rathaus leitet. Alarmsysteme zeigten ihm kritische Vorgänge sofort. „Abwehrmaßnahmen werden dann selbstverständlich eingeleitet“, sagt er.

Angriffe von Hackern nehmen auch im Würmtal zu

Auch auf das Planegger Rathaus hat es bereits Angriffs-Versuche gegeben. „Über die Firewalls und das Behördennetzwerk werden immer wieder Zugriffe verweigert“, so Kiki Xander, Sprecherin der Gemeinde. Sie sagt, die Daten der Bürger und Unternehmen in der Gemeinde seien nach dem aktuellen Stand der Technik sicher. „Es ist ja jedem bekannt, dass die Cyberkriminalität ein ständiges „Katz- und Mausspiel“ ist, und wir arbeiten täglich daran, dass im Rathaus alles sicher ist“, so Xander. Darauf könnten sich die Planegger verlassen.

Auch Gauting bemüht sich seit Jahren darum, „die Daten der Bürger und Unternehmen bestmöglich zu schützen“, so Hecker. Die Gemeinde erfülle die Sicherheitsanforderungendes Freistaats Bayern. „Wir haben sogar darüberhinausgehende Schutzmaßnahmen im Einsatz, die durch unsere IT-Abteilung stets auf dem aktuellen Stand gehalten, angepasst und weiterentwickelt werden.“ Die im Gautinger Rathaus verfügbaren Daten würden über mehrere Generationen gesichert und ebenfalls offline gelagert, sodass Echtzeitangriffen bestmöglich vorgebeugt sei. Auch Planegg verfügt über Sicherheitskopien. Und auch dort sei die Sicherheit und deren Aktualisierung jeden Tag auf dem Prüfstand, so Xander.

Würmtal-Gemeinden fertigen Sicherheitskopien an

Die Gemeinde Krailling verfügt ebenfalls über Sicherungskopien. „Wir haben eine Firewall vom Landratsamt Starnberg“, so Sprecher Alexander Broschell. Und: „Wir haben bei uns auf dem Rathaus-Server keine persönlichen Daten.“ Die lägen alle bei der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). „Die sind für unsere Datensicherheit zuständig.“ Sollte es also jemand schaffen, in das System der Gemeinde Krailling einzudringen, brächte ihm das keine Daten ein, so Broschell. „Der wird damit nichts anfangen können.“ Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass Broschell sagen kann: „Wir sind hier noch auf der Insel der Glückseligen.“ Denn: „Wir sind noch nicht angegriffen worden.“

Krailling, Neuried und Gräfelfing erlebnten bislang noch keine Hacker-Angriffe

Die Gemeinde Neuried lebt auf der selben Insel. Auch diese Gemeinde ist bislang von Hacker-Angriffen verschont geblieben. „Wir haben Sicherheitskopien unserer Daten und halten die Sicherheitsstandards sehr hoch“, erzählt Sprecherin Inke Franzen. Gräfelfing befindet sich ebenfalls in Gesellschaft von Neuried und Krailling. „Einen Hacker-Angriff hatten wir bisher noch nicht“, sagt Bürgermeister Peter Köstler. Fishing-Mails erreichten die Gemeinde aber sehr wohl immer wieder. Jeder Mitarbeiter sei angewiesen, nur zu öffnen, was er wirklich kenne. „Wir sind auf der Hut“, sagt Köstler.