Legaler Mundraub: Obst kostenlos pflücken

Von: Victoria Strachwitz

„Es darf gepflückt werden“: Inke Franzen, Sprecherin der Gemeinde Neuried, erntet auch selbst mit Begeisterung Obst von den Bäumen auf öffentlichem Grund. Das ist nicht nur erlaubt, sondern von den Gemeinden gewünscht. © Dagmar Rutt

Im Würmtal gibt es Obstbäume, an denen sich jeder bedienen darf. Zwetschgen, Schlehen, Äpfel, Birnen und viele andere Früchte wollen gepflückt werden.

Würmtal – Zwetschgendatschi und Apfelkuchen: Jetzt ist die Zeit gekommen. Auf öffentlichem Grund stehen zahlreiche Obstbäume, die nur darauf warten, dass ihnen jemand die Früchte abnimmt. Der ein oder andere Würmtaler weiß bereits darum. Gegenüber des Kraillinger Bauhofes stehen 15 Apfelbäume. „Die sind schon komplett abgeerntet“, sagt Thomas Blessing, Leiter des Bauhofs.

Im Würmtal stehen zahlreiche Obstbäume zum selber pflücken

An anderen Stellen im Würmtal sollten Freunde des legalen Mundraubs mehr Glück haben. Entlang der Pasinger Straße in Gräfelfing hat die Gemeinde am Gockelberg 17 Obstbäume gepflanzt. „Da hängen Äpfel und Birnen dran, die dürfen sich die Bürger nehmen“, sagt Birgit Doll, Sprecherin der Gemeinde. Entlang des Kirchwegs hat die Kommune im vergangenen Jahr zusätzlich eine „Baum-des-Jahres-Allee“ angelegt. Da seien Äpfel dabei, „die kann man gut essen“, findet der Leiter des Betriebshofs, Christian Geier. Gegenüber bei St. Stefan stünden drei Apfelbäume, an der Finkenstraße ein Apfelbaum. Geier weiß, wie deren Äpfel schmecken. Andere Leute habe er dort aber noch nicht pflücken sehen. Am alten Rathaus und am Spielplatz in der Heitmeiersiedlung stünden auch Kirschbäume, die gerade jedoch nicht Saison haben.

Christian Geier und seine Mitarbeiter sind neuerdings zertifizierte Obstbaumpfleger. Seit drei Jahren kümmern sie sich vermehrt um die Obstbäume. „Die letzten Jahre haben die nicht viel getragen“, sagt er. Das ändere sich gerade.

Äpfel, Birnen, Mirabellen & Co. können kostenlos an Würmtaler Bäumen gepflückt werden

Auch in Planegg gibt es jetzt den einen oder anderen Obstkuchen kostenlos. Auf der Wiese hinter der Wertstoffinsel an der Herzog-Wilhelm-Straße steht ein Apfelbaum. Mehrere stehen an der Einsteinstraße in Martinsried zwischen Grundschule und Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Dieser Hinweis findet sich auf einer Internetseite namens www.mundraub.org. Der Hinweisgeber weist allerdings darauf hin: „Einheimische kennen diese Bäume und pflücken gern viel zu früh die Äpfel ab.“ Auf der anderen Seite der Grundschule stehen mehrere Mirabellenbäume. Hagebutten gibt es im Parc-de-Meylan; Pflaumen an der Angerbauerstraße zwischen Martinsried und der Fakultät für Biologie der LMU. „Und in der Tandlerschlucht gibt es auch noch Obstbäume, an denen man sich bedienen kann“, sagt Gemeinde-Sprecherin Kiki Xander.

Ob am Ratschplatz in Neuried oder am Gockerlberg in Gräfelfing - es gibt reichlich Früchte im Würmtal

Im Herbst ziehen durch Neuried vermehrt Menschen mit kleinen Körbchen. Inke Franzen, Sprecherin der Gemeinde, ist eine davon. Schlehen und Apfelbäume stehen in der Nähe des Spielplatzes an der Hofmann-/Ettaler Straße, weiß sie. Am Haderner Weg am alten Schlittenberg stehen Zwetschgen- und Apfelbäume, am Spielplatz an der Münchner Straße befindet sich ein Haselnussstrauch, am Ratschplatz ein Apfelbaum. Im Landschaftsschutzgebiet zwischen Zugspitzstraße und Wald gibt es Früchte zu entdecken. Haselnüsse gebe es insgesamt reichlich. „Es darf gepflückt werden“, fordert Franzen auf. „Das Zeug muss nicht vergammeln.“ Was auf öffentlichem Grund stehe, dürfe man sich nehmen – jedenfalls so viel, wie es den Eigenbedarf nicht übersteigt. Die Seite mundraub.org, auf der jeder Obstbäume eintragen und finden kann, ist mit Vorsicht zu genießen. Manche dort angegebenen Bäume stehen auf Privatgrund.