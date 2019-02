Fahrprüfung eine wachsende Hürde

Immer mehr Fahranfänger rasseln durch die Führerscheinprüfung. Die Fahrlehrer im Würmtal kennen mehrere Gründe. Es liegt nicht nur an den Schülern.

Würmtal– „Die Leute sind nicht zu dumm dafür“, da ist sich Sven Großmann, Inhaber der Fahrschule G. Kaiser aus Gräfelfing, sicher. Aber: „Es ist schwieriger geworden, die Leute von heute durch die Prüfung zu bringen.“ Großmann und seine Kollegen im Würmtal nennen gleich mehrere Ursachen dafür, dass das Kraftfahrtbundesamt immer mehr Führerscheinanwärter registriert, die ihre Prüfungen nicht auf Anhieb bestehen.

Der Verkehr auf den Straßen habe zugenommen. Die Fahrzeuge seien breiter geworden. Die Fahrschüler seien vom schnellen fließenden Verkehr oft überfordert, stellt Julia Fehr von der Fahrschule Fehr in Neuried fest.

„Und das Interesse am Führerschein ist auch nicht mehr so groß wie früher“, meint Florian Erlacher von „Flo’s Fahrschule“ in Planegg und Stockdorf. In München und im Würmtal komme man überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin, so sehen die Fahrschüler die Notwendigkeit des Führerscheins nicht unbedingt. „Viele machen ihn, weil sie ihn machen müssen“, sagt Großmann. Julia Fehr erklärt: „Man merkt gleich, ob ein Schüler will oder nicht.“ Die Eltern übten oft Druck auf die Kinder aus. „Die denken, dass der Führerschein schnell und mit wenig Stunden geht“, so Fehr. Und viele hätten eine konkrete Vorstellung davon, was ein Führerschein kosten dürfe.

Aber Sven Großmann sagt, die Spanne zwischen den Schülern sei sehr groß. Manche lernten das Fahren schnell, andere nicht. „Ich bin auch nicht Doktor geworden“, sagt er. Jeder habe seine Stärken und Schwächen. „Ich fahre mit den Leuten lieber eine Stunde länger und rede auch mit ihnen drüber.“ So kann er sagen: „Bei mir fallen nicht so viele durch.“

Auch Florian Erlacher erklärt: „Die Schüler brauchen etwas mehr Stunden als früher, aber ich würde nicht sagen, dass mehr durchfallen.“ Die Fahrlehrer im Würmtal vermuten, dass ihre Schüler mehr Fahrstunden brauchen, weil sie unaufmerksame Beifahrer sind. Sie meinen, dass die Schüler wenig auf den Verkehr achten, wenn sie im Auto ihrer Eltern mitfahren. Die Jugendlichen spielten stattdessen an ihrem Smartphone herum.

Dazu komme der Schulstress, unter dem sie litten. „Die haben ganz viele Sachen gleichzeitig“, bestätigt Fehr. Und: „Die meisten denken, dass der Führerschein nebenbei läuft.“

Abschließend aber findet die Fahrlehrerin, dass es so schlecht nicht um die Fahrschüler stehe. In die Statistik des Kraftfahrtbundesamtes fließen auch die Zahlen derer ein, die zur Prüfung antreten müssen, weil sie ihren ausländischen Führerschein umschreiben lassen wollen. „Die brauchen keine Ausbildung, sondern nur die Prüfungen.“ Von diesen Prüfungsanwärtern fielen aber viele durch, oftmals aus Verständigungsgründen. „Die heben den Schnitt der Durchfaller schon auch an“, so Julia Fehr.