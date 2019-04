Eltern suchen zunehmend bei AWO Rat

Es gibt immer weniger Kinder und Jugendliche im Würmtal. Dadurch gibt es aber nicht weniger Probleme. Der Beratungsbedarf der Familien im Würmtal ist stetig steigend.

Würmtal – Sandwichkinder sind recht unkompliziert, so scheint es zumindest beim Lesen des aktuellen Tätigkeitsberichts der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der AWO in Planegg. Die Einrichtung bietet Familien in Planegg, Gräfelfing und Neuried kostenfrei und verschwiegen Hilfe in Fragen der Erziehung und Entwicklung. Beispielsweise können sich Eltern im Fall einer Trennung beraten lassen, wie sie künftig am besten mit ihren Kindern umgehen. Konzentrationsmangel eines Kindes, aggressives Verhalten, soziale Isolation können ebenfalls Anlässe zu einer Beratung sein.

Wie der aktuelle Bericht aufzeigt, meldeten Familien mit mehreren Kindern 2018 meist ihr ältestes Kind zur Beratung an (39 Prozent). Einzelkinder und die jüngsten Kinder einer Familie machen je ein Viertel der Klienten aus. Die sogenannten Sandwichkinder aber beanspruchten nur einen Anteil von acht Prozent aller Beratungen im Jahr 2018 für sich. Gibt es mit ihnen kaum Probleme? Fehlanzeige. Es ist wie so oft, wenn es um die Interpretation einer Statistik geht: Der Schein trügt, sagt Monika Koch, Leiterin der Beratungsstelle. „Ein mittleres Kind gibt es nur, wenn es in einer Familie mindestens drei Kinder gibt. Und solche Familien sind selten.“ Es gebe also einfach weniger Mittelkinder, also gebe es auch weniger Beratungsbedarf.

Insgesamt stellt Koch fest – und da ist ihre aktuelle Statistik für das vergangene Jahr belastbar –, dass der Beratungsbedarf der Familien in Planegg, Gräfelfing und Neuried vergleichsweise hoch ist. „6,6 Prozent aller Kinder unter 18 Jahre in diesen drei Gemeinden waren im vergangenen Jahr bei uns angemeldet. Das ist ein extrem hoher Prozentsatz.“ Koch kann auch eine Steigerung feststellen. Im Jahr 2016 waren es 5,4 Prozent, im Jahr 2017 bereits 5,9 Prozent. „Bei anderen Beratungsstellen im Bundesgebiet liegt der Prozentsatz bei unter drei.“

Koch nennt auch Gründe für den Ansturm auf ihre Einrichtung: Der Einzugsbereich sei überschaubar und klein. Das bedeute, die Nähe zur Beratungsstelle sei hoch, die Bekanntheit der Einrichtung ebenfalls. Zudem sei sie gut vernetzt. „Vielleicht hängt es auch mit der Aufgeschlossenheit der Familien im Würmtal zusammen. Ich denke, es hängt auch mit unserer guten Arbeit zusammen. Sonst würden sich die Familien nicht wieder anmelden.“ Und das tun sie. 405 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene waren im vergangenen Jahr angemeldet, 63 davon nicht zum ersten Mal. „Das macht uns auch stolz.“

Mit ihren sechs Mitarbeitern kommt die Beratungsstelle aber weiter gut zurecht. Denn ein größerer Anteil an Klienten im Würmtal bedeutet nicht mehr Kinder. „Im Jahr davor hatten wir elf Anmeldungen mehr“, sagt Koch. Der Grund für diese Entwicklung: Im Würmtal gibt es immer weniger Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahre. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 lebten 5719 unter 18-Jährige in den drei Gemeinden Gräfelfing, Planegg und Krailling. Zwei Jahre zuvor seien es noch 695 mehr gewesen. „Das ist ein Rückgang um 10,8 Prozent innerhalb von zwei Jahren. Und das wirkt sich auch auf unsere Zahlen aus.“ Als möglichen Grund für die Verkleinerung ihrer Zielgruppe nennt Koch die hohen Mietpreise im Würmtal. „Eventuell können Familien sich die nicht mehr leisten.“