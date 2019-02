Tonnenweise Altkleider: „Das ist Wahnsinn“

Mehrere hundert Tonnen Kleider schmeißen die Würmtaler jedes Jahr weg. Damit lässt sich gut Geld verdienen. So gut, dass in den Gemeinden immer wieder illegal Sammelcontainer aufgestellt werden.

Würmtal – Säckeweise entsorgen die Würmtaler alte Kleidung. Jetzt kommt der Frühling. Und schon wird wieder ausgemistet, um im Schrank Platz für Neues zu schaffen. „Immer wenn die Jahreszeiten sich ändern, sortieren die Leute aus“, sagt Lydia Brooks, zuständig für Abfallwirtschaft in Gräfelfing. Im Jahr 2017 entsorgte jeder Gräfelfinger 5,6 Kilogramm Altkleider in Sammelcontainern – 78 Tonnen insgesamt. Im Jahr davor waren es 60 Tonnen. „Das ist ordentlich angestiegen.“

Für 2018 liegen die Zahlen noch nicht vor. Aber es türmten sich wieder die Säcke vor den Containern. Brooks spricht von einer Wegwerfgesellschaft. „Das ist Wahnsinn.“ Sie appelliert an die Menschen, sinnvoller einzukaufen. „Diese billige Kleiderproduktion zieht einen Rattenschwanz mit sich.“ In Neuried wurden im vergangenen Jahr 48,5 Tonnen Kleider entsorgt, in Planegg rund 80 Tonnen.

Für Krailling und Gauting kann der Starnberger Abfallwirtschaftsverband (AWISTA), der die Entsorgung übernimmt, keine Zahlen nennen. Aber das Geschäft mit den Altkleidern läuft gut. Die Textilien aus Gräfelfing gehen beispielsweise zu 40 Prozent an Bedürftige, der Rest werde fast vollständig weiterverarbeitet. Altkleider können als Dämmmaterial in einem Auto, als Malervlies oder als Putzlumpen enden. Laut Julia Krill, Sprecherin des Malteser Hilfsdienstes, der für die Container in Gräfelfing zuständig ist, bringt eine Tonne Altkleider 260 Euro.

Immer wieder Anfragen

Lydia Brooks hat immer wieder Anfragen von Institutionen und Unternehmen, die in Gräfelfing Container aufstellen wollen. Aber sie meint, die vorhandenen 14 Container seien mehr als genug. In Gauting stehen 18. Und der Umweltmanager der Gemeinde, Wilhelm Rodrian, weiß: „Das ist ein relativ profitables Geschäft.“ Daher würden dort, wie auch in Neuried und Planegg, immer wieder ungenehmigt Container aufgestellt. Diese klebe er zu, dann lasse er sie entfernen und entsorgen. „Das Geschäft ist offensichtlich so lukrativ, dass die den Verlust der Container in Kauf nehmen“, meint Rodrian. Er glaubt, dass der Erlös aus dem Verkauf dieser Textilien keinem sozialen Zweck zugute kommt.

Das ist bei den genehmigten Containern im Würmtal anders. In Planegg gebe es 15 gemeindliche Behälter, erklärt Planeggs Rathaus-Sprecherin Martina Sohn. „Ferner gibt es welche bei der DJK und beim BRK, deren Aufstellung von diesen Vereinen organisiert wurde und deren Erlöse vermutlich in die Vereinsarbeit einfließen.“ Die gemeindlichen Behälter werden an ein Entsorgungsunternehmen vermietet. „Die Mieteinnahmen fließen in die Abfallgebühren mit ein.“ Der AWISTA handhabt das in Gauting und Krailling ähnlich: „Die Erlöse fließen in den Haushalt ein und tragen damit zur Stabilität der Abfallgebühren bei“, so eine Mitarbeiterin.

Malteser erhalten 5 Prozent vom Gewinn

Die Gemeinde Neuried vermietet zehn Standorte an das BRK. In Gauting und Neuried hat zudem die „Aktion Hoffnung“ Container stehen. Die Malteser haben in Gräfelfing ein Unternehmen beauftragt, die Behälter zu leeren. „Wir bekommen vom Gewinn pro Tonne fünf Prozent, die zu 100 Prozent an unsere sozialen wie den Hospizdienst gehen“, sagt Julia Krill. Darüber freut sich auch Lydia Brooks, obwohl sie die Wegwerfgesellschaft beklagt: „Das, was die da verkaufen, kommt der Gemeinde zugute.“