Einzelhändler nach Karten-Fiasko sauer

Von: Victoria Strachwitz

Bezahlen mit Karte war auch im Würmtal über Wochen nur eingeschränkt möglich. Inzwischen läuft es wieder, doch viele Einzelhändler sind sauer über ihren Anbieter. (Symbolfoto: dpa) © Karl-Josef Hildenbrand

Die Kartenzahlung in den Geschäften im Würmtal funktioniert wieder. Die Einzelhändler sind erleichtert, fühlen sich aber schlecht behandelt.

Würmtal – „Alles wunderbar“, sagt Stefan Ries von Pflanzen Ries in Neuried. Die Zeit, in der seine Kunden bei ihm nicht mit Karte zahlen konnten, ist vorbei. Die Ersatzgeräte, die ihm sein Anbieter schickte, funktionieren einwandfrei. Als deutschlandweit Kartenlesegeräte streikten, waren auch er und weitere Einzelhändler im Würmtal betroffen (wir berichteten). Nicht alle haben verwunden, was der Ausfall für sie bedeutete. Denn: „Die vor wenigen Wochen aufgetretenen Störungen bei vielen Zahlungsterminals hatten eine nie zuvor gesehene Dimension“, so der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, nach einer Umfrage unter 800 Unternehmen gegenüber Spiegel Online.

Deutschlandweit streikten Kartenlesegeräte - im Würmtal funktionieren sie wieder

„Wir sind froh, dass es jetzt funktioniert“, sagt Jens Toepel vom „Halleluja“ in Planegg. Aber er ist keineswegs versöhnt mit dem Anbieter seines Kartenlesegerätes: „Wir sind relativ knatschig, weil die Kommunikation des Anbieters so schlecht ist.“ Er warte immer noch auf Rückmeldung. Und das ist nicht alles, was er bemängelt. „Verschiedene Kunden wurden vom Service her unterschiedlich behandelt.“ Größere Ketten hätten weniger lang auf Ersatzgeräte warten müssen als einzelne Geschäfte. Zehn Tage lang habe er ohne ein funktionierendes Gerät auskommen müssen. „Wir hingen erstmal in der Luft.“ Und jetzt verfüge er über ein Ersatzgerät, das ihn nicht zufriedenstelle. Tastatur und Abrechnungsbeleg seien „mies“. Zudem brauche das Gerät andere Papierrollen als sein altes. „Wir hatten eine Menge Rollen für unser Gerät gekauft.“ Toepel erklärt, er spiele mit dem Gedanken, sich nach einem neuen Anbieter umzusehen.

Planegger Buchhandlung weckselte wegen Karten-Fiasko den Anbieter

Die Planegger Buchhandlung Kohler hat sich einen solchen Umgang nicht lange bieten lassen. „Wir haben unseren Anbieter gewechselt“, sagt die Leiterin der Planegger Filiale, Veronika Böhm. Nach zweieinhalb Wochen seien die Geräte ausgetauscht worden. „Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hätte, wenn wir auf das neue Gerät gewartet hätten“, sagt sie im Hinblick auf ihren früheren Anbieter. „Nachdem sich abgezeichnet hat, dass es viele Geräte betrifft und langwierig ist, haben wir uns um Ersatz bemüht.“ Zunächst seien sie zweigleisig gefahren, hätten sich um eine Lösung beim alten und um einen neuen Anbieter bemüht. Der Neue machte das Rennen. Die Verluste, die die Buchhandlung durch das defekte Kartenlesegerät machte, kann sie nicht beziffern. Aber die habe es „natürlich“ gegeben. „Das ist ganz klar.“ Sie sagt: „Oft hat man nur bestimmte Mengen an Bargeld dabei.“ Zusatzeinkäufe würden dann nicht getätigt. Immerhin: „Viele Kunden waren sehr geduldig und verständnisvoll.“

Würmtaler Einzelhänder erlitten durch Karten-Fiasko teils Verluste

Stefan Ries berichtet ähnliches, doch habe er keinen großen Verdienstausfall erlitten. „Wir wollten die Kunden nicht heimschicken.“ Also ließ er sie per Lieferschein einkaufen. Die Kunden konnten die Kosten ihres Einkaufs dann von Zuhause aus per Überweisung begleichen. Ihm ist noch nicht klar, was der Grund für den Ausfall der Geräte war. Eine Auskunft darüber habe er bis heute nicht erhalten – sich darum aber auch nicht bemüht, räumt er ein. „Wir waren einfach froh, dass es klappt.“ Denn die Zeit, in der die Kartenlesegeräte nicht funktionierten, „hat Nerven gekostet“.

Das Martinsrieder AEZ hatte zeitweise nur zwei seiner sechs Kassen mit Ersatzgeräten ausgestattet; an den anderen konnten Kunden nur bar bezahlen – und verzichteten darauf. Sie nahmen lieber die längere Schlange an der EC-Kasse in Kauf. Das ging über Wochen so. Inzwischen hat sich auch dort die Situation normalisiert.