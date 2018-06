Aufatmen in den Rathäusern

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass die Unterbringung anerkannter Asylbewerber Aufgabe des Staates ist und nicht der Kommunen. Die Würmtaler Bürgermeister begrüßen das Urteil, auch wenn es die Wohnungsnot nicht lindert.

Würmtal– „Die Situation entspannt sich damit noch gar nicht bei uns“, sagt Planeggs Bürgermeister Heinrich Hofmann. Trotzdem nennt er die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes „natürlich ein erfreuliches Urteil für die Kommunen, das Rechtssicherheit gibt“. Hofmann: „Das nimmt ein großes Damoklesschwert von den Kommunen.“

In den Asylunterkünften in Planegg und Martinsried leben 121 Menschen, 41 von ihnen sind anerkannte Asylbewerber. In Gräfelfing ist es noch deutlicher: Von 190 Asylbewerbern, die in der Gemeinde untergebracht sind, sind 118 sogenannte Fehlbeleger, also mittlerweile anerkannt. In Neuried wohnen 37 Flüchtlinge, 13 von ihnen sind anerkannt. 97 Fehlbeleger bei insgesamt 234 Flüchtlingen gibt es in Gauting. In Krailling sind 15 von 131 untergebrachten Asylbewerbern anerkannt. Insgesamt sind 284 der im Würmtal lebenden 713 Asylbewerber Fehlbeleger, was einer Quote von knapp 40 Prozent entspricht.

Die Flüchtlingsunterkünfte dienen dazu, Asylbewerber aufzunehmen, deren Verfahren noch nicht entschieden ist. Anerkannte Asylbewerber sollten eigentlich Platz machen, finden aber häufig keine Wohnung. Die Sichtweise des Freistaates war, dass Anerkannte, die ihr Zimmer in den Unterkünften räumen müssen, als obdachlos gelten und damit in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen. Das hat nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs nun keine Gültigkeit mehr.

„Bisher haben wir uns mit dem Staat gestritten“, sagt Gautings Bürgermeisterin Brigitte Kössinger. „Ich bin wirklich froh, dass wir nun eine Klärung haben. Uns droht nicht mehr, dass Fehlbeleger raus müssen.“ Weder im Landkreis Starnberg, noch im Landkreis München wurden anerkannte Asylbewerber rigoros aus den Unterkünften geworfen. Doch, so Kössinger, es habe immer die Drohung bestanden.

Dass der Freistaat sich nicht dazu verpflichtet sah, anerkannte Asylbewerber unterzubringen, erlebte heuer die Gemeinde Gauting. Im Falle eines Familiennachzuges galt es auf einmal, neben dem Mann auch noch die Ehefrau und die vier Kinder unterzubringen. Die Gautinger Unterkunft ist für sechsköpfige Familien aber nicht geeignet. Das Ordnungsamt habe eine Wohnung finden müssen. „Das haben wir auch geschafft“, so Kössinger. „Aber wir schaffen das einmal, nicht jedes Mal.“ Die Bürgermeisterin sieht nun Bayern in der Pflicht: „Wohnungen zu bauen, wird Aufgabe des Staates sein.“

Gräfelfings Bürgermeisterin Uta Wüst spricht von einem „Agreement“ mit dem Landratsamt München, dass anerkannte Flüchtlinge „nicht einfach vom Landratsamt vor die Türe gesetzt werden“. Das habe die Gemeinden überhaupt erst veranlasst, die Errichtung von Unterkünften großzügig zu ermöglichen. Wer anerkannt sei, bemühe sich, in der Gemeinde eine Wohnung zu finden. „Die Menschen, die seit 2015 hier leben, sind hier vernetzt“, sagt Wüst. Dass sie hier bleiben möchten, habe man bei den Bewerbungen für die 25 geförderten Wohnungen des Neubauprojekts in der Rottenbucher Straße gemerkt.

Gemeinsam mit den Gemeinden Planegg und Krailling hat Gräfelfing das von der Regierung von Oberbayern geförderte interkommunale Projekt „Unterstützung bei der Wohnungssuche“ ins Leben gerufen, das Menschen mit Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten hilft. Das Projekt zielt nicht nur auf anerkannte Asylbewerber ab, sondern ist auch für ausländische Arbeitnehmer, zum Beispiel Wissenschaftler im Biotechnologie-Cluster in Martinsried, gedacht.

Die Gemeinde Planegg plant außerdem, bei gemeindeeigenen Wohnungsbauprojekten in der Hofmarkstraße und der Münchner Straße „sozial zu mischen“, wie Bürgermeister Hofmann sagt, also auch Wohnungen an anerkannte Asylbewerber zu vergeben. Hofmann sieht eine weitere Möglichkeit, die Wohnungsnot zu lindern: „Ich persönlich hoffe darauf, dass wir irgendwann in die Phase eintreten, in der klar ist, dass unsere schönen Asylunterkünfte im Landkreis nicht mehr benötigt werden.“ Dann könnten die Acht-Personen-Einheiten aufgelockert werden und dort dauerhaft vielleicht vier Anerkannte unterkommen.