Immer mehr Briten wollen deutschen Pass

Am 31. Januar tritt Großbritannien aus der Europäischen Union aus. Der Brexit betrifft auch die im Würmtal lebenden Briten. Haben sie nur einen britischen Pass, könnten sie als Nicht-mehr-EU-Bürger viele Rechte verlieren. Die Anträge für die deutsche Staatsbürgerschaft nehmen stetig zu.

Würmtal – Schon 2015 hatte der gebürtige Brite Ian McMaster (61) einen deutschen Pass und damit die doppelte Staatsbürgerschaft beantragt. „Ich konnte bis dahin nur bei Kommunal- und EU-Wahlen mitwählen. Ich habe aber normal Steuern in Deutschland gezahlt, lebe seit den 80er Jahren hier und wollte daher ein normaler Bürger sein“, erklärt McMaster. Die Beantragung war für den Chefredakteur von „Business Spotlight“ kein Problem und im Nachhinein wegen des Brexits wohl eine gute Entscheidung. „Ich hoffe, dass ich jetzt eine Art Bestandsschutz habe und beide Pässe behalten kann. Freunde von mir, die es nicht so gemacht haben, haben jetzt eine große Unsicherheit“, sagt der Pasinger, der mehr als 20 Jahre in Martinsried arbeitete und Cricket bei der DJK Würmtal spielt.

Freizügigkeitsrechte bleiben erhalten

Als EU-Bürger besitzen Briten in Deutschland die sogenannten Freizügigkeitsrechte, zum Beispiel dass sie hier auch ohne deutschen Pass arbeiten und sich niederlassen dürfen. Bis Ende des Jahres dürfen sie diese Rechte als Übergangsregelung auf jeden Fall behalten – und auch danach, so ist es zumindest in dem Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien vorgesehen.

Viele Würmtaler Briten sind sich aber trotzdem unsicher und beantragen offensichtlich deshalb verstärkt die deutsche Staatsbürgerschaft. So nahm im Landkreis München die Zahl der Einbürgerungen von Briten von 13 (2015) über 61 (2016) und 139 (2018) auf 164 Einbürgerungen im vergangenen Jahr stark zu. Waren 2016 noch Türken, Italiener und Polen die Nationen mit den meisten Einbürgerungen im Landkreis München, liegt seit 2017 Großbritannien klar auf dem ersten Platz in dem Ranking – im vergangenen Jahr etwa mit 17,60 Prozent (Türkei 6,12, Italien sechs Prozent). „Es in der Tat so, dass hier häufig der Brexit ausschlaggebend ist. Seit dieser beschlossen wurde, haben die Nachfragen, Beratungstermine und auch Anträge auf Einbürgerung aus Großbritannien zugenommen“, sagt Sprecherin Franziska Herr. Das gleiche Bild zeigt sich im Landkreis Starnberg. 2017 wurden von insgesamt 193 Einbürgerungen 34 Briten eingebürgert, 2019 waren es bereits 82 von 277. Die Briten stellen vor Rumänen und Türken hier nun ebenfalls die mit Abstand größte Einbürgerungsgruppe. Zahlen für einzelne Gemeinden werden nicht erhoben.

Ian McMaster überzeugter Europäer

Ian McMaster ist ein entschiedener Brexit-Gegner. „Ich glaube, dass die Probleme, die Großbritannien hat, hausgemacht sind. Handel, Sicherheit und anderes werden unter dem Brexit leiden“, sagt McMaster. „Ich bin gegen einfache Erklärungen, glaube aber, dass viele Briten einen Grund für ihre Unzufriedenheit ihr Leben betreffend gesucht und in der EU gefunden haben. Bei allem, was man an der EU kritisieren kann, wie zum Beispiel, dass manche Dinge unnötig zentralisiert werden, bin ich trotzdem ein überzeugter Europäer“, sagt McMaster, der in der Stadt Bath im Westen Englands aufgewachsen ist. Seinen Führerschein hat er schon vor langer Zeit in einen deutschen umgewandelt. Sein deutscher Pass ist nicht durch den Brexit gefährdet.

„Ich spüre also nur die psychologischen Auswirkungen des Brexits und die Trauer darüber“, sagt McMaster. Er kennt aber Würmtaler Briten, die noch kurzfristig einen deutschen Pass aus Angst vor negativen Brexit-Konsequenzen beantragt haben. „Auch privat wird man immer sofort darauf angesprochen, wenn man sagt, dass man Brite ist. Der Brexit dominiert im Moment alles.“

Die Verunsicherung der im Würmtal lebenden Briten hält schon länger an.