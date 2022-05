Würmtaler Hoteliers atmen auf

Von: Victoria Strachwitz

Valeria Bianco vom Planegger Hotel La Terrazza genießt den aktuellen Trubel noch mit Vorsicht. Sie weiß, Corona ist noch nicht vorbei. © Dagmar Rutt

Die Hoteliers sind zufrieden. Die Zimmer im Würmtal füllen sich wieder mit Gästen. Zur Wiesnzeit ist allerdings noch einiges frei.

Würmtal – Hochzeiten, Geburtstage, Kommunionen. Derzeit wird im Würmtal gefeiert, was geht. Unter der Woche reisen Geschäftsleute an. Es scheint wie in alten Zeiten. Die Hoteliers freuen sich: Nach zwei Jahren Pandemie haben sie endlich wieder gut zu tun. „Wir sind zufrieden“, sagt Angela Weißenfeld vom Würmtaler Gästehaus in Gräfelfing. Ihrem Kollegen Stefan Osterath vom Hotel Asemann in Planegg geht es genauso: „Gott sei Dank ist alles wieder wie früher.“ Montags bis donnerstags sei immer sehr viel los. An den Wochenenden aufgrund der vielen Feiern ebenfalls.

Im Würmtal wird gefeiert - Hoteliers freuen sich über mehr Buchungen

Valeria Bianco vom Hotel La Terrazza in Planegg genießt den aktuellen Trubel allerdings mit Vorsicht. Sie weiß, Corona ist noch nicht vorbei. In ihrem Hotel können Gäste bis zu einem Tag vor ihrer Ankunft kostenfrei stornieren – und das passiere coronabedingt immer wieder. Außerdem sagt sie: „Die Geschäftsleute buchen sehr kurzfristig.“ Dienstags sei ihr Buch für die kommende Woche oft fast leer und am Freitag dann ganz voll. „Das ist personell schwer zu planen.“ Nur die privaten Gäste, die zu Familienfeiern anreisen, buchten lange im Voraus.

Bianco will daher noch nicht davon sprechen, dass in ihrem Hotel alles sei, wie vor der Pandemie. Aber: „Der Trend ist zu sehen, es geht nach oben.“ Sie sagt, es sei eine gute Nachricht, dass Messen und andere Veranstaltungen wieder möglich sind. „Dass die Wiesn stattfindet, ist für alle ein Segen.“ Gruppen, die immer während des Oktoberfestes bei ihr im Haus wohnen, hätten sich bereits gemeldet und gesagt: „Wir kommen wieder zu Euch.“ Ausgebucht ist ihr Hotel aber noch nicht. Auch das Würmtaler Gästehaus hat noch genügend Zimmer frei. Weißenfeld: „Es ist ja jetzt erst bekanntgeworden, dass die Wiesn stattfinden kann, es wird noch ein bisschen dauern, bis die Leute buchen.“

Würmtaler Hoteliers können aufatmen, die Pandemie ist dennoch weiter zu spüren

Im Hotel Asemann haben „die Geschäftsleute unter der Woche schon gut gebucht, die Privatleute fehlen noch“, so Osterath. Aber der Hotelier meint, er habe diesbezüglich bereits vor der Pandemie einen rückläufigen Trend festgestellt. „Es sind so viele Hotels in München dazugekommen.“ Viele Wiesngäste nächtigten lieber in Hotels in der Nähe des Oktoberfestes. „Da sind wir eher ein Geheimtipp.“ Er freut sich dennoch über die Wiesn und noch mehr freut er sich, dass sein Personal seit April keine Kurzarbeit mehr machen muss. „Das war auch für die Angestellten heftig: zwei Jahre Kurzarbeit.“ Aber auf diese Weise habe er „Gott sei Dank“ alle Mitarbeiter halten können. Er weiß, dass neues Personal aktuell schwer zu finden ist.

Valeria Bianco erklärt: „Wir haben unser Grundpersonal über die ganze Pandemie gehalten“, aber für die, die gegangen sind, finde sie nur schwer Ersatz. Zwei Angestellte, die für das Frühstück im Hotel zuständig waren, hätten aufgehört. Erfahrenes und geschultes Personal sei aktuell rar. Und um ein Frühstück vorzubereiten, müsse das Personal auch früh aufstehen. „Das will keiner machen“, stellt sie fest. Mit Bedauern sagt sie: „Wir müssen zum Teil weniger anbieten, um es stemmen zu können.“ Weißenfeld weiß, wovon Bianco spricht, auch sie hat mit Personalmangel zu kämpfen. Dieser sei allgemein ein Problem. Viele hätten sich während der Pandemie umorientiert. Sie nehme im Hotel daher nur so viel an, wie sie bewältigen kann. Doch was ihre Gäste betrifft, stellt sie fest: „Alle sind sehr geduldig und verständnisvoll. Das war früher nicht so.“