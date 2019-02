Der Brexit und die Führerscheine

Der Brexit bleibt eine Reise ins Ungewisse. Im Würmtal werden Vorkehrungen getroffen. Führerscheine aus Großbritannien werden plötzlich zahlreich umgeschrieben.

Würmtal– Die Landratsämter haben mehr zu tun als sonst – in München wie in Starnberg. Schuld ist der Brexit. Einbürgerungen von Briten haben, wie berichtet, zugenommen. Auch wer einen britischen Führerschein hat und in Deutschland lebt, bekommt jetzt kalte Füße. Viele lassen ihre Fahrerlaubnis umschreiben. Und das nicht ohne Grund. „Im schlimmsten Fall kommt eine Prüfungspflicht für Theorie und Praxis“, erklärt Stefan Diebl, Sprecher des Landratsamtes in Starnberg. Aber Genaues weiß man nicht.

Die Verunsicherung ist groß. Der Planegger Brite Dave Thomas sagt: „Der Brexit nervt mich so sehr, dass ich da gar nichts sagen will.“ Sue Totterdell aus Planeggs Partnergemeinde Didcot sagt, ihre Familie habe fast aufgehört, sich im Fernsehen die Nachrichten anzuschauen. „Wir diskutieren den Brexit nicht mit Freunden, von denen wir wissen, dass sie für den Brexit gestimmt haben, weil wir nicht die Freundschaft gefährden wollen.“ Anhand einer ausführlichen E-Mail an den Münchner Merkur ist ersichtlich, wie sehr sie der Brexit bewegt.

Ulrich Hettinger, Vorsitzender des Deutsch-französisch-englischen Partnerschaftsvereins in Gauting versucht, Sicherheit zu vermitteln. Er garantiert den Partnern seiner Gemeinde in Großbritannien jedenfalls: „Für den Verein bezüglich der Beziehung zu Patchway hat der Brexit keinerlei Auswirkung.“ Mögliche Reiseerschwernisse seien zu erwarten, mehr nicht.

So viel Sicherheit können Besitzer von Führerscheinen aus Großbritannien derzeit nicht in Deutschland erwarten. Führerscheine aus EU-Staaten müssen grundsätzlich nicht umgeschrieben werden. Doch wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt und die Frage der Führerscheine nicht geklärt ist, was dann? „Eine Empfehlung ist natürlich schwierig“, sagt Diebl. Wer Unsicherheit scheue, solle den Führerschein lieber umschreiben lassen, so wie es seit dem 15. Januar, dem Tag an dem das britische Parlament den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Deal ablehnte, zahlreiche Menschen gemacht haben. Elf waren es im Landkreis Starnberg. „Das ist die Zahl, die wir sonst im ganzen Jahr haben“, sagt Diebl.

Im Landkreis München gab es 2018 bereits 85 Umschreibungen. „Speziell gegen Ende des Jahres ist ein starker Anstieg ersichtlich“, erklärt Sprecherin Christina Walzner. „Anfang 2019 hat sich dieser Trend fortgesetzt. Nach dem Scheitern des Brexit-Deals vor zwei Wochen haben die Antragstellungen britischer Staatsbürger massiv zugenommen.“ Sei 2018 noch jedes zehnte Umschreibersuchen aus einem EU-/EWR-Staat von britischen Staatsbürgern gekommen, sei es jetzt jedes dritte. Insgesamt habe es im Landkreis München 2018 rund 850 Umschreibungen aus EU-/EWR-Staaten gegeben. Im Landkreis Starnberg waren es im gleichen Zeitraum 198. „Die klare Empfehlung der Führerscheinstelle des Landratsamts ist die Umschreibung in eine deutsche Fahrerlaubnis.“ Es sei bislang komplett offen, zu welchen Konditionen die Führerscheine nach dem Brexit getauscht werden könnten, erklärt Walzner. Eine Umschreibung erfolge innerhalb von sechs bis acht Wochen. Maßgeblich sei der Zeitpunkt der Antragstellung. Walzner: „Wir empfehlen jedoch eine baldige Antragstellung.“