1000 Gummi-Enten für ein soziales Miteinander

Spannend bis zuletzt: Dicht gedrängt in Reihen standen beim 15. Entenrennen des Gräfelfinger Vereins „Miteinander“ am schwül-heißen Samstagnachmittag etwa 800 Menschen am Würmufer und auf der überfüllten Brücke vor der Friedenskirche.

Gräfelfing – Samstag, 14.15 Uhr: Überall Gewusel auf der großen Wiese. Großeltern, Mütter mit Kinderwagen schieben sich bei sengender Sonne durch die Menschenmenge bis vor zur Fußgängerbrücke: Sogar von den Schultern ihrer Väter versuchen kleine Mädchen und Buben noch einen Blick auf die erste, eintrudelnde Siegerente zu erhaschen: Knapp 1000 der knallgelben kleinen Schwimmtiere hätten sie verpackt – und davon schon 400 vorab verkauft, erzählt Rebecca Baur (25) vom Vorstand des Vereins Miteinander. Erstmals gingen „Recycling-Enten“ vom Vorjahr gegen nur 3 Euro Startgebühr in Planegg an den Start. Nach 20 Minuten fischten Ehrenamtliche in blauen T-Shirts mit der Aufschrift „Miteinander“ die ersten eintrudelnden leuchtend gelben Sieger-Schwimmtiere wieder aus dem Fluss.

Riesen-Gaudi: Etwa 800 Besucher, darunter viele Kinder, waren beim großen Familienfest im Würmgarten der Friedenskirche. Die Einnahmen kommen wieder dem Verein Miteinander zugute. Er hat sich an der evangelischen Friedenskirche in Gräfelfing gegründet – zur Finanzierung der vor 15 Jahren von der Landeskirche gestrichenen Diakonstelle, erinnert Rebecca Baur. Doch auch die Würmtaler Schrauberhütte, eine offene Radwerkstatt für Kinder und Jugendliche, wird über Miteinander gefördert. Ebenso soziale Belange wie ein Platz im Ferienlager, wenn eine Familie knapp bei Kasse ist.

Die Feier läuft auf Hochtouren. Vor dem Getränke-, Grill- und Kuchenstand bilden sich Warteschlangen. In der Garten-Spielecke mit Kriechtunneln, Bobbycars und Ballkörben tummeln sich Kleinkinder – und größere Buben am Fußball-Kicker. Am Schminktisch verwandeln kreative Ehrenamtliche kleine Kinder-Gesichter: Paulina (7) „schwebt“ an der Hand ihrer Eltern als perfekt geschminkter Paradiesvogel durch die Menschenmenge. „Wir sind zum ersten Mal dabei“, freut sich ihre Mama Stephanie Thun aus Landsberg am bunten Treiben in Gräfelfing.

Hochbetrieb herrscht beim Kindermalwettbewerb: Illustratorin und Webdesignerin Anna Spies vom Vorstand des Münchner Kooperations-Vereins „Communikaze“ hält dort eine Schachtel mit Tier-Zeichnungs-Puzzle bereit: Mädchen und Buben kreieren daraus Wolpertinger wie den prämierten „Elefanten-Igel“ von Nora.

Die Spannung steigt: Auf der Freiluftbühne kürt Landrat Christoph Göbel, der ehemalige Bürgermeister von Gräfelfing, die diesjährigen Sieger des Entenrennens. Dass aus den Anfängen vor 15 Jahren das große Würmtaler Volksfest wurde, sei ein Glücksfall, lobte Christoph Göbel die bisherige Vorsitzende Anneliese Bradel und ihre Nachfolger. Freudig überreichte der Landrat Maja, der diesjährigen Siegerin mit der sportlichsten Ente, den ersten Preis: einen Familien-Jahrespass im Münchner Tierpark Hellabrunn.

Am Rande der Freiluftbühne des Vereins Miteinander war die gelungene Mini-Installation einer Schülerin ausgestellt: Ann-Kathrin Erbes hatte die Initiatorin der Jugend-Demonstrationen „Fridays for Future“ als Schwimmente „Greta“ dargestellt. Im Hintergrund prangte ein qualmendes Kraftwerk mit der Aufschrift „Abschalten – Jetzt.“

Christine Cless-Wesle