Die meisten profitieren von MVV-Tarifreform

Die Würmtaler zählen zu den Gewinnern der MVV-Tarifreform. Auch für diejenigen, die es nicht in die M-Zone, den erweiterten Nachfolger des Innenraums, geschafft haben, werden Busse und Bahnen ab 15. Dezember in der Regel billiger.

Würmtal – Die letzte Tarifreform ist 20 Jahre her. Schon damals war beim MVV Norbert Specht dafür zuständig. „Den idealen ÖPNV-Tarif für einen Großraum gibt es nicht“, sagte er jetzt im Gespräch mit dem Münchner Merkur. An der neuen Tarifstruktur wurde seit 2015 gebastelt. Am meisten profitiert, wer eine Monats- oder Jahreskarte hat und Strecken mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zurücklegt, die über einige wenige Haltestellen hinausgehen.

M-Zone

Bisher besteht das MVV-Gebiet aus dem Innenraum mit vier Ringen und zwölf weiteren Ringen außen, die wiederum in zwei Räume eingeteilt sind. Nun kommt die M-Zone, die einem erweiterten Innenraum entspricht, dazu sechs Außenzonen.

Von den 21 Kraillinger Bushaltestellen zählen derzeit neun zur Außenzone, künftig sind es nur noch drei, die an der Grenze von Zone 1 und 2 außerhalb der M-Zone liegen: Frohnloh, Pentenried und Pentenried Gut. Stockdorf rutscht komplett in die M-Zone. Stockdorfer, die mit Monatskarte in die Münchner Innenstadt fahren, zahlen künftig statt 90,40 Euro noch 55,20 Euro und damit 39 Prozent weniger. Pentenrieder sparen, weil nicht in der M-Zone, weniger: Statt bisher 103,70 Euro werden ab Mitte Dezember 88,90 Euro und damit 14 Prozent weniger fällig. Wollen sie nur nach Pasing, kostet die Monatskarte 55,20 Euro (bisher 66,60) und damit genauso viel wie für Neurieder oder Gräfelfinger.

Orte oft in zwei Zonen

Der MVV hat sich bemüht, sämtliche Tarifgrenzen innerhalb geschlossener Ortschaften auszumerzen. Viele Haltestellen liegen in zwei Tarifzonen, in Gräfelfing und Lochham befinden sich zum Beispiel alle in den Zonen M und 1. Das sei der Einfachheit abträglich, so Specht, aber ein Vorteil für die Kunden.

Einzelfahrt teurer

Eine Einzelfahrkarte kostet aktuell 2,90 Euro. Ab 15. Dezember steigt der Preis auf 3,30 Euro. Mit dieser Karte kann man durch die M-Zone oder zwei der insgesamt sechs Außenzonen fahren, also etwa von Gauting nach Possenhofen. Für Kurzstrecken gilt weiterhin, dass ein Streifen gestempelt werden muss. Auch eine Einzelfahrt Kurzstrecke ist möglich, die kostet allerdings 1,70 Euro.

Streifenfahrkarte

Der Preis der Streifenfahrkarte bleibt bei 14 Euro. Bisher werden pro Zone zwei Streifen fällig. Wer von Gauting nach Laim möchte, stempelt vier Streifen. Nun gilt: Zwei Streifen für die Zone M oder die ersten beiden Zonen außerhalb und für jede weitere einer. Von Gauting nach Laim sind es damit drei Streifen.

Neues U21-Angebot

Für Jugendliche unter 21 Jahre wird eine eigene Streifenkarte eingeführt: zehn Streifen für 7,70 Euro, was eine Ersparnis von 45 Prozent gegenüber der normalen Streifenkarte darstellt. Diese Streifen lassen sich nicht für Kurzstrecken verwenden.

Sozialticket überall

Das Sozialticket, das es bis dato in der Landeshauptstadt München und dem Landkreis München gibt, wird mit der Einführung der neuen Tarife, es in sämtlichen Verbundlandkreisen eingeführt, also auch im Landkreis Starnberg. Voraussetzung ist ein Landkreispass. Anspruch darauf haben Hilfeberechtigte sowie im Landkreis München Träger der Ehrenamtskarte und Personen, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten.

Senior ab 65 Jahre

Die neue IsarCard für Senioren gibt es jetzt erst ab 65 Jahre statt bisher 60 Jahre. Vorteil: Es gibt keine Sperrzeiten mehr (montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr). Wer am 1. Dezember ein Seniorenabo besitzt, aber noch keine 65 ist, kann dieses behalten, bekommt aber eine IsarCard 65 Übergang, mit der die Sperrzeiten wie bisher gelten. Specht: „Man wollte nicht, dass viele Berufstätige im Seniorenalter auf die Schnelle wechseln.“

Gültigkeit alter Karten

Bis 31. März 2020 können alte Streifenfahrkarten, Einzelfahrkarten Kurzstrecke und Einzelfahrkarten Kind verwendet werden. Bis dahin kann man sich auch den vollständigen Restbetrag ohne Bearbeitungsentgelt erstatten lassen. Wer später seine alte Streifenfahrkarte erstattet haben möchte, zahlt zwei Euro.

365-Euro-Ticket

Ob das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende zum Schuljahr 2020/21 im Verkehrsverbund eingeführt wird, entscheidet sich auf der MVV-Gesellschafterversammlung am 6. Dezember. Der MVV würde für eine Einführung einen Zuschuss von 30 Millionen Euro jährlich benötigen. Zusätzlich zu den 70 Millionen, die die Tarifreform kostet. Hiervon übernehmen übrigens die Landeshauptstadt München und die acht Verbundlandkreise 35 Millionen, der Freistaat schießt ebenfalls 35 Millionen zu.

Tarife berechnen

Im Internet unter www.mvv-muenchen.de/tarifreform können Fahrgäste den MVV-TarifCheck nutzen.